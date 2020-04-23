23 персонажа сказок и мульфильмов, о реальном возрасте которых большинство даже не догадывается

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Практически все мы в детстве любили смотреть мультфильмы. Их мир удивлял, затягивал и будоражил воображение. Однако мало кто задумывался, а сколько на самом деле лет персонажам, которых мы так любим.

Озаботившись этим вопросом, мы в AdMe.ru по-новому открыли для себя давно знакомые истории.

Алиса, которая попала в Страну чудес, — 7 лет

Да-да, героиня Льюиса Кэрролла гораздо моложе, чем мы могли себе представить. Согласно сказке, девочке всего-навсего 7 лет.

Матушка Готель (мама Рапунцель) — больше 100 лет

Как ни удивительно, но матушка Рапунцель, которая всегда гналась за молодостью, действительно очень старая. Считается, что женщине больше 100 лет. Так что все попытки вернуть молодость теперь кажутся весьма оправданными.

Чудовище — 21 год

Трудно поверить, но на момент превращения Чудовищу было около 11. Сюжет гласит, что проклятье длилось вот уже 10 лет на момент начала мультфильма. А роза будет цвести лишь до тех пор, пока принцу Адаму не исполнится 21 год. А Бэлль, вероятно, была одной из самых «старых» диснеевских принцесс: к моменту основных действий ей было чуть более 20 лет. Эти расчеты принадлежат главному аниматору мультфильма.

Малефисента — 46 лет

Героине еще одной диснеевской сказки, недавно ставшей безумно популярной, примерно 46 лет. Однако в этом возрасте мы видим ее в конце второго фильма. В начале первой истории героине Анджелины Джоли на 5 лет меньше. При этом главной героине, Авроре, в первом фильме 15 лет.

Финес и Ферб — по 9 лет

Трудно поверить, что в столь юном возрасте братья совершают невероятные открытия. Девятилетние мальчики летают в космос, достают Франкенштейна и даже залезают на Эйфелеву башню.

Белоснежка — 14 лет

Белоснежка — самая молодая из всех диснеевских принцесс. Злая мачеха прогнала ее в лес, когда принцессе было всего 14. В столь юном возрасте ей пришлось приспосабливаться к новой жизни, жить с гномами и помогать им по дому. Однако доброе сердце сказочной героини позволило ей справиться со всеми трудностями.

Кида — около 9 000 лет

Пожалуй, трудно найти персонажа старше, чем Кида. Но ее биологический возраст связан в первую очередь с местом обитания — загадочным островом Атлантида, который затонул больше 10 000 лет назад. Однако по людским меркам Киде около 20 лет.

Покахонтас — 18 лет

А с этим диснеевским персонажем все не так просто, как кажется на первый взгляд. У Покахонтас есть реальный прототип, дочь вождя племени поухантов. Ее возраст на момент первого замужества составлял 12 лет. Однако создатели мультфильма решили сделать своего персонажа чуть старше, поэтому в мультике мы видим Покахонтас в возрасте примерно 18–19 лет.

Волк и Заяц — 39 и 6 лет

Волк и Заяц — еще 2 персонажа с существенной разницей в возрасте. Однако эти герои больше враждуют, чем дружат. 39-летний Волк олицетворяет собой человеческие пороки и недостатки, а 6-летний миловидный Заяц напоминает нам доброго и отзывчивого друга.

Джуди Хопс — 24 года

Выглядит этот персонаж гораздо моложе, чем есть на самом деле. Примерно с 9-летнего возраста Джуди мечтала стать первым кроликом-полицейским. Спустя 15 лет она поступила в Полицейскую академию Зверополиса, где ей и выдался шанс исполнить свою мечту.

Немо — 6 лет

Этот герой известного мультика только собирается идти в школу. Поэтому фанаты предполагают, что Немо в переводе на человеческий возраст примерно 6–7 лет.

Шрек и Фиона — по 30 лет

Возраст этих героев подсказывает нам сюжет мюзикла «Шрек». В нем сказано, что Фиона была заперта в башне в возрасте 7 лет, а провела в ней 8 432 дня, что примерно равняется 23 годам. Следовательно, на момент начала истории Фионе было 30. Что касается Шрека, то поклонники заметили: 7 лет и Шреку, и Фионе в мюзикле было в одно и то же время. Значит, и огру, который пришел спасать прекрасную принцессу, тоже было 30.

Тарзан — 18–19 лет

Этот диснеевский персонаж несколько моложе, чем может показаться на первый взгляд. Согласно истории, на которой основан мультфильм Диснея, в начале повествования Тарзану всего 18 лет.

Аладдин — 18 лет, Жасмин — 15 лет

Оба этих героя тоже имеют прототипы. Однако возраст Аладдина отличается от того, что мы видим в мультфильме. Так, согласно оригинальной истории, Аладдину всего 13, однако создатели мультфильма изменили его до 18. А у Жасмин все совпадает. И в сказке, и в мультфильме этой принцессе 15 лет.

Геркулес — 18 лет

Возраст этого персонажа нам подсказывает миф, который лег в основу мультфильма. Дело в том, что древнегреческие богини судьбы предсказали богу Аиду власть, которую он должен получить через 18 лет. Но помешать ему может лишь сын Зевса Геркулес, который к этому времени вырастет и будет способен сопротивляться злу.

Ариэль — 16 лет

Ариэль — еще одна юная диснеевская принцесса. Она младшая из всех дочерей морского царя Тритона. Удивительно, что в таком возрасте Ариэль готова пойти на все жертвы ради того, чтобы обрести свое счастье и быть вместе с возлюбленным.

Крокодил Гена и Чебурашка — 50 и 7 лет

Несмотря на большую разницу в возрасте, эти герои сказки Эдуарда Успенского стали лучшими друзьями. О возрасте Гены мы узнаем из надписи на табличке зоопарка, а Чебурашка только собирается идти в школу, следовательно, и возраст этого персонажа будет равняться возрасту первоклассника.