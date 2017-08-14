25 девичьих цитат из сериала «Секс в большом городе»
Сериал о жизни четырех подружек в Нью-Йорке не случайно стал культовым: хотя он и не затрагивает серьезных тем, зато остроумно и ненавязчиво рассказывает о проблемах, знакомых женщинам всего мира. А Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотта пытаются их решить — каждая по-своему, исходя из индивидуальных особенностей.
AdMe.ru считает, что этот неунывающий квартет точно может поднять настроение и самооценку. Всем женщинам рекомендуется.
- Чтобы найти идеального мужчину, нужно самой его родить.
- Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе.
- В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся... и лучшее, что мы можем сделать, — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться.
- — Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон.
— Логично.
- Может быть, мы были правы, когда меньше рассуждали и больше целовались?
- Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом.
- — У меня есть девушка.
— Успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул!
- Мужчине должно хватить смелости и благородства сказать женщине в лицо, что он не хочет ее больше видеть.
- Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!
- Я не верю в электронную почту. Я придерживаюсь старых традиций. Предпочитаю звонить и бросать трубку.
- Женщина, когда любит, признается в измене, потому что хочет быть честной. А мужчина никогда не простит, потому что тоже любит...
- Конечно, хорошо иметь любимого человека, но иногда так приятно сходить в кино со своей подругой.
- — Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не связалась бы с парнем, который живет с родителями?
— Ну, может, с принцем Уильямом...
- Женщины сидят и размышляют, почему все пошло не так, снова и снова, а мужчины просто говорят «отличненько» и заводят новых подружек.
- Не помню, как он выглядит. Так бывает, когда мне кто-то очень нравится, я помню только ощущение.
- Хуже одиночества в 30 может быть только одиночество в 20.
- Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?
- Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом!»
- Мужчину, совершающего отчаянный поступок, обычно считают романтичным. Женщину — сумасшедшей.
- Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями.
- — Лично я безумно боюсь высоты.
— А я — нет. Вы же видели мои каблуки.
- Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную.
- Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма, но я от этого не хуже.
- Черт с ней, с любовью, когда есть суши и палочки!
- Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь.
- Вселенский разум не всегда справедлив к нам, однако у него отличное чувство юмора.