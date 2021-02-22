20+ звезд, которые не готовы зависать в салонах и фитнес-залах, чтобы подогнать себя под бьюти-стандарты

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Современный мир диктует женщинам и мужчинам суровые требования, определяя нормы поведения, социальные роли и, конечно, внешний вид. Так, все привыкли, что женщины делают эпиляцию, красят волосы и следят за безупречным маникюром. На публичных личностей в этом плане оказывается еще большее давление.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к этим знаменитым женщинам, которые не хотят жертвовать своим комфортом ради каких-то навязанных норм и трендов.

Мэйси Уильямс, Алисса Милано и Кэндис Свейнпол отказываются бороться с растительностью на руках

Кира Найтли, Дрю Бэрримор и Росси де Пальма покорили Голливуд без голливудской улыбки

Майли Сайрус, Кайли Дженнер и Шакира не озабочены идеальным маникюром

Кристен Стюарт, Руни Мара и сестры Олсен хороши и без идеальной осанки

Сальма Хайек, Кэти Холмс и Гвинет Пэлтроу не спешат закрашивать седину

Селена Гомес, Эмилия Кларк и Мадонна точно знают, что стесняться пушка на лице — глупо

Кара Делевинь, Элизабет Херли и Бри Ларсон уверены, что отсутствие безупречного педикюра не повод отменять выход в люди