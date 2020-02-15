22 секрета сериала «Теория Большого взрыва», от которых даже у Шелдона глаз задергается

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«Теория Большого взрыва» стала самым длинным ситкомом в истории американского телевидения, а также получила 46 номинаций на престижную премию «Эмми» и завоевала любовь миллионов зрителей во всем мире. Илон Маск, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Стэн Ли и многие другие знаменитости с радостью приняли участие в съемках этого популярного сериала.

Мы в AdMe.ru внимательно посмотрели 279 серий ситкома, чтобы раскрыть все секреты легендарного телевизионного шоу.

1. Настоящая фамилия Пенни

Пенни — единственная героиня в сериале, чью фамилию никто точно не знает, но фанаты догадались, что ее могут звать Джонсон.

Ведь еще до замужества с Леонардом она сыграла «шуточную» свадьбу с Заком Джонсоном в Лас-Вегасе, но в одной из серий призналась, что не восприняла этот поступок всерьез.

2. Замена главной героини

Изначально вместо Кейли Куоко, которая сыграла Пенни, на главную женскую роль в сериале пригласили канадскую актрису Аманду Уолш, а вместо Раджа и Говарда должна была быть девушка-ученый Гилда в исполнении американо-израильской актрисы Ирис Бар. Но пилотный выпуск был отклонен каналом CBS, и тогда продюсеры решили переписать сценарий, ввести дополнительных героев и найти новые актерские лица.

3. Две мамы девушки Шелдона

На роль миссис Фаулер изначально пригласили актрису Энни О’Доннелл, которая снялась в нескольких сезонах. Однако вскоре продюсеры решили отдать роль мамы Эми более известной актрисе Кэти Бэйтс.

4. Один актер на две роли

А иногда продюсеры еще сильнее запутывали фанатов сериала с выборами актеров на те или иные эпизодические роли. Так, Ланс Барбер был замечен сначала в роли одноклассника Леонарда в пятом сезоне сериала, но во время съемок спин-оффа «Детство Шелдона» тот же самый актер сыграл роль папы маленького Купера.

5. Как выглядит мама Говарда Воловица

Зрители постоянно слышали лишь голос мамы Говарда, но никогда не замечали ее. Хотя в нескольких сценах внимательные фанаты смогли ее увидеть. Например, на заднем плане в этом эпизоде виден был ее силуэт.

А здесь уже можно хорошо рассмотреть фотографии из молодости Деборы Мелвины Воловиц и представить, как она могла бы выглядеть. К сожалению, создатели сериала вынуждены были попрощаться с этим персонажем в 8-м сезоне, так как актрисы Кэрол Энн Сьюзи, которая озвучивала мать Говарда, не стало в ноябре 2014 года.

6. Что не так с голосом у Бернадетт

Дотошные зрители обратили внимание на необычную трансформацию голоса Бернадетт Ростенковски. Во время первой встречи с Говардом ее голос абсолютно нормальный, но уже после длительного знакомства с Воловицом голос Бернадетт вдруг становится неестественно высоким.

7. Фотографии съемочной группы на холодильнике

Если внимательно посмотреть на холодильник Пенни, то можно увидеть фотографии, на которых она радостно обнимает каких-то незнакомых всем зрителям персонажей. На самом деле это все настоящие фото актрисы Кейли Куоко с членами съемочной команды «Теории Большого взрыва».

8. Загадка с флагом квартиры главных героев

Многие фанаты сериала помнят, что у квартиры, в которой живут Шелдон и Леонард, есть свой собственный флаг, но мало кто замечал, что голубое полотно со львом есть и на холодильнике. Оно висит там не просто так, а является важным символом. В сценах, где между героями возникают ссора и недопонимание, флаг всегда будет перевернут.

9. Неувязка в сценарии о болезни Шелдона

В первом сезоне мы узнаем, что у Шелдона астма, поэтому в квартире нельзя держать домашних животных. Но после нескольких серий заболевание таинственным образом исчезает, но появляется уже у Леонарда, который везде носит с собой ингалятор.

10. Ошибка в заставке и саундтреке к сериалу

Одну маленькую опечатку можно увидеть во всех сериях сериала, так как она присутствует в самом начале. Видимо, кто-то, кто набирал текст для заставки, вместо буквы «в» случайно поставил 9. А еще одна досадная ошибка нашлась в тексте саундтрека к сериалу, где вместо 14 млрд лет назад поется про 14 млн лет.

11. Неправильные формулы

В сериале много научных фактов, которые требуют тщательной проверки, поэтому создатели ситкома пригласили ученого Дэвида Зальцберга, который проверял все формулы, поправлял реплики актеров, чтобы все выглядело максимально достоверно. Но одно уравнение на доске все-таки оказалось неправильным, и это не случайность. Это была отсылка к фильму об Индиане Джонсе, где точно такое же уравнение было на доске в одном из эпизодов.

12. Докторская степень есть только у одной актрисы

Единственная актриса сериала, которая действительно имела отношение к науке, — это Маим Бялик, сыгравшая Эми Фару Фаулер. В 2008 году она получила степень доктора наук по нейробиологии, защитив диссертацию о синдроме Прадера — Вилли.

13. Фамилии главных героев настоящие

Немногие зрители догадались, что главные герои сериала Шелдон и Леонард были названы в честь нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофштадтера.

14. Непростой номер квартиры Эми

Все цифры в сериале не являются случайными. Так, номер квартиры девушки Шелдона — это на самом деле отсылка к первым знакам числа пи: 3,14.

15. Послание на футболке

Еще одна важная цифра в сериале — это 73. Именно в 73-м эпизоде сериала Шелдон делится своими мыслями, почему он считает это число своим самым любимым: «73 — это 21-е простое число. Его зеркальное отражение, 37, является 12-м, чье отражение 21 является результатом умножения, не упадите, 7 и 3... В двоичной системе 73 — это еще и 1001001, что справа налево читается как 1001001». Кроме того, актер Джим Парсонс, который блестяще исполнил роль Шелдона, родился в 1973 году.

16. Что за «бугагашенька!»

«Базинга!» (или «бугагашенька!») — это фирменное восклицание Шелдона, которое стало настолько популярным, что в его честь даже назвали новый вид пчел в Бразилии. А само слово было придумано сценаристами и буквально означает «я тебя подловил!». Однако внимательные зрители могли заметить, что слово «базинга» появляется и в спин-оффе сериала, «Детство Шелдона». Так на самом деле назывался магазин комиксов, в который любил ходить маленький Купер.

17. Боязнь женщин была у коллеги продюсера сериала

Боязнь разговаривать с девушками у Раджеша появилась не случайно. Исполнительного продюсера сериала, Билла Прэди, на создание образа застенчивого парня вдохновил его бывший коллега, который не мог преодолеть страх общения с женщинами.

18. Реальные страхи, с которыми столкнулись актеры

В эпизоде ​​2016 года «Загрязнение джакузи» Кевину Зусману пришлось побороть свою гидрофобию и задержать дыхание на несколько секунд под водой. Позже актер, сыгравший владельца магазина комиксов Стюарта, признался, что это был один из самых ужасных съемочных дней в его кинокарьере.

19. Сломанная нога и рука у героинь сериала

В 2010 году Кейли Куоко упала с лошади, сильно повредила ногу и не могла ходить, поэтому сценаристам пришлось переписать несколько эпизодов с участием актрисы, чтобы ее гипс не попадал в кадр. Несколько серий мы видим Пенни исключительно за столом или барной стойкой.

Через два года Майим Бялик попала в автомобильную аварию и получила травму левой руки, поэтому в некоторых сериях актрисе приходилось скрывать ссадины с помощью перчаток и одежды с длинным рукавом.

20. Фирменный стиль главных героев

Все главные мужские персонажи сериала имеют свой неповторимый стиль в одежде. Шелдон предпочитает носить яркие футболки поверх лонгсливов. Леонард практически все время одет в худи и куртку. Радж носит рубашки с пуловером и куртки. А страстью Говарда являются узкие джинсы и водолазки с рубашками. Только у Пенни нет единого стиля в одежде на каждый день, она всегда экспериментирует с образами и прическами.

У модного парня Говарда в гардеробе лишь пара ремней, но зато сотни необычных и ярких пряжек. Однако есть еще одна маленькая деталь, которая всегда присутствует на одежде Воловица. Это значок с инопланетянином.

21. Особый дизайн комнаты Говарда Воловица

То, что этот герой сериала страдает от недостатка женского внимания, ярко показывает и его комната. Если приглядеться, то можно заметить, что здесь все постеры и фигурки из комиксов и фильмов — это популярные женские персонажи.

22. Главный символ сериала

Фанаты сериала знают, что знаменитый лифт был сломан в результате неудачного эксперимента Леонарда с ракетным топливом, которое взорвалось в шахте лифта. В финальных сериях зрителям дают понять, что именно об этом взрыве и поется в саундтреке сериала, после которого и началась крепкая дружба главных героев. Поэтому сломанный лифт — это не просто декорация, а один из главных символов ситкома, который напоминает, как подружились главные герои и, как порой тяжело бывает гикам найти точки соприкосновения с внешним миром.