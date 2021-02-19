22 актера, которые сыграли заметные роли в известных фильмах, а мы этого даже не поняли

Наверное, каждому знакома ситуация, когда смотришь кино и тебя не покидает смутное ощущение, что где-то ты этого актера уже видел. А вот где — вспомнить не получается. И это чувство не проходит, пока не поставишь фильм на паузу, чтобы откопать ответ в интернете.

Нам в AdMe.ru тоже приходилось не раз с таким сталкиваться. И вот чьи известные роли нам удалось распознать только при помощи «Википедии».

Кристофер Ллойд

Джеффри Раш

Чарльз Дэнс

Верн Тройер

Эван Рейчел Вуд

Мадс Миккельсен

Сара Полсон

Джек Дэвенпорт

Карен Гиллан

Рон Перлман

Карис ван Хаутен

Майкл Гэмбон

Кэти Бэйтс

Кристофер Ли

Миа Васиковска

Ричард Мэдден

Дженн Мюррей

Джош Бролин

Карла Гуджино

Хью Лори

Тиль Швайгер

Леди Гага