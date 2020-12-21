25+ фактов о комедии «Один дома» — фильме, который мы пересматриваем каждый Новый год, но многого о нем не знаем

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода на экраны популярной рождественской комедии «Один дома». Этот фильм во многих странах уже стал классикой, которую принято смотреть в канун Рождества и Нового года. Однако не многим известны любопытные детали, которыми наполнено это кино. Например, то, что в картине снимался родной брат Маколея Калкина, а одна из знаковых сцен и вовсе была сымпровизирована юным актером.