23 нелепых момента в фильмах, которые выглядят как насмешка над реальной жизнью
Часто за просмотром фильма мы ловим себя на мысли, что бытовые ситуации выглядят совершенно неестественно. Ведь многие киношные поступки персонажей или их окружение не имеют ничего общего с тем, как это бывает в действительности.
Такое глупое поведение бывает нужным для поворота сюжета или сохранения накала страстей в напряженной сцене. Кроме того, иногда рутинные действия мешают плавному повествованию истории. Как бы то ни было, мы в AdMe.ru сравнили конкретные ситуации из фильмов с жизнью обычных людей.
- Стрижка на сухие волосы. Чтобы девушка в фильме не потеряла своего образа, в сценах в парикмахерской волосы ей не будут увлажнять, как это следует делать для настоящей стрижки.
- Идеальные брови. В любой ситуации женские брови в фильмах выглядят отлично. Вы не увидите на героинях стершегося карандаша или растрепанности. Однако в нашем мире брови простых женщин не всегда идеальны.
- Беззаботная мать-одиночка. Она воспитывает ребенка одна. У нее нет работы и денег. Но у нее есть милое бунгало рядом с пляжем, прекрасно оформленное и с шикарным двором. Все же жизнь одиноких матерей гораздо менее роскошная.
- Порядок в квартирах с детьми. Как правило, если в доме живет ребенок или даже не один, то во всех комнатах царит полный хаос. В фильмах дома семей с детьми выглядят необычно чисто и убрано.
- Легкие роды. Женщина рожает в фильме всего пару минут. Перед этим она немного расхаживает, ложится на кровать, резко потеет, кричит, и тут появляется ребенок. Младенец появляется сразу чистым и крупнее, чем можно было ожидать.
- Беременные одеваются красиво. В кино беременные женщины расхаживают на каблуках и в крутых нарядах. Но чаще дамы в положении одеваются гораздо проще, не выглядят такими счастливыми, а еще им часто хочется поесть всякую ерунду.
- Веселая ночь перед свадьбой. Мальчишники и девичники — обязательные эпизоды романтических комедий и фильмов про свадьбы. У персонажей всегда есть силы нагуляться перед важным днем. В реальном мире молодым важно хорошо выспаться или посвятить день последним приготовлениям к свадьбе.
- Взрослые школьники. Часто в американских сериалах 15-летних учеников старших классов играют 25-летние красавцы и красотки.
- Легкая одежда зимой. Герои фильмов хотят выглядеть стильно, даже если на улице лютый холод. Поэтому мы часто видим, как персонажи расхаживают по улице без шапок и перчаток. Настоящая же зима заставляет нас полностью укутываться в теплые вещи.
- Посуда с остатками еды в раковине. После шикарного ужина хозяйка дома обыденно ставит в раковину тарелки с недоеденной едой, вместо того чтобы сначала избавиться от остатков.
- Впустую заказанное блюдо. Персонаж делает заказ в кафе или ресторане, не расплачивается за него и уходит, когда блюдо еще даже не принесли. В такие моменты становится особенно обидно за несъеденную еду.
- Девушка просыпается уже в макияже. Многие режиссеры считают, что женщины всегда должны выглядеть идеально, даже если они только что открыли глаза. На самом деле по утрам многим женщинам требуется довольно много времени, чтобы привести себя в презентабельный вид.
- Типичное утро работающего мужчины. Отец и муж утром перед работой всегда спускается с закинутым пиджаком на плечо. Он никогда не садится завтракать, а вместо этого откусывает кусок тоста и делает глоток чая перед уходом.
- Роскошный завтрак. Мама готовит завтрак. Подает свежую выпечку к столу, фруктовый салат, сыр, бекон, сок в кувшине. Но дети всегда берут только рогалики и выбегают за дверь, потому что постоянно опаздывают на школьный автобус.
- Отличная память. На допросе в детективах человек точно помнит, что он делал 10 лет, 5 месяцев или 3 дня назад. Однако в жизни, как правило, мы запоминаем событие далекого прошлого, только если оно было особенно важным для нас.
- Умная флешка. Как только персонаж вставляет флешку в компьютер, там сразу начинается загрузка, скачивание или взлом. Но ведь для того, чтобы что-то заработало, необходимо немного поработать руками.
- Эйфелева башня всегда на виду. Если человек приехал в Париж, то независимо от того, где находится его гостиница, из окна номера всегда видна Эйфелева башня.
На самом деле Париж — очень многогранный город и знаменитая башня видна далеко не отовсюду.
- Красивые люди Средневековья. Киношный человек в Средневековье всегда чисто выбрит и находится в хорошо освещенном помещении. В жизни в те времена мужчины ходили с бородой, ведь тогда не было никаких бритв, а освещение было тусклым.
- Красотка-медсестра. Мы привыкли, что в фильмах медсестры выглядят максимально привлекательно: красивая форма и распущенные волосы. Настоящие же медсестры одеваются скромнее и обязательно собирают волосы.
- Моментально срабатывающий план. В момент опасности герои придумывают план спасения, на реализацию которого в реальной жизни ушли бы годы тренировок. Однако у киношных героев быстрый план срабатывает с первого же раза. Разумеется, пока герои приводят план в действие, злодеи будут просто смотреть и даже не попытаются им помешать.
- Сложности при оплате такси. Часто в фильмах за такси расплачиваются не в машине, как, очевидно, удобнее, а уже выйдя из нее, через переднее окно. При этом герой иногда неудобно держит в зубах свои сумки.
- Привлекательный механик. В фильмах механик — это крутой чувак, который гоняет на прокачанной тачке. В действительности механик — это обычный человек, который не гоняет на тачках, а ремонтирует их.
А какие из этих ситуаций вы считаете самыми неправдоподобными? Или, может быть, ваша жизнь похожа на фильм?
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