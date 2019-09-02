25 британских актеров, ради которых хочется бросить все и сбежать на Туманный Альбион

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Почему именно эта страна стала родиной множества талантливых и харизматичных актеров, неизвестно. Однако красавчики Голливуда не первый год теряют сон, зная, что им на пятки наступают такие звезды, как Кит Харингтон, Том Хиддлстон и Бен Барнс. А про старую гвардию в лице Колина Ферта, Гэри Олдмена и Джуда Лоу и говорить нечего.

Женская часть AdMe.ru постаралась собрать всех знаменитостей, но про кого-то мы могли случайно забыть, так что скидывайте свои варианты в комментариях.

Рэйф Файнс, 56 лет

Лучшие фильмы: «Список Шиндлера», «Чтец», «Отель „Гранд Будапешт“», «Английский пациент», «Красный дракон».

Гэри Олдмен, 61 год

Лучшие фильмы: «Леон», «Темный рыцарь», «Пятый элемент», «Трасса 60», «Дракула».

Колин Ферт, 58 лет

Лучшие фильмы: «Король говорит!», «Реальная любовь», «Английский пациент», «Одинокий мужчина», «Вальмон», «Гордость и предубеждение».

Хью Лори, 60 лет

Лучшие фильмы: «Друзья Питера», «Короли улиц», «Мистер Пип», «Разум и чувства», «Человек в железной маске», «Доктор Хаус».

Мартин Фримен, 47 лет

Лучшие фильмы: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Типа крутые легавые», «Автостопом по галактике», «Шерлок», «Фарго».

Джуд Лоу, 46 лет

Лучшие фильмы: «Шерлок Холмс», «Гаттака», «Искусственный разум», «Шерлок Холмс: Игра теней», «Холодная гора», «Молодой папа».

Кристиан Бейл, 45 лет

Лучшие фильмы: «Престиж», «Темный рыцарь», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Эквилибриум», «Бэтмен: Начало», «Империя солнца».

Ричард Армитидж, 48 лет

Лучшие фильмы: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Север и Юг», «Импрессионисты», «Робин Гуд».

Пирс Броснан, 66 лет

Лучшие фильмы: «Миссис Даутфайр», «Афера Томаса Крауна», «Помни меня», «Эвелин», «Самый лучший», «Мамма MIA!».

Хью Грант, 58 лет

Лучшие фильмы: «Реальная любовь», «Разум и чувства», «Горькая луна», «Приключения Паддингтона — 2», «Агенты А.Н.К.Л.».

Джереми Айронс, 70 лет

Лучшие фильмы: «Дом духов», «Крепкий орешек — 3: Возмездие», «Казанова», «Лолита», «Пустая корона», «Борджиа», «Елизавета I», «Цвет волшебства».

Клайв Оуэн, 54 года

Лучшие фильмы: «Город грехов», «Не пойман — не вор», «Идентификация Борна», «Цена измены», «За гранью».

Бенедикт Камбербэтч, 43 года

Лучшие фильмы: «Гамлет: Камбербэтч», «Франкенштейн: Ли Миллер», «Ван Гог: Портрет, написанный словами», «Хокинг», «Жизнь задом наперед», «Шерлок».

Пол Беттани, 48 лет

Лучшие фильмы: «Игры разума», «Догвилль», «История рыцаря», «Хозяин морей: На краю земли», «Молодая Виктория».

Орландо Блум, 42 года

Лучшие фильмы: «Властелин колец: Возвращение короля», «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Троя», «Пираты Карибского моря: На краю света».

Том Харди, 41 год

Лучшие фильмы: «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Воин», «Жизнь задом наперед», «Выживший», «Табу».

Бен Уишоу, 38 лет

Лучшие фильмы: «Облачный атлас», «Парфюмер: История одного убийцы», «Мой брат Том», «Ритмично напевая», «В сердце моря».

Бен Барнс, 38 лет

Лучшие фильмы: «Легкое поведение», «Убить Боно», «Звездная пыль», «Слова», «Дориан Грей», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан».

Эдди Редмэйн, 37 лет

Лучшие фильмы: «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга», «Девушка из Дании», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Фантастические твари и где они обитают», «Птичья песня», «Желтый платочек счастья».

Генри Кавилл, 36 лет

Лучшие фильмы: «Агенты А.Н.К.Л.», «Миссия невыполнима: Последствия», «Будь что будет», «Звездная пыль», «Тристан и Изольда», «Тюдоры», «Чисто английские убийства».

Кит Харингтон, 32 года

Лучшие фильмы: «Воспоминания о будущем», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», «Игра престолов».

Дэниел Рэдклифф, 30 лет

Лучшие фильмы: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Дэвид Копперфилд», «Записки юного врача».

Аарон Тейлор-Джонсон, 29 лет

Лучшие фильмы: «Стать Джоном Ленноном», «Шанхайские рыцари», «Под покровом ночи», «Самый лучший», «Том и Томас», «Анна Каренина».

Роберт Паттинсон, 33 года

Лучшие фильмы: «Помни меня», «Воды слонам!», «Отголоски прошлого», «Гарри Поттер и Кубок огня».

Том Хиддлстон, 38 лет

Лучшие фильмы: «Кориолан», «Тор: Рагнарёк», «Выживут только любовники», «Тор 2: Царство тьмы», «Тор», «Глубокое синее море», «Полночь в Париже», «Пустая корона», «Ночной администратор».