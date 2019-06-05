23 неожиданных факта о Джеки Чане (В 18 лет он с трудом умел читать, а в 63 получил «Оскар»)
Что вы знаете о Джеки Чане — кроме того, что он исполняет все свои трюки сам? Меж тем за кадром жизнь знаменитого китайского актера не менее насыщенна, чем на экране: съемки, бизнес, благотворительность, общение с поклонниками занимают все его время. Но так было не всегда.
AdMe.ru заглянул за кулисы и делится тем, что узнал о человеке, который изменил азиатский кинематограф.
- Настоящее имя актера — Чэнь Ганшэн, что переводится как «рожденный в Гонконге».
- При рождении он весил 12 фунтов (примерно 5,5 кг), из-за чего его матери пришлось сделать кесарево сечение. Родители Чэня был настолько бедными, что вынуждены были занимать деньги у друзей, чтобы заплатить врачу.
- Отец будущей звезды работал поваром во французском посольстве, а мать была домохозяйкой.
- Когда Чэнь был маленьким, его родителям пришлось переехать, потому что отца пригласили работать в американском посольстве в Австралии. Мальчика же отдали на учебу в гонконгскую школу пекинской оперы, где он провел 10 лет.
- Но это произошло не потому, что родителям не терпелось избавиться от сына: дело в том, что у него были отличные физические способности, которые было необходимо развивать. А вот первый год в обычной начальной школе Чэнь провалил. Об этом он сожалеет до сих пор.
- До поступления он уже знал основы кунг-фу: отец каждое утро будил Чэня, чтобы потренировать его, а уже затем отправлялся на работу.
- В школе пекинской оперы Чэнь обучался боевым искусствам, акробатике, актерскому мастерству и пению, но вот с привычными нам школьными предметами у него были сложности. К моменту выпуска из школы парень даже читал и писал и с трудом.
- Зато первую роль в кино получил еще в 8 лет, а подростком снимался в массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона» с Брюсом Ли. До сих пор Джеки считает, что Брюс Ли с легкостью победил бы его в схватке один на один, и тепло вспоминает, как после сильного удара Брюс волновался о состоянии неизвестного коллеги.
- После выпуска Чэнь Ганшэн не мог найти работу в Гонконге и переехал к родителям в Канберру. Здесь он устроился на стройку — в помощники к рабочему по имени Джек. Другие строители никак не могли выучить китайское имя новичка и стали называть его «маленький Джек», то есть Джеки, по имени напарника.
- В юности Джеки из-за отсутствия других ролей несколько раз сыграл злодеев. Однако, став звездой, всегда отказывался от таких предложений, чтобы не стать типичным плохим парнем из боевиков.
- Пел на закрытии Олимпиады в Пекине. И совершенно заслуженно, ведь у него уже 20 музыкальных альбомов, и он отлично поет на английском, японском и двух диалектах китайского языка. Еще Джеки обычно сам исполняет песни для своих фильмов и часто дублирует на китайском мультфильмы. Например, он озвучил Ли Шанга в «Мулан», перепев I’ll Make a Man Out of You.
- Однажды он пошел в обувной магазин, но вскоре там собралась толпа поклонников, примерно 20 тыс. человек. Чтобы Джеки смог уйти, пришлось даже установить полицейский кордон.
- Когда Джеки заработал свой первый миллион, то не знал, что делать с деньгами. Он был в такой растерянности, что пришел в магазин с сумкой, в которой лежали полмиллиона гонконгских долларов (примерно $ 64 тыс.), спросил продавца, какие часы у них самые дорогие, и купил 7 штук. Всю следующую неделю Джеки каждый день надевал новые часы и специально закатывал рукава, чобы похватстаться покупкой.
- У него есть 2 игрушечные панды, Лей и Зи, которых он уже 9 лет возит с собой по всему свету, а также фотографирует их со звездами и даже отмечает их день рождения.
- На попечении Джеки находятся и 2 настоящие гигантские панды. Они живут при исследовательском центре в Чэнду.
- Джеки Чан попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды: за самое большое количество трюков в карьере и за самое частое упоминание в титрах одного фильма. В «Доспехах Бога — 3: Миссия Зодиак» Джеки режиссировал, играл, пел, снимал, ставил трюки, занимался освещением и даже питанием команды. Всего ему удалось совместить 15 должностей.
- Кавалер ордена Британской империи. Но рыцарем не стал, так как титул полагается только британским подданным.
- Почетный член Полицейского управления Лос-Анджелеса.
- В 2016 году получил «Оскар» за вклад в киноискусство.
- Джеки Чан вот уже 37 лет женат на актрисе Линь Фэнцзяо. Когда пара только познакомилась, Линь была намного известнее Джеки. Долгое время отношения приходилось скрывать, потому что фанаты обоих супругов могли слишком бурно отреагировать (особенно на брак кумира), но пара выдержала все трудности и до сих пор сохранила нежные чувства.
- Он считает, что любовь похожа на мороженое. Да, ему нравится мороженое.
- Но его любимый десерт — суп из красной или зеленой фасоли.
- У Джеки есть собаки: золотистые ретриверы Джей-Джей и Джонс.
Нравится ли вам творчество Джеки Чана? Какой фильм с его участием можете назвать любимым?
Фото на превью The Spy Next Door / Relativity Media