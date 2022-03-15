20+ звездных братьев и сестер, которые доказали, что в одной семье может быть несколько ограненных алмазов

Иметь среди близких людей знаменитостей мирового масштаба не простое испытание, это не понаслышке знают сестры и братья звезд. Кто-то из них предпочитает оставаться в тени, а кто-то тоже решает окунуться в мир шоу-бизнеса, при этом далеко не все афишируют информацию о своем родстве.

Мы в AdMe.ru с огромным уважением относимся к тем, кто кует свой успех сам, несмотря на то что родственные связи могут помочь им взобраться на олимп быстрее. И сегодняшняя подборка посвящена именно таким людям.

Тимоти и Полин Шаламе

О звезде «Дюны» Тимоти Шаламе слышал, наверное, каждый, кто хоть немного интересуется кино. А вот о его старшей сестре пока знают меньше. Но Полин тоже актриса, начала она с небольших ролей, ее можно увидеть в таких проектах, как «Король Стейтен-Айленда», «Дорогой доктор». В 2021 году девушка стала одной из звезд HBO, она снялась в сериале «Сексуальная жизнь студенток».

Барбра Стрейзанд и Рослин Кайнд

Рослин Кайнд не только сестра Барбры Стрейзанд, но еще и успешная певица и актриса. Она с детства мечтала заниматься музыкой профессионально и дебютировала в Нью-Йорке в 1969 году. В этом же году выпустила свой первый альбом «Give Me You». Один из своих последних синглов певица выпустила в январе 2020 года, а до этого неоднократно участвовала в шоу сестры, где пела с ней в дуэте.

Сара Джессика Паркер и Тимоти Бриттен Паркер

Брат Сары Джессики Паркер так же, как и она, нашел себя в киноиндустрии. Среди фильмов, передач и ТВ-шоу, в которых он принял участие, можно назвать «Полицейские под прикрытием», «Вечность», «Области тьмы», «Плоть и кости». Свою кинокарьеру он начал в 90-х и продолжает сниматься по сей день.

Александра и Мэттью Даддарио

Мэттью Даддарио — довольно популярный киноактер и по совместительству брат Александры Даддарио. Кинематографическая биография Мэттью началась с роли Питера Хамбла в короткометражной ленте «Дебют». Всего в его списке работ около двух десятков ролей. Одна из последних — в сериале «Почему женщины убивают», он сыграл во 2-м сезоне героя по имени Скутер. А сестра сыграла в этом же сериале роль Джейд, но в 1-м сезоне.

София и Сандра Вергара

Сандра, в отличие от старшей сестры Софии, в основном зарекомендовала себя как модель, а не актриса. Она начала работать в возрасте 24 лет и появлялась в таких изданиях, как Maxim, Esquire и Regard. В качестве актрисы младшая из сестер попробовала себя, сыграв эпизодическую роль в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами». Всего девушка к настоящему времени успела появиться в более чем 15 фильмах: «В последний миг» и др. А в 2020 году Сандра начала работать корреспондентом в телевизионном шоу People.

Кейт и Саманта Бекинсейл

Саманта Бекинсейл — сестра известной актрисы Кейт Бекинсейл. Девушка начала свой путь к славе, когда сыграла пожарную Кейт Стивенс в сериале «Лондон горит». Но это ее далеко не единственная роль, она также появлялась в фильмах «Пуаро», «Багряный первоцвет» и многих других, а ее последняя роль в кино была в исторической драме «Екатерина Александрийская» в 2014 году.

Финн и Ник Вулфхард

Ник — старший брат Финна Вулфхарда, которого мы знаем по ролям в сериале «Очень странные дела», фильме «Оно» и др. В отличие от брата, Ник больше увлечен не съемками, а озвучкой. Он подарил свой голос героям следующих картин: «Заклятие фараона», «Последние подростки на Земле», «Мой маленький пони» и др.

Хоакин и Саммер Феникс

Младшая сестра Хоакина Феникса, Саммер, появилась в кино, когда была двухлетней малышкой, и после этого ее карьера, можно сказать, пошла в гору. Она снялась во многих фильмах и в 2002 году оказалась среди претендентов на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за образ Карлы Мобиус в фильме «Фанатик». В 2006-м, после рождения ребенка, женщина исчезла с киноэкранов, но в 2016 году приняла участие в съемках драмы «Все сразу», а в 2017-м сыграла одну из главных героинь в триллере «Безумный кит».

Лили и Джоэли Коллинз

Джоэли Коллинз — старшая сестра Лили Коллинз (на фото: Джоэли, Лили и отец с мачехой), известной по ролям в фильмах «С любовью, Рози», «Эмили в Париже» и др. Джоэли — актриса и продюсер, ее можно увидеть в фильмах «Убежище», «Охотник на динозавров», «Кукла-2: Брамс» и др. Она окончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне и за свою кинокарьеру приняла участие в съемках более чем 40 картин. Также Джоэли создала собственную компанию по производству фильмов Wunderkind Productions Inc.

Хлоя Грейс и Тревор Дьюк Морец

Тревор — старший брат Хлои Грейс Морец. Его дебют в кино состоялся в 2001 году, тогда он снялся в фильме «Шпионка», где сыграл эпизодическую роль второго плана. Далее он продолжил свою кинокарьеру и принял участие в общей сложности примерно в двух десятках фильмов. Самые известные из них — «Бунтующая юность», «Блондинки в законе», «Провинциалка».

Джорджина и Джулиан Хэйг

Джулиан — брат известной актрисы Джорджины Хэйг. Окончив школу, мальчик пошел учиться специальности, связанной со спортом, но позже все-таки решил пойти по стопам своей сестры и нашел себя в киноиндустрии. Самые известные сериалы с его участием — «Ривердэйл», «Однажды в сказке», «Люцифер», «Пять комнат», «Стрела». На данный момент Джулиан не собирается завязывать с актерской карьерой и продолжает сниматься.

Джейми Ли и Келли Кертис

Келли Кертис — актриса и старшая сестра Джейми Ли Кертис. Келли окончила колледж, там она получила специальность по направлению «бизнес», а после обучалась в Театральном институте Ли Страсберга и пошла по актерскому пути. Свою первую роль актриса получила в конце 50-х в приключенческом фильме «Викинги». Позже она сыграла в фильмах «Поменяться местами», «Шелковые сети», в сериале «Звездный путь: Дальний космос 9» и многих других.