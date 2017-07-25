23 знаменитости, которые умеют посылать пафос к черту
Мы видим их сияющими красотой и безупречностью на сцене или экране, после работы гримеров, стилистов и ретушеров. К счастью, некоторые звезды не стесняются показать себя такими, какие они есть, и выкладывают в инстаграм свои забавные фото из обычной жизни.
AdMe.ru считает, что именно за такими аккаунтами знаменитостей наблюдать интереснее всего.
Джейсон Момоа
Блейк Лайвли
Джаред Лето
Крисси Тейген
Кара Делевинь
Селена Гомес
Аманда Сейфрид
Селин Дион
Орландо Блум
Тейлор Свифт
Джессика Симпсон
Камерон Диас
Кортни Кардашян
Адель
Джеймс Франко
Эмилия Кларк
Том Харди
Кэти Перри
Хайди Клум
Хью Джекман
Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Николас Кейдж в футболке с мемом «Да ладно», героем которого является он сам
Фото на превью adele, jessicabiel