20 знаменитых женщин, которые резко помолодели бы, если бы стали карамельными блондинками

Большинство известных всему миру женщин стараются продлить свою молодость, прибегая к дорогостоящим косметологическим процедурам, чтобы скрыть свой реальный возраст. А другие, напротив, гордятся естественной сединой и не спешат скрывать морщинки под толстыми слоями тонального крема, но выглядят все равно потрясающе.

Мы в AdMe.ru на примере мировых знаменитостей решили подтвердить гипотезу о том, что новая прическа и правильно подобранный оттенок блонда действительно позволяют с легкостью омолодиться. Проявив фантазию, мы, кажется, сумели кардинально преобразить героинь нашей статьи с помощью фотошопа и специальных программ. А в бонусе мы не могли обойти стороной одного из голливудских красавчиков, которого сегодня уже трудно представить без седых волос и бороды.