25 фактов об Алане Рикмане, который попал в кино потому, что был «дешевым актером»
Театральный виртуоз, непревзойденный исполнитель ролей злодеев, обладатель одного из самых запоминающихся голосов в кино — все это об Алане Рикмане. 21 февраля 2020 года ему могло исполниться 74 года.
AdMe.ru разузнал побольше об актере и выделил несколько любопытных фактов из его биографии.
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Мать Алана Рикмана, Маргарет Дорин Роуз, была валлийкой, а отец, Бернард Рикман, — ирландцем.
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Родители были консерваторами, и это отражалось на воспитании. Одним из их правил было: «Детей должно быть видно, но не слышно».
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У актера есть 2 брата, Дэвид и Майкл, и сестра Шейла. Когда Алану было 8 лет, отец умер от рака легких. После его смерти матери было трудно растить детей в одиночку, поэтому уже с ранних лет они знали цену деньгам и были готовы трудиться, чтобы прокормить семью.
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В детстве Алан преуспел в каллиграфии и акварельной живописи. Позднее он отмечал, что профессия дизайнера в годы обучения казалась ему более стабильной и востребованной, нежели бы он в 18 лет отправился в драматическую школу.
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После окончания университета Рикман вместе с друзьями открыл студию графического дизайна Graphiti. Однако после 3 лет развития бизнеса решил, что все же будет заниматься актерским мастерством, и поступил в Королевскую академию драматического искусства. Во время учебы Алан работал костюмером.
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Роль в театре в пьесе Кристофера Хэмптона «Опасные связи» стала судьбоносной для Рикмана. Именно там его заметили продюсеры и предложили сыграть Ганса Грубера в «Крепком орешке».
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Сам Алан говорил, что получил роль в этом фильме только потому, что был «дешевым». Создатели фильма заплатили Брюсу Уиллису $ 7 млн, поэтому им надо было найти актеров, которым можно было бы не платить большие гонорары.
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На площадке принципы Рикмана привели к дорогостоящей остановке съемки на 1 день. Причиной тому были не истерики или художественный кризис. Рикман наотрез отказался бросить на пол Бонни Беделиа, игравшую главную героиню: в роли коварного, изощренного злодея Ганса Грубера Алан должен был грубо обращаться с ней. Актер посчитал это оскорбительным и неуместным.
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Во время съемки сцены, в которой Грубер падает с вершины здания, каскадер буквально сбросил Рикмана с высоты 6 м на воздушную подушку. Сделано это было на счет «два», а не «три», как планировалось, так что на этих кадрах мы можем видеть неподдельные эмоции актера.
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Рикман был не из тех людей, которых легко уговорить на интервью. Он составлял список запретных тем, на которые не будет беседовать: семья, любовные отношения, талант играть злодеев. Также он не хотел обсуждать аспекты актерской игры, аргументируя это тем, что их «слишком трудно сформулировать». Еще в этом перечислении можно было найти заметки вроде: «Моя одежда — неинтересный предмет для разговора».
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Легенда гласит, что он продолжал отказываться от роли шерифа Ноттингема в картине «Робин Гуд: Принц воров», пока ему не дали возможность делать с персонажем все, что он захочет. Как итог — заслуженная премия BAFTA.
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В списке «Величайшие злодеи всех времен» Рикман оказался единственным актером, которого отметили дважды. Как раз за роли в картинах «Крепкий орешек» и «Робин Гуд: Принц воров».
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Несмотря на то что Джоан Роулинг при написании персонажа Снейпа представляла себе именно Рикмана, роль в фильме «Гарри Поттер и Философский камень» ему могла не достаться. Актер получил ее только после того, как Тим Рот выбыл из проекта, предпочтя съемки в «Планете обезьян».
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Вскоре после того как Алан начал играть Северуса Снейпа, Роулинг открыла ему некоторые секреты этого персонажа, которые скрывались до последней книги. Более того, в течение более 7 лет Рикман был одним из немногих, кто знал, что Снейп был влюблен в Лили. Джоан сказала, что она поделилась этой информацией, потому что Алану «нужно было понять, откуда взялась эта горечь по отношению к мальчику, который являлся живым доказательством предпочтения Лили другого мужчины». Когда режиссеры фильмов спрашивали Рикмана, почему он играет сцену определенным образом или произносит текст по-особенному, тот просто отвечал, что знает то, чего они не знают.
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Во время съемок сцены со спальными мешками в фильме «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Алан Рикман, Майкл Гэмбон (Дамблдор) и режиссер Альфонсо Куарон решили разыграть Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер). Ему тогда нравилась одна девочка, и он попросил, чтобы их расположили рядом. Когда пришел момент сниматься, оказалось, что мужчины подложили в мешок Рэдклиффа подушку, издающую неприятные звуки. По словам Куарона, Дэниел очень старался оставаться в роли, в то время как все остальные смеялись.
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Первым фильмом, который он увидел, был «Швейцарский Робинзон» 1960 года. А картиной, которая изменила его жизнь, он считал «Нэшвилл» (1975) Роберта Олтмена.
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Хоть Алан и был весьма успешным киноактером, он часто отказывался от предложений сняться в очередном фильме в пользу игре на сцене. Театр был местом, которое он называл «волшебным» и своей «первой любовью».
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В возрасте 19 лет Рикман познакомился с 18-летней Римой Хортон. Какое-то время они просто общались, а потом начали встречаться. Спустя 12 лет стали жить вместе. Хортон занимает должность в лейбористской партии Великобритании, читала лекции по экономике в университете.
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В 2015 году Рикман подтвердил, что они поженились на частной церемонии в Нью-Йорке спустя 47 лет знакомства. В интервью он обмолвился, что «все прошло здорово, потому что никого не было». После свадьбы они прошли по Бруклинскому мосту и пообедали в кафе. И хотя Рима не хотела кольцо, Алан купил ей его за $ 200. Но, как он, смеясь, признался, «она никогда его не носит».
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Детей у Рикмана и Хортон не было.
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Рикман был активным меценатом исследовательского фонда Saving Faces и президентом Международного фонда помощи артистам, который работает над борьбой с бедностью среди артистов-исполнителей во всем мире.
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Алан — крестный отец актера Тома Берка («Третья звезда», «Война и мир», «Мушкетеры»).
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В 2000 году он снялся в музыкальном клипе группы Texas на песню «In Demand».
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Два исследователя, лингвист и звукорежиссер, обнаружили, что «идеальный мужской голос» — это комбинация тембров Алана Рикмана и Джереми Айронса.
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Последние проекты актера, «Всевидящее око» и «Алиса в Зазеркалье», были посвящены его памяти.
Какая роль Алана Рикмана запомнилась вам больше всего? Есть ли фильмы с его участием, которые вы любите пересматривать?
Фото на превью David Harrison / Eyevine / East News