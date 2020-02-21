25 фактов об Алане Рикмане, который попал в кино потому, что был «дешевым актером»

Несмотря на то что Джоан Роулинг при написании персонажа Снейпа представляла себе именно Рикмана, роль в фильме «Гарри Поттер и Философский камень» ему могла не достаться. Актер получил ее только после того, как Тим Рот выбыл из проекта, предпочтя съемки в «Планете обезьян».

Вскоре после того как Алан начал играть Северуса Снейпа, Роулинг открыла ему некоторые секреты этого персонажа, которые скрывались до последней книги. Более того, в течение более 7 лет Рикман был одним из немногих, кто знал, что Снейп был влюблен в Лили. Джоан сказала, что она поделилась этой информацией, потому что Алану «нужно было понять, откуда взялась эта горечь по отношению к мальчику, который являлся живым доказательством предпочтения Лили другого мужчины». Когда режиссеры фильмов спрашивали Рикмана, почему он играет сцену определенным образом или произносит текст по-особенному, тот просто отвечал, что знает то, чего они не знают.