20 звезд, которых знают миллионы, но цвет их глаз вспомнят лишь единицы

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда приходилось доказывать своим близким и друзьям, что у вас совсем другой цвет глаз, чем думают окружающие. А потом родные еще долго вглядывались в ваши глаза и недоумевали, как это они стали зелеными, когда всю жизнь были синими, и говорили вам, что вы сейчас точно в цветных линзах.