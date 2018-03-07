23 человека, которые случайно сделали косплей и запали в душу пользователям интернета

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Мир несправедлив: пока одни, готовясь к костюмированной вечеринке, из кожи вон лезут, чтобы стать похожими на любимого героя, другим не нужно для этого делать ровным счетом ничего. Ведь они и в жизни выглядят так, будто сошли с экранов или известных фотографий.

Мы в AdMe.ru тоже иногда встречали подобных двойников на улице и в транспорте, а вы?

Адекватный водитель. Относительно

Битлджус на пенсии

Профессор Снейп, оказывается, работает в аэропорту

И Дэнни Де Вито тоже

Борат Сагдиев сменил стиль

Алло, здравствуйте, а зима близко?

Когда не взяли ни в Цитадель, ни на Стену

Когда надоело выращивать картошку на Марсе

Стив Джобс из параллельной вселенной

Карл из «Вверх» в реальной жизни

Сам полковник Сандерс пожаловал! Только... стойте, кажется, он предал KFC

Китайский аналог Путина

Вы, вероятно, не знали, но Юэн Макгрегор принимал участие в зимней Олимпиаде

Так выглядел бы Джек Воробей, если бы «Пиратов Карибского моря» снимали в Индии

«Мой отец выглядит в точности как Марк Хэмилл, и, когда он явился в кинотеатр в таком костюме, с ним все фотографировались»

Он грустит так, будто его идея основать парк динозавров потерпела крах

«Обнаружили, что мы выглядим как герои из „Сумерек“»

Этот мужчина — смесь Брэда Питта и Элайджи Вуда

«Перед Хеллоуином моя девушка попала к костюмеру — Гэри Олдмену»

Кажется, она едет убить Билла

Внезапно в метро чуть сердце не ушло в пятки

Мужчина-миньон

Этот человек выглядит как Барак Обама, разбавленный Джорджем Бушем — младшим

Бонус: животные тоже не отстают. Этот щенок походит на Патрика Стюарта

«Моя собака выглядит как Шелли Дюваль»

Дракон Беззубик из мультфильма «Как приручить дракона»

Кот брутален, как Рон Перлман