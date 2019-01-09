11 пар актеров, которые не переносят друг друга, но были вынуждены сниматься вместе

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Любовь и дружба на экране совсем не означают их присутствия в реальной жизни. Просто некоторые актеры настолько талантливы, что умеют мастерски их изображать. При этом вне съемок они стараются даже не пересекаться со своими партнерами по фильму. Оказывается, сложные отношения связывали многих актеров.

Мы в AdMe.ru любим кино, и нам всегда интересно, что происходит за кадром известных фильмов. В этот раз мы собрали для вас актеров, которые не переносили друг друга в жизни, но вынуждены были сниматься вместе. А иногда даже изображать на экране любовь и страсть.

1. Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

Актерский состав сериала «Секс в большом городе» за 6 лет существования ни разу не менялся, но за это время между исполнительницами главных ролей случалось немало конфликтов. Хуже всего отношения складывались у Паркер и Кэтролл. Во многом из-за более высоких гонораров, которые Паркер получала за исполнение роли самой популярной героини сериала — Кэрри Брэдшоу.

2. Билл Мюррей и Люси Лью

Совместная работа Мюррея и Лью на съемках «Ангелов Чарли» сразу не заладилась. Мюррея не устраивала игра и актерские способности коллеги: он вмешивался в сцены и советовал, как сыграть лучше. Из-за разногласий съемки несколько раз приостанавливали, чтобы актеры могли успокоиться, перебороть неприязнь и вернуться к работе.

3. Ларс фон Триер и Бьорк

Конфликты бывают не только между актерами, но и между актерами и режиссерами. Так произошло между Ларсом фон Триером и певицей Бьорк на съемках фильма «Танцующая в темноте». К концу работы Бьорк даже перестала здороваться с режиссером, а потом и вовсе обвинила его в домогательствах. Фон Триер в свою очередь жаловался на необязательность и несобранность актрисы: та могла по несколько дней не приходить на съемочную площадку.

4. Тери Хэтчер и Марсия Кросс

Отношения «отчаянных домохозяек» в жизни были не так радужны, как в сериале. У Тери Хэтчер почти сразу сложились напряженные отношения со всем главным актерским составом, но больше всего конфликтов возникало именно c Марсией Кросс. Однако натянутые отношения не помешали актрисам с успехом сыграть вместе во всех 8 сезонах сериала.

5. Шеннен Доэрти и Алисса Милано

Сериал «Зачарованные» в 2000-е годы был хитом, а исполнительницы главных ролей пребывали на пике популярности. Но даже слава не смогла удержать Шеннен Доэрти от ухода из проекта. К концу 3-го сезона отношения между ней и Милано накалились до предела. К тому же актриса была недовольна развитием сюжета. В результате ее уволили и заменили на Роуз Макгоуэн.

6. Роберт Дауни — младший и Терренс Ховард

До съемок актеры были приятелями, но к концу работы над фильмом практически перестали общаться. А после выхода 1-й части «Железного Человека» Ховарда уволили, хотя он должен был сниматься и в следующих фильмах. Он обвинил в этом Дауни-младшего, который, по его словам, потребовал увеличить свой гонорар: студия сделала это за счет вознаграждения других героев, уволив часть актерского состава.

7. Райан Рейнольдс и Уэсли Снайпс

Съемка 3-й части фильма «Блэйд» была одной из самых напряженных. Уэсли Снайпс отказывался общаться со всеми коллегами, с режиссером переписывался записками и появлялся только для съемок крупных планов. Хуже всего отношения актера складывались с Райаном Рейнольдсом. В конце режиссер даже разводил съемочные дни артистов, чтобы избежать драки.

8. Томми Ли Джонс и Джим Керри

Отношения этих актеров тоже складывались не лучшим образом. Проблема была не в конфликте, а в банальной неприязни. По признанию самого Керри, Ли Джонсу просто не нравился его комедийный сценический образ. Актеры с трудом закончили совместную работу над фильмом и больше старались не пересекаться.

9. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

«Секретные материалы» держались на экранах так долго, что отношения исполнителей главных ролей радикально менялись. Духовны признавался, что иногда не мог даже смотреть на свою партнершу по фильму — настолько актеры уставали от постоянного взаимодействия. Но, видимо, после окончания съемок их отношения все-таки наладились, иначе вряд ли они согласились бы сняться в продолжении сериала.

10. Лина Хиди и Джером Флинн

Внимательные зрители заметили, что за все время существования «Игры престолов» эти актеры ни разу не появились вместе в одной сцене. Причина этого — давняя ссора. Хиди и Флинн не только не разговаривают, но и отказываются находиться друг с другом в одной комнате. Поэтому сценарий сериала пришлось переписать и убрать оттуда все совместные сцены.

11. Том Харди и Шайя Лабаф

Из-за взрывного характера обоих актеров их общение на съемках фильма «Самый пьяный округ в мире» несколько раз перетекало в конфликт. И, в конце концов, дело дошло до драки: Лабаф напал на Харди с кулаками. Причиной своего поведения актер назвал колкости и высмеивания со стороны коллеги.

Некоторым актерам приходится непросто, ведь глупо отказываться от громкой роли только из-за неприязни к коллеге. А у вас бывали случаи, когда нужно было забыть о плохих отношениях ради общего дела?