20+ звезд с макияжем и без него, которые доказывают, что даже самая крутая косметика добавляет несколько лет
Каждая 3-я женщина не выходит из дома без косметики. А 6 из 10 признаются, что никогда не пойдут на работу с «голым» лицом. На деле же оказывается, что макияж далеко не всегда улучшает внешний вид. Ведь даже звезды первой величины выглядят моложе и свежее не на красных дорожках, а дома или на отдыхе.
Мы в AdMe.ru решили проверить, действительно ли косметика прибавляет возраста, и сравнили фото знаменитых женщин: от самых юных до зрелых красавиц.
23. Белла Хадид, 24 года
22. Дуа Липа, 25 лет
21. Холзи, 26 лет
20. Эмма Уотсон, 30 лет
19. Рианна, 32 года
18. Кеша, 33 года
17. Эшли Грэм, 33 года
16. Леди Гага, 34 года
15. Галь Гадот, 35 лет
14. Мила Кунис, 37 лет
13. Джессика Альба, 39 лет
12. Адриана Лима, 39 лет
11. Кристина Риччи, 40 лет
10. Сара Мишель Геллар, 43 года
9. Риз Уизерспун, 44 года
8. Дрю Бэрримор, 45 лет
7. Кейт Бекинсейл, 47 лет
6. Хайди Клум, 47 лет
5. Кэмерон Диас, 48 лет
4. Дженнифер Лопес, 51 год
3. Джулия Робертс, 53 года
2. Синди Кроуфорд, 54 года
1. Сальма Хайек, 54 года
А вы часто краситесь? Замечали, что без косметики выглядите моложе и свежее?