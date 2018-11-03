22 знаменитости, которые объявили бойкот соцсетям

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Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Некоторые заводят личные аккаунты даже своим питомцам, а американка Кристи Лойалл вообще додумалась завести инстаграм-аккаунт для своей ампутированной ноги. Но многие звезды категорически отказываются, несмотря на негодование фанатов, регистрироваться в соцсетях. Хотя в бонусе мы припрятали для вас исключение из правил (и все ради королевской семьи).

Мы в AdMe.ru разобрались, как знаменитости относятся к соцсетям и почему избегают их, удаляют свои странички, а потом снова возвращаются и радуют нас своими постами.

Эти знаменитости никогда не были зарегистрированы ни в одной из соцсетей и, по-видимому, не собираются

К знаменитостям всегда приковано внимание общественности, поэтому многие из них очень ценят свою личную жизнь и стараются держать ее в секрете. Ну а соцсети они считают попросту вредными для себя. Например, Бенедикт Камбербэтч говорил, что социальные медиа могли бы захватить слишком много личного времени и в конце концов испортить его жизнь.

Один из самых закрытых актеров Голливуда, Киану Ривз, тоже никогда не заводил личных аккаунтов, хотя за него это делают фанаты или мошенники. Сам же актер во время совместного интервью с Рене Зеллвегер, которая тоже является противницей соцсетей, признался, что ему просто нечего сказать людям и он слишком сильно ценит свою приватность.

Дэниел Крэйг дружит с современными технологиями, но не видит смысла в соцсетях. Он считает, что никому не должно быть никакого дела до того, кто как проводит свое утро или день. Вместо этого актер советует людям просто позвонить друг другу или сходить в паб.

Скарлетт Йоханссон считает странным желание делиться деталями своей повседневной жизни. К тому же с появлением социальных медиа у звезд появилось больше проблем: личная жизнь практически перестала быть защищенной, в интернет может просочиться что угодно.

Мила Кунис, в отличие от своего мужа Эштона Кутчера, просто не знает, что постить и о чем рассказывать подписчикам. Выкладывать фото еды или селфи? Неужели это кому-то интересно? Брэдли Купер убежден, что зритель не должен знать личность актера, чтобы не переносить его характер на экранного персонажа, а просто наслаждаться фильмом как искусством. Актер подошел к своему выбору философски, к тому же его супруга Ирина Шейк выкладывает фото в соцсети за двоих.

Слишком идеальные фото в социальных сетях создают завышенные требования к внешнему виду, из-за чего многие женщины начинают комплексовать. Кейт Уинслет считает эту проблему очень серьезной и потому объявила бойкот интернету.

Сандра Буллок тоже считает, что соцсети показывают только положительную, а значит, ложную сторону людей. Никто не будет выкладывать неудачное фото, все стремятся к идеальному селфи. Актриса назвала это явление «глобальным Голливудом».

Кристен Стюарт не заводит аккаунт в соцсетях, потому что, по ее словам, это меняет человечество в худшую сторону. Появляется чрезмерное увлечение своей личностью, а посты похожи на диалог человека с самим собой.

Многие звезды, возможно, и хотели бы завести себе аккаунт, но из-за своей катастрофической технической неграмотности не могут этого сделать. Например, Брэд Питт и Анжелина Джоли не раз признавались, что толком не умеют пользоваться компьютером. Вайнона Райдер не пользуется интернетом, а Джонни Депп не имеет телефона, потому что «не хочет быть все время доступным».

Дженнифер Энистон считает, что соцсети могут быть опасны для психического здоровья. Актриса в целом с осторожностью относится к технике: отключает все электроприборы перед сном и периодически избавляется от телефона, на время ограничивая связь с внешним миром. Красотка Рэйчел Макадамс, кажется, до сих пор живет в XX веке. У нее нет телевизора, новости она слушает по радио и до сих пор не разобралась, как пользоваться электронной почтой.

Звезды, которые удалили свои аккаунты

Многие думают, что Эмма Стоун не пользовалась соцсетями, но на самом деле она удалила свою страничку в твиттере, после того как ее взломали. К тому же актриса признавалась, что просто не готова к тому, что люди будут комментировать ее внешний вид и образ жизни.

Кира Найтли тоже удалила аккаунт из твиттера, поскольку решила, что так она мало чем отличается от своих фанатов и снова чувствует себя обычной. Райан Гослинг уже больше года не проявляет активности в твиттере. Судя по всему, актер тоже разочаровался в соцсетях и вряд ли там появится.

Знаменитости, которые сидят в соцсетях под фейковыми аккаунтами

Джениффер Лоуренс не раз эмоционально заявляла, что никогда не присоединится к соцсетям из-за резкой критики ее личности. Но недавно она призналась, что все-таки создала аккаунты под вымышленным именем. Может, кому-нибудь удастся ее рассекретить?

Адель активно ведет страничку в инстаграме, но ее пиар-менеджер запретил девушке высказываться в твиттере из-за резкого и эмоционального нрава певицы. Тогда она завела тайный аккаунт, где продолжила без стеснения выражать свое мнение, о чем и проговорилась в интервью.

Как известно, члены королевской семьи не пользуются соцсетями, но во время зарождения романа между принцем Гарри и Меган Маркл в интернет просочилась информация, что принц завел тайный аккаунт в инстаграме, чтобы общаться с будущей женой и следить за ее новыми фотографиями. Какой романтик!

Бонус: Деми Мур завела страничку в инстаграме по случаю королевской свадьбы

Деми Мур долгое время была противницей соцсетей, но свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка настолько впечатлила актрису, что она поступилась своими принципами. Знаменитость опубликовала видеоролик, где похвасталась великолепным платьем винного цвета и поблагодарила за то, что смогла почувствовать себя частью королевской семьи. Пока у Деми Мур всего 4 поста, зато уже более 80 тысяч подписчиков.