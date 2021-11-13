20+ знаменитых мужчин, которые с появлением седины стали еще ослепительнее
Можно спорить о том, в ранних или поздних ролях Джош Бролин выглядит круче, или о том, когда именно воплотил свои самые яркие образы Дэниел Дэй-Льюис, но нельзя остаться безучастными к таланту и брутальному обаянию любого из героев нашей статьи. Красавчики в любом возрасте, и точка.
Мы в AdMe.ru считаем, что со временем люди только хорошеют, и трепетно наблюдаем, как прожитые годы добавляют серебра волосам любимых звезд и мудрости — их взгляду. Вы только посмотрите, какие они крутые.
Джош Бролин
Дэниел Дэй-Льюис
Венсан Кассель
Джефф Голдблюм
Эрик Робертс
Оскар Айзек
Мэтт Леблан
Джефф Бриджес
Вигго Мортенсен
Джеффри Дин Морган
Дермот Малруни
Николай Костер-Вальдау
Эрик Дэйн
Тимоти Олифант
Руперт Эверетт
Патрик Демпси
Джордж Клуни
Хью Грант
Кайл Маклахлен
Пирс Броснан
Стив Карелл
Том Хэнкс
Дэвид Линч
А вы считаете седые волосы элементом стиля или думаете, что их лучше закрашивать?
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