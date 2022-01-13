20+ звезд, которые одинаково круто сыграли одного и того же персонажа, но получили разные гонорары
Современная поп-культура пестрит разнообразием ярких персонажей. В наше время ремейков и ребутов полюбившихся нам картин мы снова любуемся давно известными героями. И, конечно, невольно сравниваем внешность и игру разных актеров, которые неодинаково изображают одного и того же героя.
Мы в AdMe.ru подошли к этому сравнению немного с другой стороны и разузнали, какие суммы получили актеры, исполнявшие в разные годы одну и ту же роль.
Сара Коннор
Чудо-женщина
Женщина-кошка
Круэлла
Королева Елизавета II
- Клэр Фой, сериал «Корона», 2016–2017 — около $ 40 тыс. за эпизод.
- Оливия Колман, сериал «Корона», 2019–2020 — около $ 50 тыс. за эпизод.
Человек-паук
Шерлок Холмс
Бэтмен
Джокер
Джеймс Бонд
- Пирс Броснан, «Умри, но не сейчас», 2002 — $ 16,5 млн.
- Дэниел Крейг, «007: Спектр», 2015 — около $ 39 млн.
Джеймс Кирк
А какие суммы, по вашему мнению, заслужили эти актеры?
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