20+ звездных мужчин, которые не стесняются красить ногти

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Многие фешен-тренды давно стали унисекс. Мужчины наравне с женщинами выполняют различные уходовые процедуры, в том числе и маникюр. Некоторые из них даже не стесняются красить ногти в яркие цвета — и смотрится это вполне привлекательно.



Мы в AdMe.ru отобрали известных мужчин, которые предпочитают ногтям без покрытия цветной лак.