23 знаменитости, которые умеют посылать пафос к черту

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Мы видим их сияющими красотой и безупречностью на сцене или экране, после работы гримеров, стилистов и ретушеров. К счастью, некоторые звезды не стесняются показать себя такими, какие они есть, и выкладывают в инстаграм свои забавные фото из обычной жизни.

AdMe.ru считает, что именно за такими аккаунтами знаменитостей наблюдать интереснее всего.