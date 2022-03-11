20+ звездных див, которые доказали, что короткая стрижка может разжечь настоящую искру в образе

Мало какая прическа вызывает столько споров, сколько короткая стрижка. Ее сторонники говорят о том, что это стильно, практично и эффектно. Противники же считают, что такие прически идут далеко не всем и требуют регулярного ухода. Наверное, правда находится где-то посередине, но одно можно сказать точно: порой для кардинальной смены имиджа достаточно лишь выбрать правильную стрижку.