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20 звезд, которых знают миллионы, но цвет их глаз вспомнят лишь единицы

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Наверное, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда приходилось доказывать своим близким и друзьям, что у вас совсем другой цвет глаз, чем думают окружающие. А потом родные еще долго вглядывались в ваши глаза и недоумевали, как это они стали зелеными, когда всю жизнь были синими, и говорили вам, что вы сейчас точно в цветных линзах.

Мы в AdMe.ru решили проверить, а насколько хорошо вы помните цвет глаз знаменитостей, которых видите практически каждый день на экранах ваших смартфонов. Мы предлагаем вам угадать, какая из трех фотографий звезд настоящая, а также сравнить, как круто преобразились бы популярные актеры, актрисы и певицы, если бы вдруг решили примерить цветные линзы.

1. Анджелина Джоли

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© Marco Provvisionato / IPA/SIPA/Sipa Press Russia/East News

2. Брэд Питт

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© Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

3. Кэмерон Диас

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© Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

4. Леонардо Ди Каприо

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© IMP Features/Patrick van Emst/East News

5. Марго Робби

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© ROBYN BECK/AFP/East News

6. Киану Ривз

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© ROBYN BECK/AFP/East News

7. Дженнифер Энистон

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© Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

8. Том Круз

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© Gregorio T. Binuya/Everett Collection//East News

9. Кэти Перри

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© ROBYN BECK/AFP/East News

10. Джордж Клуни

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© Invision/Invision/East News

11. Джулия Робертс

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© Invision/Invision/East News

12. Джонни Депп

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© Anita Bugge/Geisler-Fotopress/DPA/East News

13. Дженнифер Лоуренс

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© Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

14. Том Хиддлстон

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© Invision/Invision/East News

15. Скарлетт Йоханссон

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© Mayer/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

16. Джейк Джилленхол

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© Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

17. Энн Хэтэуэй

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© Jen Lowery/Broadimage/Broad Image/East News

18. Том Харди

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© Invision/Invision/East News

19. Николь Кидман

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© AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA/Mega Agency/East News

20. Тимоти Шаламе

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© Invision/Invision/East News

Настоящий цвет глаз какой знаменитости оказался для вас полной неожиданностью?

Фото на превью Marco Provvisionato / IPA / SIPA / Sipa Press Russia / East News
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