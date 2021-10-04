25 фактов о фильме «Курьер», главные герои которого спорят с родителями и мечтают о великом, прямо как мы в свое время

Едва появившись на большом экране в 1986 году, фильм «Курьер» сразу стал культовым. Западные танцы и музыка, вечный конфликт отцов и детей и, конечно, главный герой Иван Мирошников. Бунтарь и романтик, он поселил свое «шутовство, возведенное в принцип» в сердцах миллионов зрителей.

Сегодня, почти 35 лет спустя, мы в AdMe.ru вспомнили, как создавался легендарный поколенческий фильм, и с удовольствием пересмотрели его. Чего и вам желаем.

В апреле 1982 года в журнале «Юность» опубликовали повесть «Курьер» Карена Шахназарова. Публикация стала невероятно популярной среди молодежи благодаря новому для того времени герою — Ивану Мирошникову.

В числе поклонников повести оказался молодой режиссер Андрей Эшпай, который захотел снять по ней фильм. Однако Киностудия им. Горького не смогла принять столь смелый сценарий. «Лежать на полке» ему пришлось недолго: в первый год фильм снимать разрешили, но занялся этим уже сам Шахназаров.

На роль Ивана пробовались Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, Игорь Верник и Вячеслав Невинный — младший.

А на роль Кати претендовали Ирина Апексимова, Юлия Меньшова, Алена Хмельницкая, Алика Смехова, Оксана Фандера и другие актрисы.

Как мог бы выглядеть Иван Мирошников, если бы роль досталась Дмитрию Певцову.

Режиссер обратил внимание на Анастасию Немоляеву, дочь оператора, которая помогала актерам на пробах. Немоляеву утвердили на роль Кати, а она показала режиссеру фотографию своего бывшего одноклассника Федора Дунаевского. Так сложился ключевой тандем Ивана и Кати.

Дунаевский и Немоляева хорошо понимали друг друга и легко взаимодействовали в кадре. Например, на сцену с песней про козла потребовался всего один дубль.

Некоторые сцены фильма и вовсе не были запланированы. Как-то на съемочной площадке Дунаевский наигрывал что-то на гитаре, Шахназаров заметил это и тут же придумал один из самых запоминающихся эпизодов фильма — сцену, когда Иван исполняет песню «Земля в иллюминаторе», а его мама, героиня Инны Чуриковой, пытается ему подпевать.

Федор Дунаевский оказался похож на своего героя. Его воспитывала мать. Он рано начал работать: в 14 лет устроился дворником в детский сад. В школе отличался плохим поведением, участвовал в драках, не раз попадал в милицию.

Актер спорил и с режиссером Шахназаровым, например, когда тот пытался заставить Дунаевского надеть панаму и произнести некоторые реплики, которые, по мнению актера, не имели места в настоящей жизни.

Свои сложности были и с Немоляевой, а точнее с ее героиней. Катя принадлежала к кругу золотой молодежи и должна была одеваться в модные наряды. Найти их в перестроечное время оказалось непросто. Красно-черный костюм одолжили у жены Шахназарова Алены Сетунской, а коричневый свитер — у подруги отца Немоляевой, костюм она привезла в Москву из Франции.

Танцоров для фильма Шахназарову помогли найти сотрудники милиции. Режиссер попросил их согнать местную шпану, представители которой в эпизодах исполняли брейк-данс.

«Курьер» стал первым в СССР фильмом, в котором появился этот танцевальный стиль.

В перерыве между съемками финальной сцены уличные танцоры дружно исчезли с площадки. Позже выяснилось, что неподалеку началась драка и актеры массовки решили принять в ней участие. Сцену нужно было доснять, поэтому гримерам пришлось изрядно попотеть, чтобы скрыть результаты драки.

Друг Ивана Базин тоже нашелся благодаря милиции: Владимир Смирнов попал в отделение за участие в уличной драке.

Интересна география съемок фильма. Сцену катания Ивана и Базина на скейтборде снимали на смотровой площадке на Воробьевых горах.

Катя со своей семьей проживала в одном из зданий страхового общества «Россия», расположенных на Сретенском бульваре. Квартиры в этом доме занимали представители советской интеллигенции.

Танцы и сцены во дворе снимались недалеко от «Мосфильма» — у знаменитого круглого дома на Нежинской улице.

Лариса Курдюмова — оперная певица, исполнившая песню «Соловей» на ужине в доме Кати. Курдюмова выросла в детском доме и всегда мечтала быть актрисой. Эпизодическая роль в «Курьере» стала ее единственной работой в кино.

В эпизодах появляются и известные артисты. Например, молодого человека, с которым Катя говорила возле МГУ, сыграл Сергей Чонишвили, подругу отца Ивана — Вера Сотникова, Алика Смехова и Алена Хмельницкая — девушек на вечеринке.

Номер телефона, который Иван оставляет Кате (5-43-71-60), до сих пор действует. Правда, если его набрать, вам ответит сотрудник ТСЖ.

После выхода в конце 1986 года фильм «Курьер» был невероятно успешен. За первый год проката его посмотрело более 50 миллионов человек, а режиссер Шахназаров получил Госпремию им. братьев Васильевых на Московском международном фестивале.

Роберт Де Ниро был в числе судей на этом фестивале. Актера впечатлила игра Дунаевского, и он хотел отдать картине второй приз — за лучшую мужскую роль. Однако остальные члены жюри отказались от этой идеи, объяснив свое решение тем, что Дунаевский не был профессиональным актером.

В 2020 году картину реставрировали и она вновь появилась на большом экране. Фильм, снятый для молодежи конца 80-х годов, оказался интересен и близок сегодняшнему зрителю.

Актеры, исполнившие главные роли в фильме, увы, больше не повторили свой успех в кино. Федор Дунаевский сейчас живет в Израиле, работает в сфере грузовых перевозок.

Анастасия Немоляева снимается, но редко. Она воспитывает троих дочерей и занимается дизайном мебели.