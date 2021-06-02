21 доказательство того, что на съемках советских фильмов работали гениальные реквизиторы

Когда мы смотрим фильм, воспринимаем его целиком: это мир, в котором разворачивается какая-либо история. Атмосферу кино художники-постановщики продумывают скрупулезно, обращая внимание на декорации, реквизит и костюмы. Не зря за лучшую работу в этой сфере даже вручают «Оскар» .

AdMe.ru пересмотрел культовые советские фильмы и пригляделся к тому, какой вклад в эти ленты внесли декораторы и реквизиторы. Ведь во времена, когда снимались эти кинокартины, еще не умели создавать спецэффекты и на прилавках магазинов не было такого изобилия вещей и материалов, как сейчас.