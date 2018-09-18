20+ знаменитостей, у которых все в порядке с чувством юмора

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Мы привыкли к тому, что знаменитости выглядят на фотографиях идеально. Но среди них есть те, кто старается не скрываться за красивой маской, а вместо этого остается обычным человеком: балуется с мобильными приложениями, подшучивает над друзьями и даже кривляется на красной дорожке. Они делятся в соцсетях остроумными постами и забавными кадрами, чем завоевывают сердца своих поклонников.

AdMe.ru нашел 20+ звездных страничек в инстаграме, на которых нет пафоса, а одно сплошное веселье.

Джейсон Момоа настолько широкоплеч, что застрял между скал

Лайфхак от Миши Коллинза по воспитанию непослушного ребенка

Питер Динклэйдж тестирует мобильные приложения

Как и Венсан Кассель вместе со своей молодой женой

Адель отрывается под песню Бейонсе

Роберт Дауни — младший празднует Пасху и День смеха, которые выпали на один день

Блейк Лайвли не может перестать думать о пирожных

Эмилия Кларк отстаивает свои права на корону

Райан Рейнольдс показал крошечные очки, которые стоят $ 19 тыс. Так он подшучивает над модой на узкие очки

Зато Дрю Бэрримор купила свои в киоске у цирка почти за бесценок

Джош Бролин. И этот человек играл Таноса и агента Кей

Марк Руффало собрал свои вещи в последний день съемок

Пинк с дочерью нарядились на Хеллоуин

Уилл Смит распевается перед выступлением на чемпионате мира (не забудьте включить звук на видео)

Крис Эванс в образе Капитана Америки фотографируется с таким же зонтиком, как и Супермен (похожий персонаж из Вселенной DC)

Кейт Хадсон радуется долгожданным выходным

Дженсен Эклс поздравил с днем рождения Джареда Падалеки, которого в сериале «Сверхъестественное» называют лосярой

Кара Делевинь почувствовала себя кошкой

Дуэйн Джонсон — тот самый друг, который вечно портит фотографии

Поздравительное фото Зака Эфрона для Хью Джекмана

Хью Лори нашел свою звезду на «Аллее славы»