20+ звездных мужчин, которые не стесняются красить ногти

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Многие фешен-тренды давно стали унисекс. Мужчины наравне с женщинами выполняют различные уходовые процедуры, в том числе и маникюр. Некоторые из них даже не стесняются красить ногти в яркие цвета — и смотрится это вполне привлекательно.

Мы в AdMe.ru отобрали известных мужчин, которые предпочитают ногтям без покрытия цветной лак.

Брэд Питт

Крис Хемсворт

Киану Ривз

Джейсон Момоа

Джаред Лето

Маколей Калкин

Эндрю Гарфилд

Гарри Стайлс

Стивен Тайлер

Лиам Хемсворт

Зак Эфрон

Бруклин Бекхэм

Bad Bunny

Адам Ламберт

Кевин Нилон

Доминик Монаган

Эй Джей Маклин

Seal

Крис Салливан

Марк Джейкобс

Даррен Крисс

Джонни Депп

Как вы относитесь к таким модным тенденциям?

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40
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