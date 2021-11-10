20 знаменитых женщин, которые так ловко скрывают несовершенства внешности, что никто и не заметит подвоха

Даже у голливудских див внешность не всегда вписывается в рамки идеала, которые диктует нам современная мода. Но они не спешат к пластическим хирургам, а умело корректируют несовершенства с помощью одежды, обуви, стрижек и макияжа. И делают это так умело, что грех не поучиться у них.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы возьмете на заметку хотя бы пару приемов от этих 20 звезд.

Дженнифер Энистон

Массивный подбородок и крупные плечи очень легко поправить с помощью распущенных волос и V-образного выреза. Кроме того, на помощь придут крупные серьги, отвлекающие внимание.

Сара Джессика Паркер

Чтобы уменьшить крупный нос, нужно просто отвлечь от него внимание. Например, ярким макияжем глаз, как у актрисы. Или же перенести акцент на губы.

Кристина Хендрикс

Большой бюст не стоит скрывать за балахонами, надо просто грамотно подобрать фасон одежды. Лучше выбирать наряды с V-образным вырезом, который удлиняет фигуру. Помимо этого, хорошо бы подчеркнуть талию и добавить объема на бедрах, чтобы уравновесить верх и низ.

Зоуи Дешанель

Удивительно, но сделать глаза больше может челка. Важно, чтобы она была не слишком длинной и не нависала на глаза.

Оливия Уайлд

Длинный торс и недостаточная по сравнению с ним длина ног — совсем не проблема. Нужно выбирать вещи с завышенной талией и заправлять внутрь блузы и кофты.

Риз Уизерспун

Рост миниатюрной актрисы 156 см. Чтобы удлинить ноги и выглядеть выше, она часто выбирает платья и юбки немного выше колена.

Марго Робби

Женщинам, у которых массивная нижняя челюсть и квадратная форма лица, могут не пойти короткие стрижки. Даже собирая волосы, лучше оставлять у лица пряди. Волосы скрывают углы челюсти, делая ее более мягкой. А V-образный вырез удлиняет силуэт.

Кейт Уинслет

У актрисы подтянутая фигура, но чтобы добавить стройности и подчеркнуть изгибы, она выбрала эффектное платье с темными полосами по бокам. Вертикальные линии вытягивают фигуру, а изгибы визуально делают талию тоньше, а бедра — округлее.

Лина Данэм

Женщины крупного телосложения часто прячутся за безразмерными балахонами. Лина Данэм, наоборот, носит наряды всевозможных фасонов, но выгоднее всего на ней сидят темные вещи, открывающие запястья и щиколотки — самые тонкие участки тела. Так фигура будет казаться более нежной и хрупкой.

Бейонсе

Певица любит подчеркивать широкие бедра и ноги, но чтобы фигура смотрелась более гармонично, она добавляет объем в области груди и подчеркивает талию. Горизонтальный вырез, открывающий плечи, делает их шире, что тоже хорошо для уравновешивания с нижней частью тела.

Энн Хэтэуэй

Приподнять внешний угол глаза можно с помощью растушевки темных теней и обильно накрашенных или же наращенных ресниц у края глаза.

Хлоя Грейс Морец

Актриса умело орудует предметами гардероба, чтобы удлинить торс и сделать верхнюю часть туловища менее громоздкой. Для этого она выбирает вещи удлиненного кроя и, конечно, V-образный вырез.

Мелисса Маккарти

Для того, чтобы гармонизировать полную фигуру, надо грамотно использовать принты: только в тех местах, которые не страшно визуально расширить. А для более проблемных мест выбирать темные оттенки. Кроме того, стоит присмотреться с юбкам-карандашам, как это делает Мелисса Маккарти.

Кристина Риччи

Высокий лоб будет смотреться лучше, если его прикрыть волосами. Но это необязательно должна быть ровная густая челка. Можно сделать удлиненную челку набок, как Кристина Риччи.

Камила Кабельо

Девушкам, недовольным длиной своих ног, следует присмотреться с туфлям телесного цвета. Важно, чтобы каблук был повыше. Под брюки же следует подбирать обувь в тон, чтобы не делить ногу на части.

Лив Тайлер

Вытянутое лицо надо визуально расширить. А значит, на помощь придет объемная укладка. Прямые гладкие волосы, наоборот, делают лицо еще более длинным.

Пэрис Хилтон

У светской львицы 43-й размер ноги. Со временем она научилась приемам, благодаря которым ступня кажется меньше. Так, следует избегать открытой обуви. Лучше выбирать темные модели с закрытым носом и поперечными линиями.

Княгиня Монако Шарлен

Женщина — профессиональная пловчиха, соответственно, у нее широкие плечи и крупная верхняя часть туловища. Чтобы гармонизировать верх и низ в таком случае, нужно выбирать V-образный вырез либо же оригинальные лямки через шею. Еще лучше добавить объема на бедрах, чтобы уравновесить их с верхом.

Кира Найтли

Обладательницы «мальчишеской» фигуры часто стремятся сделать ее более женственной. Можно воспользоваться такой хитростью, как Кира Найтли на фото справа. Нужно добавить объем сверху — это сделает бюст визуально больше. И обязательно обозначить талию.

Бритни Спирс

Не всем повезло родиться с лебединой шеей, но визуально удлинить можно даже самую короткую. Во-первых, следует распустить волосы, чтобы скрыть проблемные места. Во-вторых, нужен наш любимый V-образный вырез. Для полного эффекта можно добавить подвески такой же формы.