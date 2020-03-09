20+ звездных мужчин, которые не стесняются красить ногти
Многие фешен-тренды давно стали унисекс. Мужчины наравне с женщинами выполняют различные уходовые процедуры, в том числе и маникюр. Некоторые из них даже не стесняются красить ногти в яркие цвета — и смотрится это вполне привлекательно.
Мы в AdMe.ru отобрали известных мужчин, которые предпочитают ногтям без покрытия цветной лак.
Брэд Питт
Крис Хемсворт
Киану Ривз
Джейсон Момоа
Джаред Лето
Маколей Калкин
Эндрю Гарфилд
Гарри Стайлс
Стивен Тайлер
Лиам Хемсворт
Зак Эфрон
Бруклин Бекхэм
Bad Bunny
Адам Ламберт
Кевин Нилон
Доминик Монаган
Эй Джей Маклин
Seal
Крис Салливан
Марк Джейкобс
Даррен Крисс
Джонни Депп
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