23 человека, которые случайно сделали косплей и запали в душу пользователям интернета
Мир несправедлив: пока одни, готовясь к костюмированной вечеринке, из кожи вон лезут, чтобы стать похожими на любимого героя, другим не нужно для этого делать ровным счетом ничего. Ведь они и в жизни выглядят так, будто сошли с экранов или известных фотографий.
Мы в AdMe.ru тоже иногда встречали подобных двойников на улице и в транспорте, а вы?
Адекватный водитель. Относительно
Битлджус на пенсии
Профессор Снейп, оказывается, работает в аэропорту
И Дэнни Де Вито тоже
Борат Сагдиев сменил стиль
Алло, здравствуйте, а зима близко?
Когда не взяли ни в Цитадель, ни на Стену
Когда надоело выращивать картошку на Марсе
Стив Джобс из параллельной вселенной
Карл из «Вверх» в реальной жизни
Сам полковник Сандерс пожаловал! Только... стойте, кажется, он предал KFC
Китайский аналог Путина
Вы, вероятно, не знали, но Юэн Макгрегор принимал участие в зимней Олимпиаде
Так выглядел бы Джек Воробей, если бы «Пиратов Карибского моря» снимали в Индии
«Мой отец выглядит в точности как Марк Хэмилл, и, когда он явился в кинотеатр в таком костюме, с ним все фотографировались»
Он грустит так, будто его идея основать парк динозавров потерпела крах
«Обнаружили, что мы выглядим как герои из „Сумерек“»
Этот мужчина — смесь Брэда Питта и Элайджи Вуда
«Перед Хеллоуином моя девушка попала к костюмеру — Гэри Олдмену»
Кажется, она едет убить Билла
Внезапно в метро чуть сердце не ушло в пятки
Мужчина-миньон
Этот человек выглядит как Барак Обама, разбавленный Джорджем Бушем — младшим
Бонус: животные тоже не отстают. Этот щенок походит на Патрика Стюарта
«Моя собака выглядит как Шелли Дюваль»
Дракон Беззубик из мультфильма «Как приручить дракона»
Кот брутален, как Рон Перлман
Фото на превью Unknown author/imgur