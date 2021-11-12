20 звезд, которых знают миллионы, но цвет их глаз вспомнят лишь единицы
Наверное, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда приходилось доказывать своим близким и друзьям, что у вас совсем другой цвет глаз, чем думают окружающие. А потом родные еще долго вглядывались в ваши глаза и недоумевали, как это они стали зелеными, когда всю жизнь были синими, и говорили вам, что вы сейчас точно в цветных линзах.
Мы в AdMe.ru решили проверить, а насколько хорошо вы помните цвет глаз знаменитостей, которых видите практически каждый день на экранах ваших смартфонов. Мы предлагаем вам угадать, какая из трех фотографий звезд настоящая, а также сравнить, как круто преобразились бы популярные актеры, актрисы и певицы, если бы вдруг решили примерить цветные линзы.
1. Анджелина Джоли
2. Брэд Питт
3. Кэмерон Диас
4. Леонардо Ди Каприо
5. Марго Робби
6. Киану Ривз
7. Дженнифер Энистон
8. Том Круз
9. Кэти Перри
10. Джордж Клуни
11. Джулия Робертс
12. Джонни Депп
13. Дженнифер Лоуренс
14. Том Хиддлстон
15. Скарлетт Йоханссон
16. Джейк Джилленхол
17. Энн Хэтэуэй
18. Том Харди
19. Николь Кидман
20. Тимоти Шаламе
Настоящий цвет глаз какой знаменитости оказался для вас полной неожиданностью?