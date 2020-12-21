25+ фактов о комедии «Один дома» — фильме, который мы пересматриваем каждый Новый год, но многого о нем не знаем
В этом году исполняется 30 лет с момента выхода на экраны популярной рождественской комедии «Один дома». Этот фильм во многих странах уже стал классикой, которую принято смотреть в канун Рождества и Нового года. Однако не многим известны любопытные детали, которыми наполнено это кино. Например, то, что в картине снимался родной брат Маколея Калкина, а одна из знаковых сцен и вовсе была сымпровизирована юным актером.
Мы в AdMe.ru в очередной раз пересмотрели ленту «Один дома» и выявили несколько особенностей комедии, о которых вы, возможно, не знали. А в конце статьи вас ждет бонус с уже повзрослевшим главным героем картины.
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На написание сценария Джона Хьюза вдохновила реальная семейная поездка в Европу. Во время путешествия он подумал: «А что могло произойти, если бы один из детей остался дома?» И начал развивать эту тему. В результате родилась эта история.
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Дом Маккаллистеров не возводился специально для фильма. Это реальное здание, в котором проживали обычные американцы. Более того, его владельцы продолжали там жить и во время съемок в течение пяти месяцев. В 2015 году «съемочную площадку» продали за $ 1,5 млн, хотя заявленная цена была $ 2,4 млн.
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Главная роль была написана для Маколея Калкина. Однако это не помешало режиссеру Крису Коламбусу посмотреть на пробах более 100 детей. Но все оказалось напрасным: никто так и не смог затмить Калкина.
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В фильме снялся и родной брат Маколея Киран Кайл Калкин. Ему досталась роль кузена Кевина по имени Фуллер.
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Некоторые реплики, которые произносят актеры, возникали экспромтом. Например, чистой импровизацией были уже ставшая знаковой фраза Маколея Калкина «Ребята, вы сдались или хотите большего?» и вопрос Дэниела Стерна «Какого черта ты стал курицей?».
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Нередко Кэтрин О’Хара, исполнившая роль мамы Кевина, была вынуждена произносить текст, глядя на теннисный мяч. Дело в том, что детям разрешалось находиться на съемочной площадке ограниченное количество времени. Она вспоминала: «Мы снимали сцену с одним из детей, а потом в час ночи работали над моими крупными планами. На подставке, на уровне головы ребенка, был теннисный мяч. А слова маленького персонажа читал руководитель сценария».
- Военный план в виде цветной карты, которую разворачивает Кевин, был нарисован самим Маколеем Калкиным.
- Звук, который зрители слышат при падении мокрых бандитов, создавали, бросая замороженный ростбиф на пол.
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Многие помнят сцену, в которой грабитель Марв наступает на елочные игрушки. Спасти Стерна от мучительной боли помогла магическая сила реквизита: вместо игрушек на полу лежали конфеты, а на ноги актеру надели резиновые накладки.
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В первоначальном варианте сценария не было старика Марли, которого Кевин сперва принял за злодея, а потом понял, что это добрый человек. Джон Хьюз добавил персонажа после замечания режиссера Криса Коламбуса о том, что история должна получиться более человечной.
- Как-то Джо Пеши признавался, что дети останавливали его на улице и сообщали свои домашние адреса в надежде, что он ограбит их, как в фильме.
- Несмотря на то, что «Один дома» вышел спустя 13 лет после смерти Элвиса Пресли, некоторые продолжают думать, что он появился в картине в качестве статиста. А именно в сцене, в которой мама Кевина спорит с работником аэропорта. Другие утверждают, что в том эпизоде был Гэри Гротт, который снялся в нескольких работах Криса Коламбуса.
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В одном эпизоде Кевин случайно натыкается на фото подружки Базза. Рассматривая ее, он произносит: «Базз, твоя девушка...Вууф». На самом деле на снимке был запечатлен мальчик, переодетый в девочку. Создатели фильма решили, что слова Кевина будут жестокими по отношению к девушке, поэтому решили сделать такой ход.
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Режиссер рассказывал, что в сцене, в которой Кевин наносит на лицо лосьон для бритья, по сценарию предполагалось, что он просто намажет его и уберет руки. «Но он держался в такой же позе, как персонаж на картине Эдварда Мунка „Крик“. Мы еле удержались от смеха и сняли этот эпизод с первого дубля».
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Фильм «Ангелы с грязными душами», который смотрел Кевин, был снят специально для ленты «Один дома». Это пародия на реальную гангстерскую драму «Ангелы с грязными лицами» (1938). Длительность картины — 1 минута 20 секунд. В качестве съемочной площадки был использован заброшенный спортзал некой школы. Во второй части было показано «продолжение» этой короткометражки. Даже Маколей Калкин не знал, что такого кино вовсе не существовало.
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На счету чикагского актера Ральфа Фуди, сыгравшего в «Ангелах с грязными душами», 19 ролей. «Один дома — 2» стал для него последней работой.
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Создатели даже не подозревали, что комедия будет настолько успешной. При бюджете $ 18 млн они планировали заработать $ 40 млн. Однако только в первый уик-энд фильм собрал $ 17 млн, всего же в американском прокате он заработал $ 286 млн, а в мировом — более $ 476 млн.
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К моменту, когда показ ленты в кинотеатрах закончился, она была признана 3-м самым кассовым фильмов всех времен во всем мире, уступив только блокбастеру «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Инопланетянину». Также картина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая американская комедия всех времен.
- В 1992 году на экраны вышел сиквел «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». В общей сложности при бюджете $ 28 млн в мировом прокате он собрал $ 359 млн (на $ 117 млн меньше, чем 1-я часть).
- Маколей Калкин попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер-ребенок. За съемки в 1-й части он получил $ 110 000, а за работу во 2-й его гонорар повысился до $ 4,5 млн.
- После выхода 2-й части многие ринулись искать кассетный магнитофон Talkboy, которым пользовался Кевин. Однако его просто-напросто не существовало: устройство было сделано специально для съемок. Поэтому пришлось наладить его массовое производство. Позднее появилась версия для девочек Talkgirl.
- В 1997 году на экраны вышел «Один дома — 3», но уже с другим актерским составом. Бюджет фильма был в 2 раза больше, чем предыдущих частей, однако собрать в прокате он смог лишь $ 79 млн. В 2002 году для телевидения была выпущена 4-я часть, а в 2012-м — 5-я. Но ни одна из них не смогла повторить успех двух первых.
Бонус
В конце 2018 года Google и Маколей Калкин сняли рекламу с культовыми сценами из комедии «Один дома». Там он попрыгал на кровати, спугнул доставщика пиццы, повторил «вечеринку» с картонными людьми и вновь заставил понервничать грабителей, которые даже не рискнули войти в дом.
Пересматриваете ли вы фильм «Один дома» в новогодние праздники? Смотрели 3-ю, 4-ю и 5-ю части? И как они вам?