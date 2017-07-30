23 маленьких актера из фильмов ужасов, которых сегодня не узнать

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Фильмы ужасов с участием детей — одни из самых пугающих, но в то же время и самых кассовых лент мирового кинопроката. AdMe.ru вспомнил ужастики, где главные роли блестяще исполнили дети, и узнал, как сложилась дальнейшая жизнь и карьера начинающих актеров. А в конце статьи мы расскажем об очень известном актере, чей первый выход на большой экран состоялся в фильме ужасов.

1. Джон Франклин, «Дети кукурузы», 1984

Роль Исаака Кронера в экранизации романа Стивена Кинга была самой успешной в карьере Джона Франклина. До недавнего времени Франклин преподавал английский язык в одной из американских школ, но в 2015 году расстался с работой учителя и решил вернуться к актерскому ремеслу.

2. Линдси Хоун, «Деревня проклятых», 1995

Несмотря на то что фильм «Деревня проклятых» не имел особенного успеха, благодаря Линдси Хоун, сыгравшей предводительницу детей Мару Чаффи, его можно назвать одним из самых жутких фильмов о детях-убийцах. Сегодня Линдси продолжает сниматься в кино, а также писать музыку к кинокартинам.

3. Дейви Чейз, «Звонок», 2002

Актриса Дейви Чейз (Самара Морган из «Звонка») после съемок в знаменитом фильме ужасов продолжила актерскую карьеру. Кроме того, Дейви занимается пением и озвучиванием мультфильмов, а свободное время посвящает конным прогулкам.

4. Линда Блэр, «Изгоняющий дьявола», 1973

За роль Риган Макнил — девочки, страдающей одержимостью, — актриса получила «Золотой глобус». Дальнейшая карьера Линды Блэр сложилась не очень удачно — ее 6 раз номинировали на «Золотую малину». В 2006 году она сыграла эпизодическую роль в сериале «Сверхъестественное».

5. Джоделль Ферланд, «Сайлент Хилл», 2006

Джоделль известна не только ролью Шэрон и Алессы в «Сайлент Хилле» — в 2009 году она снялась в еще одном фильме ужасов под названием «Дело № 39». С 2015 года актриса снимается в фантастическом сериале «Темная материя».

6. Эмили Браунинг, «Корабль-призрак», 2002

Роль Кэти Харвуд — девочки, чудом выжившей во время кровавой бойни, — одна из многих в карьере Эмили. Кроме того, в свое время девушка отклонила запрос на пробы на роль Беллы Свон в фильме «Сумерки». Сегодня Эмили Браунинг занимается музыкой и снимается в сериале «Американские боги».

7. Изабель Фурман, «Дитя тьмы», 2009

Роль инфернальной девочки Эстер стала одной из первых в карьере Изабель и принесла ей большую известность. В 2012 году актриса снялась в фильме «Голодные игры», а в 2016-м — в киноленте «Мобильник» по роману Стивена Кинга.

7. Мико Хьюз, «Кладбище домашних животных», 1989

Роль Гейджа Крида, с которой началась карьера Мико, не единственная в его фильмографии. Актер снимался в сериалах «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210», однако успешной карьеры так и не сделал.

9. Сисси Спейсек, «Кэрри», 1976

Сисси Спейсек, сыгравшая Кэрри в одноименной экранизации романа Стивена Кинга, за свою карьеру получила «Оскар» и три «Золотых глобуса». В последние годы актриса снимается редко — в числе ее последних работ фильмы «Прислуга» и сериал «Родословная».

10. Ивана Бакеро, «Лабиринт Фавна», 2006

На роль Офелии испанская актриса Ивана Бакеро была отобрана среди 1 000 актрис, причем сценарий был переписан под нее, так как изначально героиня фильма должна была быть на 3 года младше. В настоящее время Ивана снимается в американском сериале «Хроники Шаннары».

11. Кирстен Данст, «Интервью с вампиром», 1994

Роль Клодии в «Интервью с вампиром» стала отправной точкой в удачной актерской карьере Кирстен Данст. В ее арсенале — номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а также около 80 киноработ. Помимо съемок в кино Кирстен активно занимается благотворительностью.

12. Аннасофия Робб, «Жатва», 2007

Роль Лорен Макконнелл не первая удача в карьере Аннасофии Робб, сыгравшей одну из ролей в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Сегодня актриса продолжает играть в кино, а также учится в Нью-Йоркском университете.

13. Шеймус Деви-Фицпатрик, «Омен», 2006

Юный актер, сыгравший Дэмиана в сиквеле классического фильма «Омен» 1976 года, не подозревал о том, что снимается в роли сына дьявола. В настоящее время Шеймус продолжает актерскую карьеру, однако снимается в основном в сериалах.

14. Коди Доркин, «Деревня проклятых», 1995

Еще один юный герой фильма «Деревня проклятых», сыгравший Дэвида Макгоуэна, не стал актером. Однако его жизнь напрямую связана с кинематографом — сегодня Коди Доркин владеет собственной киностудией и занимается поиском юных дарований.

15. Луиз и Лиза Барнс, «Сияние», 1980

10-летние Лиза и Луис, сыгравшие близняшек Грейди, в кино больше не снимались. Более того, они считают, что роль негативно сказалась на них, поскольку из-за съемок в фильмах ужасов им отказали в обучении несколько школ. Однако это не помешало Лизе выучиться на юриста, а Луис — стать ученым.

16. Дакота Фэннинг, «Игра в прятки», 2005

Роль Эмили в «Игре в прятки» — далеко не первая в карьере Дакоты Фэннинг. Сегодня актрисе всего 23 года, однако список ее фильмов и наград довольно велик. Помимо съемок в кино Дакота работает моделью и представляет коллекции известных модельеров.

17. Рохер Принсеп, «Приют», 2007

Рохер, сыгравший мальчика Симона в фильме, удостоенном 7 премий «Гойя», после окончания съемок продолжил актерскую карьеру.

18. Сирша Ронан, «Милые кости», 2009

Карьера Сирши, сыгравшей девочку Сюзи, убитую маньяком, складывается очень удачно. Помимо многочисленных номинаций за эту и другие роли актриса была удостоена премий BAFTA и «Золотой глобус».

19. Кристина Риччи, «Семейка Аддамс», 1991

Роль мрачной девочки Уэнсдей Аддамс сделала Кристину Риччи одной из самых популярных актрис-подростков начала 90-х годов. Несмотря на то что у Кристины нет актерского образования, ее кинокарьера складывается очень удачно, а в 2015 году девушка получила главную роль в сериале «З: Начало всего».

20. Хлоя Грейс Морец, «Ужас Амитивилля», 2005

Первый актерский успех пришел к Хлое после исполнения роли Челси в фильме «Ужас Амитивилля», который стал отправной точкой ее карьеры. В числе работ Морец — роль Кэрри Уайт в ремейке фильма «Кэрри» 1976 года, а также многочисленные сериалы.

21. Алекс Винсент, «Детские игры», 1988

Роль Энди Барклая в фильме про куклу Чаки стала самой заметной в кинокарьере Алекса Винсента. Помимо фильма 1988 года он снялся в продолжениях ужастика о смертоносной кукле, вышедших в 1990 и 2013 годах.

22. Хунио Вальверде, «Хребет дьявола», 2001

Хунио Вальверде, сыгравший призрака мальчика Санти, погибшего за несколько лет до событий фильма, по-прежнему снимается в кино. В послужном списке молодого актера роли на телевидении, в художественных фильмах и короткометражках.

Бонус: Джонни Депп, «Кошмар на улице Вязов», 1984

Карьера Джонни Деппа началась с одного из самых популярных ужастиков всех времен — «Кошмара на улице Вязов». В фильме 1984 года он сыграл Глена Ланца — одного из подростков, ставших жертвой Фредди Крюгера.