24 доказательства того, что советские фильмы предсказали моду на много лет вперед

Советские фильмы не зря вызывают в нас чувство ностальгии и эмпатии: они отражают дух времени, подкупают простотой и искренностью. Но кто бы мог подумать, что их можно использовать и как путеводитель по миру моды. Костюмеры явно знали толк в нарядах: чего только стоят сапожки Верочки из «Служебного романа» или шубка обаятельной и привлекательной Нади Клюевой, о которой мечтали все советские женщины.

Мы в AdMe.ru предлагаем еще раз вспомнить модные образы того времени и сравнить их с нарядами современных звезд. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как бьюти-промах с годами может превратиться в модный тренд.

Гольфы («Карнавал»)

Шапка-ушанка мужская («Чародеи»)

Шапка-ушанка женская («Девчата»)

Сумка и перчатки в тон («Москва слезам не верит»)

Шуба («Самая обаятельная и привлекательная»)

Костюм-тройка («Москва слезам не верит»)

Водолазка («Бриллиантовая рука»)

Сапоги на платформе («Служебный роман»)

Очки-авиаторы («Вокзал для двоих»)

Берет («Карнавал»)

Комбинезон («Королева бензоколонки»)

Замшевая куртка («Карнавал»)

Рукава-фонарики («Служебный роман»)

Олимпийка («Влюблен по собственному желанию»)

Кепи («Москва слезам не верит»)

Меховая шапка («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Портфель («Карнавал»)

Платье с закрытой шеей и декольте («Служебный роман»)

Платок («Любовь и голуби»)

Объемная сумка («Любовь и голуби»)

Дубленка («Чародеи»)

Фиолетовые колготки («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Носки с босоножками («Москва слезам не верит»)

Муфта («Карнавальная ночь»)

Бонус: широкие брови («Служебный роман»)