20+ звезд, которым седина не мешает выйти в свет с гордо поднятой головой

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У большинства из нас седина ассоциируется со старостью, хотя очень часто она появляется в довольно раннем возрасте, и причины тому могут быть самые разные: генетика, стресс, недостаток витаминов и прочее. Пока одни женщины каждый раз вздрагивают при виде нового серебристого волоска, другие на личном примере доказывают, что такие мелочи вовсе не делают вас менее привлекательными. Лучше всего побуждать любить и принимать себя получается у знаменитостей, которые даже признак старения способны сделать трендом.