23 неожиданных факта о Джеки Чане (В 18 лет он с трудом умел читать, а в 63 получил «Оскар»)

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Что вы знаете о Джеки Чане — кроме того, что он исполняет все свои трюки сам? Меж тем за кадром жизнь знаменитого китайского актера не менее насыщенна, чем на экране: съемки, бизнес, благотворительность, общение с поклонниками занимают все его время. Но так было не всегда.