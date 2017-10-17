22 киношных приема, которые с головой выдают культовых режиссеров
Замечали вы или нет, но практически у каждого талантливого режиссера есть свои фишки и особые приемы. Они то и дело встречаются в их фильмах — так формируется уникальный авторский почерк.
Мы в AdMe.ru провели серьезный анализ работ известных режиссеров и делимся результатами с вами.
Кристофер Нолан
- Во многих картинах Нолан вводит простой предмет, который ближе к развязке становится чуть ли не главным объектом в повествовании. Такими стали волчок из фильма «Начало», часы в «Интерстелларе», фотография в «Помни».
- В век цифровых технологий Кристофер Нолан остается верным максимально реалистичным съемкам. Спецэффектами режиссер пользуется только в крайних случаях и для усиления эффекта сцен.
Так, знаменитый «Бэтпод» из «Темного рыцаря» строили в натуральную величину, а инопланетные эпизоды и сцену с гигантской волной в «Интерстелларе» снимали в Исландии.
- Знаменитая фишка режиссера — это нелинейность сюжета. События в фильмах могут прерываться флешбэками и флешфорвардами («Начало»), фильм может идти в обратном хронологическом порядке («Помни»), сюжетные линии могут развиваться параллельно, а прошлое — даже зависеть от будущего.
Уэс Андерсон
- В картинах режиссера соблюдается симметрия: практически в каждом кадре предметы или персонажи фильмов находятся строго по центру.
- Режиссер филигранно работает с цветами: его палитра преимущественно монохромна, декорации то и дело выглядят немного бутафорскими, в них часто присутствуют узоры. Андерсон всегда переносит действие своих картин в прошлое, уделяя большое внимание костюмам и другим важным деталям.
Квентин Тарантино
- Главная фишка Тарантино — это море крови в каждом фильме. Насилие в работах режиссера настолько чрезмерно, что практически не вызывает жалости, а юмор в простых, но шикарных диалогах делает картины запоминающимися.
- Можно заметить любопытную особенность: начиная с «Криминального чтива» практически в каждой картине режиссера фигурируют женские ступни. Сам Тарантино никогда не называл женские ноги и ступни в частности своим фетишем.
Майкл Бэй
- «Короля блокбастеров» легко узнать по быстрому ритму съемки: в среднем кадры в его фильмах сменяются каждые 2–3 секунды. Для человеческого глаза это настоящая карусель!
- Любимая цветокоррекция режиссера — «Teal & Orange» — сочетание теплых оранжевых и холодных синих оттенков. Она универсальна, так как в оранжевом спектре находится кожа человека, к тому же Бэй часто показывает огонь и закаты. Палитра однообразна, но с короткими кадрами такой контраст просто необходим.
- А еще фильмы Бэя легко распознать по нарочно замедленным кадрам (рапид или слоу-мо), высокопарным речам и огромному количеству американских флагов.
Вуди Аллен
- Часто в картинах Аллен воспевает свою любовь к Нью-Йорку и действие разворачивается здесь же — в городе, где он родился и вырос. Но начиная с 2000-х появляется тенденция к «географическому вдохновению»: «Матч-пойнт» и «Сенсация» сняты в Англии, «Полночь в Париже» — во Франции.
- Начиная с «Энни Холл» в каждом своем фильме Аллен использует одни и те же стандартные титры — белый шрифт Windsor на черном фоне. Также он любит титровать актеров по алфавиту, вне зависимости от их звездного статуса.
- Даже если сам режиссер играет в фильме, то обязательно берет кого-то на роль самого себя. Это всегда немного невротичный персонаж, временами совершающий глупые поступки. В «Полночи в Париже» это Оуэн Уилсон, в «Римских приключениях» — Джесси Айзенберг.
Тим Бертон
- «Киносказки» Тима Бертона — гибриды из мрачности, волшебства, сюрреализма и готики. В них живет множество необычных персонажей и монстров, с которыми случаются удивительные, а порой и мистические вещи.
- Многие картины Бертона выдержаны в холодной цветовой гамме, где черный и белый кажутся немного выцветшими. А еще как минимум один персонаж в фильме имеет напудренное мертвенно-белое лицо. Такая внешность придает и герою, и его окружению еще больше мрачности.
- Ах да, практически в каждом своем фильме Бертон снимает любимых актеров — Джонни Деппа и Хелену Бонэм Картер.
Эдгар Райт
- Настоящий мастер визуальной комедии, Райт умудряется шутить при помощи камеры. Рутинные действия при помощи его быстрого монтажа выглядят просто и по-новому.
- Райт нередко применяет полиэкран, разделяя действие фильма на два кадра. К монтажным склейкам режиссер тоже подходит оригинально, разбивая или соединяя с их помощью события.
- Фильмы режиссера также можно распознать по множеству отсылок к кино, видеоиграм и поп-культуре в целом. А еще Райт, как истинный меломан, огромное внимание уделяет музыке и саундтрекам.
Гай Ричи
- Гая Ричи легко узнать по так называемому клиповому монтажу: динамика чередуется со статикой, применяются зум и стоп-кадр. Так, например, завязка фильма «Карты, деньги, два ствола» уложилась всего в 1 минуту и 20 секунд.
- Один из любимых приемов Ричи — закадровый комментарий одного из участников. Так создается доверительная атмосфера со зрителем, а еще голос помогает ориентироваться в череде событий.
- Гая Ричи по праву можно назвать гением криминальной комедии, ведь именно в этом жанре он снял свои лучшие фильмы. Он выдвигает на передний план злачные места Лондона, где герои говорят на кокни с ужасным акцентом, травят маргинальные шуточки и постоянно впутываются в истории.
Фото на превью American Empirical Pictures, Fox Searchlight Pictures