25 фактов о фильме «Курьер», главные герои которого спорят с родителями и мечтают о великом, прямо как мы в свое время
Едва появившись на большом экране в 1986 году, фильм «Курьер» сразу стал культовым. Западные танцы и музыка, вечный конфликт отцов и детей и, конечно, главный герой Иван Мирошников. Бунтарь и романтик, он поселил свое «шутовство, возведенное в принцип» в сердцах миллионов зрителей.
Сегодня, почти 35 лет спустя, мы в AdMe.ru вспомнили, как создавался легендарный поколенческий фильм, и с удовольствием пересмотрели его. Чего и вам желаем.
- В апреле 1982 года в журнале «Юность» опубликовали повесть «Курьер» Карена Шахназарова. Публикация стала невероятно популярной среди молодежи благодаря новому для того времени герою — Ивану Мирошникову.
- В числе поклонников повести оказался молодой режиссер Андрей Эшпай, который захотел снять по ней фильм. Однако Киностудия им. Горького не смогла принять столь смелый сценарий. «Лежать на полке» ему пришлось недолго: в первый год фильм снимать разрешили, но занялся этим уже сам Шахназаров.
- На роль Ивана пробовались Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Игорь Верник и Вячеслав Невинный — младший.
- А на роль Кати претендовали Ирина Апексимова, Юлия Меньшова, Алена Хмельницкая, Алика Смехова, Оксана Фандера и другие актрисы.
Как мог бы выглядеть Иван Мирошников, если бы роль досталась Дмитрию Певцову.
- Режиссер обратил внимание на Анастасию Немоляеву, дочь оператора, которая помогала актерам на пробах. Немоляеву утвердили на роль Кати, а она показала режиссеру фотографию своего бывшего одноклассника Федора Дунаевского. Так сложился ключевой тандем Ивана и Кати.
- Дунаевский и Немоляева хорошо понимали друг друга и легко взаимодействовали в кадре. Например, на сцену с песней про козла потребовался всего один дубль.
- Некоторые сцены фильма и вовсе не были запланированы. Как-то на съемочной площадке Дунаевский наигрывал что-то на гитаре, Шахназаров заметил это и тут же придумал один из самых запоминающихся эпизодов фильма — сцену, когда Иван исполняет песню «Земля в иллюминаторе», а его мама, героиня Инны Чуриковой, пытается ему подпевать.
- Федор Дунаевский оказался похож на своего героя. Его воспитывала мать. Он рано начал работать: в 14 лет устроился дворником в детский сад. В школе отличался плохим поведением, участвовал в драках, не раз попадал в милицию.
- Актер спорил и с режиссером Шахназаровым, например, когда тот пытался заставить Дунаевского надеть панаму и произнести некоторые реплики, которые, по мнению актера, не имели места в настоящей жизни.
- Свои сложности были и с Немоляевой, а точнее с ее героиней. Катя принадлежала к кругу золотой молодежи и должна была одеваться в модные наряды. Найти их в перестроечное время оказалось непросто. Красно-черный костюм одолжили у жены Шахназарова Алены Сетунской, а коричневый свитер — у подруги отца Немоляевой, костюм она привезла в Москву из Франции.
- Танцоров для фильма Шахназарову помогли найти сотрудники милиции. Режиссер попросил их согнать местную шпану, представители которой в эпизодах исполняли брейк-данс.
- «Курьер» стал первым в СССР фильмом, в котором появился этот танцевальный стиль.
- В перерыве между съемками финальной сцены уличные танцоры дружно исчезли с площадки. Позже выяснилось, что неподалеку началась драка и актеры массовки решили принять в ней участие. Сцену нужно было доснять, поэтому гримерам пришлось изрядно попотеть, чтобы скрыть результаты драки.
- Друг Ивана Базин тоже нашелся благодаря милиции: Владимир Смирнов попал в отделение за участие в уличной драке.
- Интересна география съемок фильма. Сцену катания Ивана и Базина на скейтборде снимали на смотровой площадке на Воробьевых горах.
- Катя со своей семьей проживала в одном из зданий страхового общества «Россия», расположенных на Сретенском бульваре. Квартиры в этом доме занимали представители советской интеллигенции.
- Танцы и сцены во дворе снимались недалеко от «Мосфильма» — у знаменитого круглого дома на Нежинской улице.
- Лариса Курдюмова — оперная певица, исполнившая песню «Соловей» на ужине в доме Кати. Курдюмова выросла в детском доме и всегда мечтала быть актрисой. Эпизодическая роль в «Курьере» стала ее единственной работой в кино.
- В эпизодах появляются и известные артисты. Например, молодого человека, с которым Катя говорила возле МГУ, сыграл Сергей Чонишвили, подругу отца Ивана — Вера Сотникова, Алика Смехова и Алена Хмельницкая — девушек на вечеринке.
- Номер телефона, который Иван оставляет Кате
(5-43-71-60),до сих пор действует. Правда, если его набрать, вам ответит сотрудник ТСЖ.
- После выхода в конце 1986 года фильм «Курьер» был невероятно успешен. За первый год проката его посмотрело более 50 миллионов человек, а режиссер Шахназаров получил Госпремию им. братьев Васильевых на Московском международном фестивале.
- Роберт Де Ниро был в числе судей на этом фестивале. Актера впечатлила игра Дунаевского, и он хотел отдать картине второй приз — за лучшую мужскую роль. Однако остальные члены жюри отказались от этой идеи, объяснив свое решение тем, что Дунаевский не был профессиональным актером.
- В 2020 году картину реставрировали и она вновь появилась на большом экране. Фильм, снятый для молодежи конца 80-х годов, оказался интересен и близок сегодняшнему зрителю.
- Актеры, исполнившие главные роли в фильме, увы, больше не повторили свой успех в кино. Федор Дунаевский сейчас живет в Израиле, работает в сфере грузовых перевозок.
- Анастасия Немоляева снимается, но редко. Она воспитывает троих дочерей и занимается дизайном мебели.
Смотрели этот фильм? Какая сцена ваша любимая?
Фото на превью Курьер / Киностудия «Мосфильм»
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