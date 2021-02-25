20 звезд, которые сыграли свои первые роли в сериалах, где их не узнают даже преданные фанаты

Как говорится, путь в тысячу миль начинается с первого шага. Это выражение особенно актуально для актерской карьеры — редко кому удается с первой роли стать звездой первой величины и получить «Оскар». Многие актеры и актрисы начинают с маленьких, эпизодических ролей, которые большинство поклонников даже не помнит. Однако, как показывает опыт, важно уметь использовать каждую возможность, которая появляется на вашем пути, и тогда все получится.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие звезды начинали свою карьеру с небольших ролей в сериалах. Кстати, к нашему удивлению, сериал «Пуаро Агаты Кристи» оказался отличным стартом для многих актеров.

1. Эмили Блант

Прежде чем стать настоящей звездой, Эмили снялась в адаптации одного из самых известных произведений Агаты Кристи «Смерть на Ниле» — телесериале «Пуаро Агаты Кристи». В эпизоде, вышедшем в 2004 году, актриса сыграла миллионершу Линнет Риджуэй, которая обратилась за помощью к Пуаро.

2. Мила Кунис

Карьера Милы началась довольно рано. Например, в 1994 году, когда ей было всего 11 лет, она появилась в эпизодической роли в 3-м сезоне сериала «Спасатели Малибу». Кстати, через год юную актрису снова пригласили сняться в одном из эпизодов шоу.

3. Кристоф Вальц

Австрийский актер прославился на весь мир после съемок в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Тогда актеру было 53 года. Однако мало кто знает, что в 1996 году Вальц появился в одном из эпизодов популярного сериала «Комиссар Рекс».

4. Дженнифер Гарнер

За свою актерскую карьеру Дженнифер Гарнер успела появиться в нескольких телесериалах. Так, в 90-х она снималась в эпизодических ролях в ситкоме «Крученый город», в мини-сериале «Остров фантазий», а также в одной из серий «Закона и порядка».

5. Джессика Альба

В 1994 году, когда Джессике было 13 лет, ее пригласили сняться в нескольких эпизодах популярного шоу Nickelodeon «Тайный мир Алекса Мака». В сериале Альба сыграла роль довольно неприятной девочки по имени Джессика.

6. Кейт Бланшетт

Актриса, которая великолепно исполнила роль королевы Елизаветы, начала свой звездный путь с незначительного эпизода в полицейский драме 90-х «Полицейский отряд спасения». Тогда ей было 25 лет.

7. Аманда Сейфрид

Уже в 11 лет Аманда начала работать моделью, а в 15 попробовала себя в качестве актрисы на телевидении в мыльных операх «Пока вращается мир» и «Все мои дети». А в 21 год Сейфрид получила главную роль в популярном сериале HBO «Большая любовь».

8. Майкл Фассбендер

Майкл Фассбендер снялся в 10-м сезоне сериала «Пуаро Агаты Кристи», в серии под названием «После похорон». В эпизоде ​​Майкл играет Джорджа Абернети, богатого наследника.

9. Ким Кэттролл

Начав свою карьеру в 70-х, юная Ким несколько лет снималась в сериалах. Так, в 1978 году она сыграла в одном из эпизодов сериала «Коломбо» — «Как совершить убийство». На тот момент актрисе было 22 года.

10. Райан Рейнольдс

Во 2-м сезоне популярного сериала «Клиника» зрители могли увидеть молодого Райана Рейнольдса, который сыграл приятеля Терка и Джея Ди из колледжа.

11. Джессика Честейн

В 2004 году Джессика появилась в эпизодических ролях сразу в 2 популярных сериалах. Сначала была небольшая роль в шоу «Скорая помощь», за которой последовала работа в сериале «Вероника Марс».

12. Мишель Уильямс

Четырехкратная номинантка на премию «Оскар» дебютировала в 1-й серии 4-го сезона шоу «Спасатели Малибу» в возрасте 13 лет. Через год ее позвали сняться в фильме «Лэсси».

13. Эми Адамс

Еще одна многократная номинантка на «Оскар», которая начала свой звездный путь с нескольких небольших ролей в телесериалах. Например, в начале нулевых она снималась в сериале «Офис» в роли девушки Джима.

14. Леди Гага

Задолго до того, как поп-звезда поразила зрителей своим актерским талантом в фильме «Звезда родилась», она появилась в 3-м сезоне сериала «Клан Сопрано». Леди Гага тогда было 15 лет, и в ее эпизодической сцене даже не было никаких реплик.

15. Элизабет Макговерн

До того как стать настоящей звездой сериала «Аббатство Даунтон», в начале нулевых Элизабет сыграла в одном из эпизодов сериала «Пуаро Агаты Кристи», который назывался «Свидание со смертью».

16. Том Хэнкс

Сегодня карьеру Тома Хэнкса можно назвать одной из самых впечатляющих в Голливуде, но даже он начинал с эпизодических ролей, о которых мало кто помнит. Так, в 80-х он появился в небольших ролях в таких сериалах, как «Лодка любви» и «Такси».

17. Люси Лью

На заре своей карьеры в Голливуде в 1996 году Люси снялась в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы» под названием «Адские деньги».

18. Брэдли Купер

Поклонники сериала «Секс в большом городе» наверняка вспомнят эпизод, в котором герой Купера флиртовал в баре с Кэрри Брэдшоу. Это было в далеком 1999 году.

19. Пол Аарон

22-летний Пол появился в сериале «Секретные материалы» в эпизоде «Повелитель мух» в 2001 году. Тогда он сыграл подростка, у которого были генетические связи с мухами. Кстати, сценарий для этой серии написал Томас Шнаус, который позже был привлечен к работе над лучшими эпизодами проекта «Во все тяжкие».

20. Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон появился в «Секретных материалах» в эпизоде «Гонка» в 1998 году. Кстати, создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган говорил, что Крэнстон получил главную роль в его проекте во многом благодаря его актерской работе в «Секретных материалах».