22 киношных приема, которые с головой выдают культовых режиссеров

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Замечали вы или нет, но практически у каждого талантливого режиссера есть свои фишки и особые приемы. Они то и дело встречаются в их фильмах — так формируется уникальный авторский почерк.

Мы в AdMe.ru провели серьезный анализ работ известных режиссеров и делимся результатами с вами.