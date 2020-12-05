23 актера, которые так искусно сыграли реальных людей, что начинаешь верить в оборотное зелье
Когда актер воплощает на экране реально существующего человека, зрители предъявляют повышенные требования к его работе. Должны быть и внешнее сходство, и соответствие мимики и жестов, и попадание в характер. Некоторые артисты проваливают задачу и изображают персонажа карикатурно. Но есть среди них и те, кто настолько виртуозно играют свою роль, что им хочется аплодировать стоя.
Мы в AdMe.ru вспомнили удачные киновоплощения известных людей и сравнили киноперсонажей с их прототипами.
1. Зак Эфрон — Тед Банди («Красивый, плохой, злой», 2019)
2. Оливия Колман — Анна Стюарт («Фаворитка», 2018)
3. Эль Фэннинг — Мэри Шелли («Красавица для чудовища», 2017)
4. Пьер Нине — Ив Сен-Лоран («Ив Сен-Лоран», 2014)
5. Марго Робби — Шэрон Тейт («Однажды в... Голливуде», 2019)
- Марго Робби действительно оживила для меня Шэрон Тейт. © ChappellBoyd / Twitter
6. Николас Холт — Джон Толкин («Толкин», 2019)
7. Хоакин Феникс — Джонни Кэш («Переступить черту», 2005)
8. Холлидей Грейнджер — Лукреция Борджиа («Борджиа», 2011–2013)
9. Тэрон Эджертон — Элтон Джон («Рокетмен», 2019)
10. Эмили Уотсон — Жаклин Дю Пре («Хилари и Джеки», 1998)
11. Аманда Сейфрид — Линда Лавлейс («Лавлейс», 2013)
12. Стефани Соколински — Лои Фуллер («Танцовщица», 2016)
13. Эрик Эльмоснино — Серж Генсбур («Генсбур. Любовь хулигана», 2010)
14. Джонатан Рис Майерс — Элвис Пресли («Элвис. Ранние годы», 2005)
15. Кира Найтли — Колетт («Колетт», 2018)
16. Эдриен Броуди — Гарри Гудини («Гудини», 2014)
17. Тимоти Шаламе — Генрих V («Король», 2019)
18. Диана Крюгер — Мария-Антуанетта («Прощай, моя королева», 2012)
19. Октавия Спенсер — Сара Си Джей Уокер («Мадам Си Джей Уокер», 2020)
20. Гвилим Ли — Брайан Мэй («Богемская рапсодия», 2018)
21. Кристиан Бейл — Кен Майлз («Ford против Ferrari», 2019)
22. Кристофер Пламмер — Лев Толстой («Последнее воскресение», 2009)
23. Рэйф Файнс — Чарльз Диккенс («Невидимая женщина», 2013)
Какие еще актеры, по вашему мнению, идеально сыграли реальных людей?
Фото на превью The Favourite / Fox Searchlight Pictures, East News