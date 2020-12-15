24 доказательства того, что советские фильмы предсказали моду на много лет вперед
Советские фильмы не зря вызывают в нас чувство ностальгии и эмпатии: они отражают дух времени, подкупают простотой и искренностью. Но кто бы мог подумать, что их можно использовать и как путеводитель по миру моды. Костюмеры явно знали толк в нарядах: чего только стоят сапожки Верочки из «Служебного романа» или шубка обаятельной и привлекательной Нади Клюевой, о которой мечтали все советские женщины.
Мы в AdMe.ru предлагаем еще раз вспомнить модные образы того времени и сравнить их с нарядами современных звезд. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как бьюти-промах с годами может превратиться в модный тренд.
Гольфы («Карнавал»)
Шапка-ушанка мужская («Чародеи»)
Шапка-ушанка женская («Девчата»)
Сумка и перчатки в тон («Москва слезам не верит»)
Шуба («Самая обаятельная и привлекательная»)
Костюм-тройка («Москва слезам не верит»)
Водолазка («Бриллиантовая рука»)
Сапоги на платформе («Служебный роман»)
Очки-авиаторы («Вокзал для двоих»)
Берет («Карнавал»)
Комбинезон («Королева бензоколонки»)
Замшевая куртка («Карнавал»)
Рукава-фонарики («Служебный роман»)
Олимпийка («Влюблен по собственному желанию»)
Кепи («Москва слезам не верит»)
Меховая шапка («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Портфель («Карнавал»)
Платье с закрытой шеей и декольте («Служебный роман»)
Платок («Любовь и голуби»)
Объемная сумка («Любовь и голуби»)
Дубленка («Чародеи»)
Фиолетовые колготки («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
Носки с босоножками («Москва слезам не верит»)
Муфта («Карнавальная ночь»)
Бонус: широкие брови («Служебный роман»)
А какие предметы одежды или обуви из советского кино есть в вашем гардеробе?