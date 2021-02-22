20+ звезд, которые не готовы зависать в салонах и фитнес-залах, чтобы подогнать себя под бьюти-стандарты
Современный мир диктует женщинам и мужчинам суровые требования, определяя нормы поведения, социальные роли и, конечно, внешний вид. Так, все привыкли, что женщины делают эпиляцию, красят волосы и следят за безупречным маникюром. На публичных личностей в этом плане оказывается еще большее давление.
Мы в AdMe.ru с уважением относимся к этим знаменитым женщинам, которые не хотят жертвовать своим комфортом ради каких-то навязанных норм и трендов.
Мэйси Уильямс, Алисса Милано и Кэндис Свейнпол отказываются бороться с растительностью на руках
Кира Найтли, Дрю Бэрримор и Росси де Пальма покорили Голливуд без голливудской улыбки
Майли Сайрус, Кайли Дженнер и Шакира не озабочены идеальным маникюром
Кристен Стюарт, Руни Мара и сестры Олсен хороши и без идеальной осанки
Сальма Хайек, Кэти Холмс и Гвинет Пэлтроу не спешат закрашивать седину
Селена Гомес, Эмилия Кларк и Мадонна точно знают, что стесняться пушка на лице — глупо
Кара Делевинь, Элизабет Херли и Бри Ларсон уверены, что отсутствие безупречного педикюра не повод отменять выход в люди
На какие бьюти-процедуры вы не готовы тратить время и деньги?
Фото на превью AP / East News, AP / East News
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