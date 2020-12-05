23 актера, которые так искусно сыграли реальных людей, что начинаешь верить в оборотное зелье

Когда актер воплощает на экране реально существующего человека, зрители предъявляют повышенные требования к его работе. Должны быть и внешнее сходство, и соответствие мимики и жестов, и попадание в характер. Некоторые артисты проваливают задачу и изображают персонажа карикатурно. Но есть среди них и те, кто настолько виртуозно играют свою роль, что им хочется аплодировать стоя.