23 фотографии, которые доказывают, что у звезд отличное чувство юмора

В перерывах между съемками, интервью и фотосессиями знаменитости любят немного подурачиться.

AdMe.ru нашел 23 фотодоказательства.

Тайка Вайтити, Энтони Хопкинс и Крис Хемсворт

Зак Эфрон

Хью Лори и Джулия Луис-Дрейфус

Зои Дешанель

Ума Турман

Дэниел Рэдклифф и бегемот-гриффиндорец

Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон

Хью Джекман, Пирс Броснан и Райан Рейнольдс

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джеймс Макэвой

Джерард Батлер

Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу

Риз Уизерспун

Майкл Кудлиц и Дженсен Эклс

Энтони Хопкинс

Кэтрин Хайгл

Ченнинг Татум

Джим Стерджесс

Патрик Стюарт

Генри Кавилл

Гвен Стефани

Лина Данэм

Пинк и Кэри Харт

Фото на превью FaceToFace/REPORTER/East News

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