25 девичьих цитат из сериала «Секс в большом городе»

25 девичьих цитат из сериала «Секс в большом городе»

Сериал о жизни четырех подружек в Нью-Йорке не случайно стал культовым: хотя он и не затрагивает серьезных тем, зато остроумно и ненавязчиво рассказывает о проблемах, знакомых женщинам всего мира. А Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотта пытаются их решить — каждая по-своему, исходя из индивидуальных особенностей.

AdMe.ru считает, что этот неунывающий квартет точно может поднять настроение и самооценку. Всем женщинам рекомендуется.

  • Чтобы найти идеального мужчину, нужно самой его родить.
  • Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе.
  • В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся... и лучшее, что мы можем сделать, — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться.
  • — Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон.
    — Логично.
  • Может быть, мы были правы, когда меньше рассуждали и больше целовались?

© (с) Darren Star Productions  

  • Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом.
  • — У меня есть девушка.
    — Успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул!
  • Мужчине должно хватить смелости и благородства сказать женщине в лицо, что он не хочет ее больше видеть.
  • Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!
  • Я не верю в электронную почту. Я придерживаюсь старых традиций. Предпочитаю звонить и бросать трубку.
  • Женщина, когда любит, признается в измене, потому что хочет быть честной. А мужчина никогда не простит, потому что тоже любит...
  • Конечно, хорошо иметь любимого человека, но иногда так приятно сходить в кино со своей подругой.
  • — Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не связалась бы с парнем, который живет с родителями?
    — Ну, может, с принцем Уильямом...

© (с) Darren Star Productions  

  • Женщины сидят и размышляют, почему все пошло не так, снова и снова, а мужчины просто говорят «отличненько» и заводят новых подружек.
  • Не помню, как он выглядит. Так бывает, когда мне кто-то очень нравится, я помню только ощущение.
  • Хуже одиночества в 30 может быть только одиночество в 20.
  • Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?
  • Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом!»
  • Мужчину, совершающего отчаянный поступок, обычно считают романтичным. Женщину — сумасшедшей.
  • Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями.

© (с) Darren Star Productions  

  • — Лично я безумно боюсь высоты.
    — А я — нет. Вы же видели мои каблуки.
  • Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную.
  • Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма, но я от этого не хуже.
  • Черт с ней, с любовью, когда есть суши и палочки!
  • Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь.
  • Вселенский разум не всегда справедлив к нам, однако у него отличное чувство юмора.

195 На склад!
47 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!