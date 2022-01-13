20+ звезд, которые одинаково круто сыграли одного и того же персонажа, но получили разные гонорары

Современная поп-культура пестрит разнообразием ярких персонажей. В наше время ремейков и ребутов полюбившихся нам картин мы снова любуемся давно известными героями. И, конечно, невольно сравниваем внешность и игру разных актеров, которые неодинаково изображают одного и того же героя.