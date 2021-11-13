20+ знаменитых мужчин, которые с появлением седины стали еще ослепительнее

Можно спорить о том, в ранних или поздних ролях Джош Бролин выглядит круче, или о том, когда именно воплотил свои самые яркие образы Дэниел Дэй-Льюис, но нельзя остаться безучастными к таланту и брутальному обаянию любого из героев нашей статьи. Красавчики в любом возрасте, и точка.

Мы в AdMe.ru считаем, что со временем люди только хорошеют, и трепетно наблюдаем, как прожитые годы добавляют серебра волосам любимых звезд и мудрости — их взгляду. Вы только посмотрите, какие они крутые.

Джош Бролин

Дэниел Дэй-Льюис

Венсан Кассель

Джефф Голдблюм

Эрик Робертс

Оскар Айзек

Мэтт Леблан

Джефф Бриджес

Вигго Мортенсен

Джеффри Дин Морган

Дермот Малруни

Николай Костер-Вальдау

Эрик Дэйн

Тимоти Олифант

Руперт Эверетт

Патрик Демпси

Джордж Клуни

Хью Грант

Кайл Маклахлен

Пирс Броснан

Стив Карелл

Том Хэнкс

Дэвид Линч