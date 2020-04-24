25+ человек рассказали о фильмах, которые они никогда не смогут забыть (Да и не захотят)

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Нечаянно услышанная песня, случайно взятая с полки книга, картина, которую почему-то рассматриваешь часами, — так искусство врывается в нашу жизнь и открывает в душе что-то такое, после чего на многие вещи и события смотришь совсем по-другому. А иногда достаточно одного фильма, чтобы раз и навсегда стать другим человеком.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили сотни отзывов интернет-пользователей, чтобы определить золотой фонд фильмов, после просмотра которых жизнь делится на «до» и «после». Наши авторы тоже не остались в стороне и рассказали, какие фильмы повлияли на них больше всего.

«Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Первый раз я посмотрел его, будучи школьником, и пережил эмоциональное потрясение, катарсис , толком не понимая, о чем фильм на самом деле. Однако этот просмотр во многом подтолкнул меня к любительскому изучению кино, киноязыка, жанровых особенностей. Сейчас уже накопилось просмотров 5–6, но каждый раз открывается что-то новое: мельчайшие детали, реплики, на которые до этого не обращал внимания. © Никита Николаев / «Яндекс.Кью»

, толком не понимая, о чем фильм на самом деле. Однако этот просмотр во многом подтолкнул меня к любительскому изучению кино, киноязыка, жанровых особенностей. Сейчас уже накопилось просмотров 5–6, но каждый раз открывается что-то новое: мельчайшие детали, реплики, на которые до этого не обращал внимания. © Никита Николаев / «Яндекс.Кью» Большое впечатление на меня произвел фильм «Господин Никто». Он показывает нам важность выбора в жизни и то, какое влияние на нашу судьбу оказывает этот выбор. © Анна Карапетян / «Яндекс.Кью»

Мой самый любимый на свете фильм — «Прерванная жизнь». Это не самый простой для просмотра фильм, но у него очень теплый финал, после которого ты смотришь в никуда и понимаешь, что из любого дерьма можно вылезти . Лично я прорыдала над ним с первой до последней минуты, когда смотрела его в первый раз, а через 2 года поступила на психфак. © Стефа Кожевникова / «Яндекс.Кью»

. Лично я прорыдала над ним с первой до последней минуты, когда смотрела его в первый раз, а через 2 года поступила на психфак. © Стефа Кожевникова / «Яндекс.Кью» «Лобстер» Лантимоса. Очень странный и, на первый взгляд, не совсем понятный фильм, который висит у меня в списке «Надо пересмотреть». В нем потрясающе показано современное общество и те тенденции, которые спрятаны очень глубоко в сложной системе социума. © Mary К. / «Яндекс.Кью»

«Трасса 60». Наверное, навеки мой любимый фильм — такой легкий, простой и вместе с тем немного задумчивый. В свое время произвел на меня большое впечатление, я даже хранила какое-то время в юности последнюю погасшую свечку с праздничного торта, не то что бы веря, но просто как символ этого фильма. Конечно, смотрела уже не раз и с радостью посмотрю еще раз... а потом еще. © ferne w. / «Яндекс.Кью»

«Темный рыцарь: Возрождение легенды». Я помню, как зашла в кинозал подавленной и мрачной, а вышла абсолютно другим человеком. Фильм изменил мой подход к решению проблем. Каждый раз, когда я чувствую себя бесполезной, я слышу, как мой разум повторяет: «Героем может быть каждый». © Ankita Ghosh / Quora

«Красота по-американски» остается моим топом уже более 5 лет. Мнения по поводу сего фильма неоднозначны и разделяются на 2 лагеря. Одни люди считают его «руководством для жизни» , вторые — фигней, где летает пакет. Не исключено, что вы попадете во вторую категорию. © Всеволод Гусаров / «Яндекс.Кью»

, вторые — фигней, где летает пакет. Не исключено, что вы попадете во вторую категорию. © Всеволод Гусаров / «Яндекс.Кью» Мою жизнь изменил фильм «Субмарина». Я нашел себя в нем и перестал бояться своих идей и мыслей, какими бы безумными они ни были. © Максим Воробьев / «Яндекс.Кью»

«День выборов». Чтобы посмотреть этот фильм, весь наш рабочий коллектив в количестве 6 безумных женщин поехал на другой конец города после рабочего дня, чтобы попасть в единственный кинотеатр, где его показывали. К слову, буквально за год до этого мы все работали на выборах... Мы смеялись в кинотеатре так громко, что на нас оглядывались с соседних кресел. Следующие несколько месяцев мы разговаривали друг с другом преимущественно фразами из этого фильма, и это было классно.

Фильм «Она», где Хоакин Феникс играет замкнутого человека, купившего первую в мире операционную систему с искусственным интеллектом. Фильм рассказывает о том, как технологии могут приблизить нас к жизни в одиночестве и изоляции, и напоминает о том, что следует дорожить нашими отношениями за пределами цифрового мира. © Lena Fejzaj / Quora

и изоляции, и напоминает о том, что следует дорожить нашими отношениями за пределами цифрового мира. © Lena Fejzaj / Quora «Перед рассветом». Это история 2 романтиков, случайно встретившихся в поезде и гулявших день по волшебной Вене, разговаривая обо всем на свете: о любви и дружбе, жизни и смерти, родственных душах и искусстве, музыке и судьбе. Заканчивается день, наступает ночь, а эти двое говорят и говорят — говорят так, как если бы в этой встрече была целая жизнь. © Сергей П. / «Яндекс.Кью»

«Леон». В нем прекрасно все, начиная с юной Натали Портман и заканчивая саундтреком. Единственный фильм, над которым я плакала по-настоящему. После просмотра очень долго сам себе задаешь вопросы касательно морали. Поверьте, я видела сотни фильмов, но только «Леон» навсегда остался в моем сердце. Каждый кадр. © Alina Malina / «Яндекс.Кью»

касательно морали. Поверьте, я видела сотни фильмов, но только «Леон» навсегда остался в моем сердце. Каждый кадр. © Alina Malina / «Яндекс.Кью» Пожалуй, знаковым для меня стал не фильм, а сериал. И это был «Твин Пикс», который открыл для меня вселенную «не такого», настоящего кинематографа и превратил в сумасшедшего синемана. После него я пересмотрела всего Линча, хотя, конечно, порой это было непросто и некоторые его фильмы так и остались непонятыми (что не помешало наслаждаться мастерством мэтра), а затем и практически всю «Догму-95», погрузившую меня в ни на что не похожий мир скандинавских фильмов.

Фильм не может изменить человека, он может поменять восприятие и запомниться. Из таких фильмов я хочу выделить фильм «Я — начало». Это драма, после просмотра которой я не мог долгое время отойти, прокручивая в голове моменты этого фильма. Из русского кинематографа, пожалуй, выделю 2 фильма: «Дурак» и «Класс коррекции». © Fedor Krikunov / «Яндекс.Кью»

«История Адели Г.» с юной Изабель Аджани в главной роли. Такая себе биографическая печальная мелодрамка про маниакально влюбленную дочь Виктора Гюго, впоследствии сошедшую с ума. Однако мне она помогла излечиться от несчастной любви , так что must see для всех страдалиц. Фильм с простым посылом: «Так жить нельзя, такая любовь разрушительна». © Марина Кирюнина / «Яндекс.Кью»

, так что must see для всех страдалиц. Фильм с простым посылом: «Так жить нельзя, такая любовь разрушительна». © Марина Кирюнина / «Яндекс.Кью» Однажды лет 5 назад я посмотрела фильм «В диких условиях» и увидела в главном герое себя, а в его родителях — своих. Мне было обидно за него, злость была сильна, и в фильме я увидела выход, как избавиться от агрессии к своим родным. Начала путешествовать, бежать от себя, делать так, чтобы мои родные не могли со мной связаться. И вот сейчас я пересмотрела этот фильм вновь и поняла, что смысл был совершенно в другом. Фильм заставил меня понять, как сильно я виновата перед своими родителями за то, что не успела по достоинству принять их любовь. И как я причиняю им боль. © Iuliia Danilova / «Яндекс.Кью»

Несмотря на то что отличных фильмов много, есть один, который будет со мной всегда. Это «Назад в будущее», любовь моего детства. Наверное, это единственное кино, которое я могу смотреть снова и снова, не отрываясь, до старости. И еще, когда я познакомилась с мужем, выяснилось, что это и его любимый фильм с ранних лет.

Один из моих любимых фильмов, который имеет мощное послание, — «Мирный воин». Этот фильм снят по книге «Путь мирного воина», основанной на биографии автора Дэна Миллмэна. Фильм преподал мне несколько уроков. Например, что счастье может прийти только изнутри, что сам путь создает воина и что есть разница между знанием и деланием. Я очень рекомендую этот фильм. © Abhishek Balchuguri / Quora

«37,2º утром». На мой взгляд, это самый небанальный фильм о любви. Сильнейшие чувства, испытываемые человеком, зачастую заставляют нас действовать безумно: безумно любить, безумно ненавидеть, безумно действовать. Очень красивое, практически «документальное» кино про любовь с удивительным финалом. Когда смотришь фильм, такой концовки точно не ожидаешь.

Можете называть меня излишне впечатлительным, но я никогда не испытывал таких сильных эмоций от фильма, как при просмотре южнокорейского «Олдбоя». Да, он может показаться мерзким и странным, но это не помешало истории задеть меня настолько, что я 2 дня толком ни с кем не разговаривал и продолжал прокручивать картину в голове. А еще там самый глубокий злодей, которого мне приходилось видеть в кинематографе.