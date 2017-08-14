25 девичьих цитат из сериала «Секс в большом городе»

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сериал о жизни четырех подружек в Нью-Йорке не случайно стал культовым: хотя он и не затрагивает серьезных тем, зато остроумно и ненавязчиво рассказывает о проблемах, знакомых женщинам всего мира. А Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотта пытаются их решить — каждая по-своему, исходя из индивидуальных особенностей.