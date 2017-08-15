22 факта об «Игре престолов», которые делают любимый сериал еще интереснее

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«Игра престолов» не перестает нас удивлять. Закулисье любимого сериала каждый день пополняется новыми удивительными событиями. Мы в AdMe.ru подготовили для вас подборку фактов со съемочной площадки, которые вы наверняка еще не знали.

22. Дотракийский язык можно выучить

Хотите говорить как кхал Дрого? Запросто! В дотракийском сегодня около 3 000 слов, и их число постоянно растет. Язык был разработан специально для сериала Дэвидом Питерсоном, а благодаря популярности сериала его можно выучить в реальности.

21. Пирог с живыми голубями можно испечь на самом деле

Все помнят знаменитый пирог с королевской свадьбы, начиненный живыми голубями. Удивительно, но Джордж Мартин не выдумал этот рецепт, а взял реально существующую идею Джованни де Роселли, которую тот опубликовал в своей книге «Итальянский банкет» еще в XVI веке. И пирог на съемках тоже настоящий.

20. «Игру престолов» изучают в Гарварде

В Гарварде преподают вводный курс «Настоящая „Игра престолов“: от современных мифов к средневековым моделям». Конечно, он посвящен истории Средневековья, на которую можно взглянуть через призму любимого сериала.

19. «Самый» пиратский сериал в истории

«Игра престолов» побила все рекорды по незаконным скачиваниям контента и стала «самым» пиратским сериалом за всю историю торрентов.

18. Матерь моллюсков

В 2013 году у берегов Бразилии ученые обнаружили новый вид брюхоногих моллюсков и дали им название Tritonia khaleesi в честь прекрасной матери драконов из «Игры престолов».

17. На роль Тириона не было кастинга

Питеру Динклэйджу не пришлось проходить кастинг на роль Тириона Ланистера — сценаристы изначально видели именно его в этой роли. А Динклэйдж не только взялся за работу сам, но и привел в сериал свою подругу Лину Хиди, которая сыграла его сестру Серсею.

16. Голову Буша насадили на пику

На пике у ворот Красного замка можно увидеть голову Джорджа Буша, из-за которой едва не случился скандал. Создатели сериала отрицать факт не стали, извинились, но заявили, что никакого политического контекста голова не несет, просто подручный реквизит.

15. У «Игры престолов» есть свой рэп-альбом

Телеканал НВО записал и выложил в сеть официальный рэп-альбом Catch the Throne, посвященный «Игре престолов».

14. Создатели сериала продали Железный трон

Раньше создатели сериала продавали точные копии Железного трона стоимостью по 20 тыс. фунтов стерлингов. Габариты копий впечатляют: высота составляла более 2 метров, а вес — 159 кг.

13. Меч Гендальфа в Железном троне

Один из клинков Железного трона — знаменитый Гламдринг из вселенной «Властелина колец», меч, принадлежавший Гендальфу.

12. У слова «Ходор» есть 70 вариантов произношения

Многие смеются над «сложностью» реплик Кристиана Нэрна, который играет Ходора, но, оказывается, все не так просто, как кажется. Актер рассказал, что у него есть 70 вариантов произношения слова «Ходор» в зависимости от настроения его героя.

11. Мадонна взяла напрокат платье Дейенерис

Оказывается, Мадонна тоже смотрит «Игру престолов» и однажды даже попросила создателей сериала одолжить ей сценический костюм Дейенерис Таргариен, чтобы отправиться в нем на костюмированный праздник в честь Пурима. Естественно, создатели с радостью согласились.

10. У Сансы Старк «говорящее» платье

Костюмы в сериале сшиты не только с большими мастерством и любовью, но имеют скрытый смысл. Например, свадебное платье Сансы Старк рассказывает историю девушки: рожденная от домов Старка и Талли (форель и волк на поясе), она попадает под влияние Ланистеров (лев на спине).

9. Актер, сыгравший мейстера Эймона, был по-настоящему слеп

Покойный Питер Вон, сыгравший слепого мейстера Эймона Таргариена, и в жизни был частично слеп и почти ничего не видел.

8. Мирцелла и Томмен встречаются в реальной жизни

Актеры Эйми Ричардсон и Дин-Чарльз Чэпмен, сыгравшие детей Серсеи Мирцеллу и Томмена, в реальной жизни стали парой.

7. Джон Сноу и Арья Старк должны были влюбиться

По замыслу автора саги Джорджа Мартина, Джон Сноу и Арья Старк должны были влюбиться друг в друга. Спасибо, что он оставил нам нормальные теплые отношения между этими сводными братом и сестрой.

6. Один актер сыграл сразу 4 роли

Каскадер Йен Уайт сыграл сразу 4 роли в «Игре престолов»: он был белым ходоком, безымянным гигантом, Григором Клиганом и Вун Вуном.

5. Кейтелин Старк — мама Гермионы

Мишель Фэйрли так потрясающе сыграла гордую преданную Кейтелин Старк, что полюбилась многим зрителям. Но мало кто заметил эту же актрису в фильме про Гарри Поттера, где она сыграла маму Гермионы.

4. Визерис — прапраправнук Диккенса

Гарри Ллойд, запомнившийся нам по роли Визериса Таргариена, является прапраправнуком знаменитого Чарльза Диккенса.

3. Теон — брат Лили Аллен

Исполнитель роли Теона Альфи Аллен приходится родным братом известной певице Лили Аллен. Лили даже предлагали сняться в сериале и сыграть сестру Теона, но она отказалась, прочитав сценарий.

2. Голая «прогулка» состоялась на самом деле

Путь позора обнаженной Серсеи зрители сочли ужасным и унизительным, но немногие из них знают, что такое наказание понесла реальная женщина. Джордж Мартин рассказал, что его вдохновил исторический факт: любовницу Эдуарда IV отправили в Путь позора после смерти короля.

1. Молодой Джордж Мартин выглядит как Джон Сноу

Фанаты сериала поразились тому, насколько Кит Хартингтон, сыгравший Джона Сноу, похож на Джорджа Мартина в молодости.