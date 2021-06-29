20+ звезд, которые плевать хотели на время и знатно похорошели с годами
Время бежит неумолимо. Натали Портман воспитывает двоих детей, хотя кажется, что не так давно она сама была девочкой Матильдой в фильме «Леон», а несравненная Сальма Хайек разменяла шестой десяток.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как изменились звезды за последние несколько лет, и готовы дать зуб, что время работает в их пользу.
Натали Портман, 23 года и 38 лет
Кейт Уинслет, 23 года и 42 года
Рене Зеллвегер, 34 года и 50 лет
Джейк Джилленхол, 21 год и 38 лет
Бейонсе, 21 год и 37 лет
Блейк Лайвли, 22 года и 30 лет
Марго Робби, 23 года и 29 лет
Зак Эфрон, 21 год и 33 года
Пенелопа Крус, 31 год и 45 лет
Том Хиддлстон, 30 лет и 38 лет
Сальма Хайек, 38 лет и 53 года
Рэйчел Вайс, 33 года и 48 лет
Крис Хемсворт, 28 лет и 35 лет
Кейт Миддлтон, 29 лет и 38 лет
Лили Коллинз, 22 года и 30 лет
Меган Маркл, 31 год и 38 лет
Кейт Бланшетт, 33 года и 51 год
Бритни Спирс, 17 лет и 37 лет
Роберт Дауни — младший, 33 года и 54 года
Скарлетт Йоханссон, 17 лет и 35 лет
Гвен Стефани, 29 лет и 50 лет
Как думаете, кто больше всех похорошел, а кто почти не изменился?
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