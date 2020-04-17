20+ звезд, которым седина не мешает выйти в свет с гордо поднятой головой
У большинства из нас седина ассоциируется со старостью, хотя очень часто она появляется в довольно раннем возрасте, и причины тому могут быть самые разные: генетика, стресс, недостаток витаминов и прочее. Пока одни женщины каждый раз вздрагивают при виде нового серебристого волоска, другие на личном примере доказывают, что такие мелочи вовсе не делают вас менее привлекательными. Лучше всего побуждать любить и принимать себя получается у знаменитостей, которые даже признак старения способны сделать трендом.
Мы в AdMe.ru уверены: седина легко может стать фишкой вашего образа, а чтобы понять, что в ней нет ничего зазорного, достаточно взглянуть на мировых звезд.
Дженнифер Лопес
Сальма Хайек
Анджелина Джоли
Гвинет Пэлтроу
Джессика Бил
Дженнифер Энистон
Кейт Миддлтон
Элизабет Херли
Стейси Лондон
Рейчел Макадамс
Кэти Холмс
Деми Мур
Шэрон Стоун
Вайнона Райдер
Сара Джессика Паркер
Меган Маркл
Мэри-Кейт Олсен
Зоуи Дешанель
Николь Кидман
Сельма Блэр
Пенелопа Крус
А у вас уже появились седые волосы? Боретесь ли вы с ними?
Фото на превью Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images