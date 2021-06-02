21 доказательство того, что на съемках советских фильмов работали гениальные реквизиторы
Когда мы смотрим фильм, воспринимаем его целиком: это мир, в котором разворачивается какая-либо история. Атмосферу кино художники-постановщики продумывают скрупулезно, обращая внимание на декорации, реквизит и костюмы. Не зря за лучшую работу в этой сфере даже вручают «Оскар».
AdMe.ru пересмотрел культовые советские фильмы и пригляделся к тому, какой вклад в эти ленты внесли декораторы и реквизиторы. Ведь во времена, когда снимались эти кинокартины, еще не умели создавать спецэффекты и на прилавках магазинов не было такого изобилия вещей и материалов, как сейчас.
Москва слезам не верит
- В любимом многими советском фильме у трех подружек разные не только характеры и мечты, но и стили одежды. Художник по костюмам с помощью нарядов помогал создавать образы героинь. Например, гардероб Людмилы отражает модные тенденции тех лет, Катерины — ее ум и то, как она меняется. А вещи Антонины словно говорят, что это персонаж вне времени, навсегда застывший в роли мамы и жены.
- Образ Катерины в начале картины, когда девушка живет в столичном общежитии, несет дополнительный смысл. На ней надеты белая блуза и сарафан ручной работы. Костюм словно передает информацию о том, что рукодельница-героиня сшила его сама, живя в провинции. Но уже с мыслями о Москве, о том, чтобы быть достойной этого города. Кстати, ткань для сарафана специально состарили, а уже после сделали вышивку.
- Для платья Людмилы использовался дорогой шелк. Но в фильме его не видно. Ведь из него сшили только нижнюю юбку, а верхние скроили из обычного ситца. Людмила — модница, и силуэт ее наряда выбран неслучайно. Подобные фасоны были тогда на пике моды, так как после выхода «Карнавальной ночи» женщины сходили с ума от Людмилы Гурченко.
- Художникам по костюмам приходилось идти на хитрости, чтобы одеть актрис достойно. Например, платье Людмилы, в котором она приезжает на дачу, сшили из обивки матрасов. Их привезли на «Мосфильм», выпотрошили, а из ткани скроили одежду. А наряд, в котором героиня пришла в Ленинскую библиотеку, сделали из полотна для галстуков.
Иван Васильевич меняет профессию
- Во рту Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева блестит золотой зуб. Как рассказал сам актер, это не накладка для съемок, а его собственный зуб. В других картинах он не виден, так как его закрашивали гримеры. А для роли квартирного вора золото пришлось кстати.
Белое солнце пустыни
- Натуральная черная икра мелькала не только в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», но и в «Белом солнце пустыни». Там была сцена, в которой Верещагин нехотя ест черную икру, так как видеть ее больше не может: переел. И Павел Луспекаев проглатывает изысканную еду по-настоящему без аппетита: за время съемок эпизода она ему порядком надоела. Актер возненавидел этот продукт и после последнего дубля даже выплюнул его.
- Съемочной группе дорогого дефицитного товара не досталось. Его не разрешили есть сразу: вдруг понадобится, если что-то придется переснимать. Однако пленку так долго проявляли, что икра попросту испортилась.
Война и мир
- Это самый дорогой фильм за всю историю советского кино. Сложно представить, что около 50 предприятий создавали костюмы и декорации. Хрустальный завод, например, получил заказ на изготовление вазы по образцам XVII века. А фарфоровый завод сделал копию обеденного сервиза XVIII века на 100 человек.
- Те, кто видел картину, наверное, помнят яркую сцену, где Наташа Ростова идет на свой первый бал. Для съемок бала на «Мосфильме» построили павильон площадью 1 400 кв. м, что можно приравнять к размерам почти 9 волейбольных площадок.
- Антураж для бала — люстры, мебель, костюмы — предоставили крупнейшие музеи, например Государственная Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля. Чтобы снять героев, которые кружатся в вальсе, оператору пришлось надеть роликовые коньки. А ассистенты катали его по павильону.
- Для съемок сцены пожара в Москве подожгли настоящие здания. Для этого в Московской области построили 11 деревянных домов и копию Сухаревской башни. 4 часа пиротехники готовились к тому, чтобы декорации запылали. Использовали керосин, гранаты и дымовые шашки, а снимали происходящее 5 камер в огнеупорных чехлах. Операторы были одеты в асбестовые костюмы.
- Пожалуй, самый впечатляющий факт, демонстрирующий исключительность работы постановщиков фильма, связан со съемками Бородинской битвы. В массовке задействовали около 16 тыс. человек. Притом, что в 1967 году еще не умели создавать спецэффекты, съемочной группе удалось сделать так, словно в сражении участвовали 120 тыс. солдат. Чтобы снять эту батальную сцену, потребовались вертолеты.
Андрей Рублев
- «Андрей Рублев» — работа 1966 года режиссера Андрея Тарковского. В одной из сцен был использован колокол весом 5 т, который специально для съемок отлили из железобетона. Его пришлось распилить, чтобы доставить на съемочную площадку, так как из-за размеров он не влезал ни в одну машину.
Бриллиантовая рука
- В любимой многими комедии нет люстр, балов и сражений, как в «Войне и мире». Но и здесь можно увидеть немало профессиональных находок декораторов и реквизиторов. Например, в сцене рыбалки. Напомним, что картина снята в 1969 году, тогда еще не было подводных камер. Поэтому оператор смастерил колбу для техники, чтобы снимать в воде.
- Для эпизода, где Лелик уплывает на подводном аппарате, изготовили латексные фигуры Анатолия Папанова и Андрея Миронова.
- Также был сделан манекен Юрия Никулина. Он нужен был для съемок момента, как Семен Семенович Горбунков падает из багажника взлетевшей машины. Кстати, эта кукла стала причиной слухов о том, что Юрий Никулин ушел из жизни, так как ее нашли в гостинице Адлера, в которой разместилась съемочная группа.
- Оператор картины Игорь Черных изобрел механизм, который двигал специальные стекла в разные стороны. Так удалось добиться эффекта бликов в кадрах, где Горбунков отключается в гостиничном номере.
- Также Игорь Черных смастерил шкатулку с сюрпризом, которую Горбунков дарит управдому Варваре Сергеевне Плющ.
- Стоит также рассказать про светящийся нимб идущего по воде мальчика. Реквизит был сделан из проволоки и битых елочных игрушек. А сняли эпизод с помощью специальных световых фильтров. Так круг засиял.
А какие запоминающиеся декорации и реквизит из советских фильмов вы помните?
Фото на превью Белое солнце пустыни / Киностудия «Мосфильм»
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