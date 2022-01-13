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20+ звезд, которые одинаково круто сыграли одного и того же персонажа, но получили разные гонорары

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Современная поп-культура пестрит разнообразием ярких персонажей. В наше время ремейков и ребутов полюбившихся нам картин мы снова любуемся давно известными героями. И, конечно, невольно сравниваем внешность и игру разных актеров, которые неодинаково изображают одного и того же героя.

Мы в AdMe.ru подошли к этому сравнению немного с другой стороны и разузнали, какие суммы получили актеры, исполнявшие в разные годы одну и ту же роль.

Сара Коннор

  • Линда Хэмилтон, «Терминатор — 2: Судный день», 1991 — $ 1 млн.
  • Эмилия Кларк, «Терминатор: Генезис», 2015 — около $ 3 млн.

Чудо-женщина

  • Линда Картер, сериал «Чудо-женщина», 1975–1979 — $ 1 млн в год.
  • Галь Гадот, «Чудо-женщина 1984», 2020 — $ 10 млн.

Женщина-кошка

  • Мишель Пфайффер, «Бэтмен возвращается», 1992 — $ 3 млн.
  • Энн Хэтэуэй, «Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012 — $ 7,5 млн.

Круэлла

  • Гленн Клоуз, «101 далматинец», 1996 — $ 4 млн.
  • Эмма Стоун, «Круэлла», 2021 — около $ 8 млн.

Королева Елизавета II

  • Клэр Фой, сериал «Корона», 2016–2017 — около $ 40 тыс. за эпизод.
  • Оливия Колман, сериал «Корона», 2019–2020 — около $ 50 тыс. за эпизод.

Человек-паук

  • Тоби Магуайр, «Человек-паук», 2002 — $ 4 млн.
  • Эндрю Гарфилд, «Новый Человек-паук», 2012 — $ 500 тыс.
  • Том Холланд, «Человек-паук: Возвращение домой», 2017 — $ 1,5 млн.

Шерлок Холмс

  • Роберт Дауни — младший, «Шерлок Холмс», 2009 — $ 9 млн.
  • Бенедикт Камбербэтч, сериал «Шерлок», 2010–2017 — около $ 500 тыс. за сезон.

Бэтмен

  • Майкл Китон, «Бэтмен», 1989 — $ 5 млн.
  • Роберт Паттинсон, «Бэтмен», 2022 — $ 3 млн.

Джокер

  • Джек Николсон, «Бэтмен», 1989 — $ 90 млн.
  • Хоакин Феникс, «Джокер», 2019 — $ 4,5 млн.

Джеймс Бонд

Джеймс Кирк

  • Уильям Шетнер, сериал «Звездный путь», 1966–1969 — $ 5 тыс. за эпизод.
  • Крис Пайн, «Стартрек: Бесконечность», 2016 — $ 6 млн.

А какие суммы, по вашему мнению, заслужили эти актеры?

Фото на превью Batman / Warner Bros. Entertainment, Inc., Joker / Warner Bros. Pictures
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