20+ знаменитостей, у которых все в порядке с чувством юмора
Мы привыкли к тому, что знаменитости выглядят на фотографиях идеально. Но среди них есть те, кто старается не скрываться за красивой маской, а вместо этого остается обычным человеком: балуется с мобильными приложениями, подшучивает над друзьями и даже кривляется на красной дорожке. Они делятся в соцсетях остроумными постами и забавными кадрами, чем завоевывают сердца своих поклонников.
AdMe.ru нашел 20+ звездных страничек в инстаграме, на которых нет пафоса, а одно сплошное веселье.
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Какая из фотографий звезд показалась вам остроумнее других?
Фото на превью markruffalo / instagram, prideofgypsies / instagram