20+ звездных див, которые доказали, что короткая стрижка может разжечь настоящую искру в образе
Мало какая прическа вызывает столько споров, сколько короткая стрижка. Ее сторонники говорят о том, что это стильно, практично и эффектно. Противники же считают, что такие прически идут далеко не всем и требуют регулярного ухода. Наверное, правда находится где-то посередине, но одно можно сказать точно: порой для кардинальной смены имиджа достаточно лишь выбрать правильную стрижку.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из звезд в свое время отважился коротко подстричься и не прогадал.
Дженнифер Лоуренс
Джиннифер Гудвин
Эмилия Кларк
Кейт Хадсон
Кэти Перри
Кара Делевинь
Морена Баккарин
Эван Рейчел Вуд
Кейли Куоко
Агнесс Дин
Робин Райт
Кейт Мара
Эмма Уотсон
Кристен Стюарт
Рианна
Скарлетт Йоханссон
Кайя Гербер
Зои Кравиц
Энн Хэтэуэй
Руни Мара
Хэлли Берри
Кейт Мосс
А как вы относитесь к коротким стрижкам? Рискнули бы сделать себе такую прическу?
Фото на превью Grosby Group / East News, Evan Agostini/Invision / AP / East News
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