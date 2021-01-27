20+ звезд с макияжем и без него, которые доказывают, что даже самая крутая косметика добавляет несколько лет

Каждая 3-я женщина не выходит из дома без косметики. А 6 из 10 признаются, что никогда не пойдут на работу с «голым» лицом. На деле же оказывается, что макияж далеко не всегда улучшает внешний вид. Ведь даже звезды первой величины выглядят моложе и свежее не на красных дорожках, а дома или на отдыхе.