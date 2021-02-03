20 знаменитых женщин, которые резко помолодели бы, если бы стали карамельными блондинками
Большинство известных всему миру женщин стараются продлить свою молодость, прибегая к дорогостоящим косметологическим процедурам, чтобы скрыть свой реальный возраст. А другие, напротив, гордятся естественной сединой и не спешат скрывать морщинки под толстыми слоями тонального крема, но выглядят все равно потрясающе.
Мы в AdMe.ru на примере мировых знаменитостей решили подтвердить гипотезу о том, что новая прическа и правильно подобранный оттенок блонда действительно позволяют с легкостью омолодиться. Проявив фантазию, мы, кажется, сумели кардинально преобразить героинь нашей статьи с помощью фотошопа и специальных программ. А в бонусе мы не могли обойти стороной одного из голливудских красавчиков, которого сегодня уже трудно представить без седых волос и бороды.
1. Маим Бялик
2. Кристин Дэвис
3. Кортни Кокс
4. Джулианна Мур
5. Шеннен Доэрти
6. Дрю Бэрримор
7. Хелена Бонем Картер
8. Оливия Колман
9. Эмма Томпсон
10. Джейми Ли Кертис
11. Дайан Китон
12. Шэрон Осборн
13. Кэти Бэйтс
14. Хелен Миррен
15. Сигурни Уивер
16. Гленн Клоуз
17. Мэгги Смит
18. Софи Лорен
19. Джейн Фонда
20. Бетти Уайт
Бонус: Джордж Клуни
Кому из знаменитостей стоило бы попробовать изменить свою прическу и цвет волос?