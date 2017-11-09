23 фотографии, которые доказывают, что у звезд отличное чувство юмора
В перерывах между съемками, интервью и фотосессиями знаменитости любят немного подурачиться.
AdMe.ru нашел 23 фотодоказательства.
Тайка Вайтити, Энтони Хопкинс и Крис Хемсворт
Зак Эфрон
Хью Лори и Джулия Луис-Дрейфус
Зои Дешанель
Ума Турман
Дэниел Рэдклифф и бегемот-гриффиндорец
Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон
Хью Джекман, Пирс Броснан и Райан Рейнольдс
Джессика Симпсон и Эрик Джонсон
Джеймс Макэвой
Джерард Батлер
Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу
Риз Уизерспун
Майкл Кудлиц и Дженсен Эклс
Энтони Хопкинс
Кэтрин Хайгл
Ченнинг Татум
Джим Стерджесс
Патрик Стюарт
Генри Кавилл
Гвен Стефани
Лина Данэм
Пинк и Кэри Харт
Фото на превью FaceToFace/REPORTER/East News