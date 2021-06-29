20+ звезд, которые плевать хотели на время и знатно похорошели с годами

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Время бежит неумолимо. Натали Портман воспитывает двоих детей, хотя кажется, что не так давно она сама была девочкой Матильдой в фильме «Леон», а несравненная Сальма Хайек разменяла шестой десяток.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как изменились звезды за последние несколько лет, и готовы дать зуб, что время работает в их пользу.

Натали Портман, 23 года и 38 лет

Кейт Уинслет, 23 года и 42 года

Рене Зеллвегер, 34 года и 50 лет

Джейк Джилленхол, 21 год и 38 лет

Бейонсе, 21 год и 37 лет

Блейк Лайвли, 22 года и 30 лет

Марго Робби, 23 года и 29 лет

Зак Эфрон, 21 год и 33 года

Пенелопа Крус, 31 год и 45 лет

Том Хиддлстон, 30 лет и 38 лет

Сальма Хайек, 38 лет и 53 года

Рэйчел Вайс, 33 года и 48 лет

Крис Хемсворт, 28 лет и 35 лет

Кейт Миддлтон, 29 лет и 38 лет

Лили Коллинз, 22 года и 30 лет

Меган Маркл, 31 год и 38 лет

Кейт Бланшетт, 33 года и 51 год

Бритни Спирс, 17 лет и 37 лет

Роберт Дауни — младший, 33 года и 54 года

Скарлетт Йоханссон, 17 лет и 35 лет

Гвен Стефани, 29 лет и 50 лет