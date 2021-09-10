20 знаменитых мужчин, которые с годами стали еще привлекательнее
Все мы меняемся с возрастом, это неизбежно. Но, кажется, кое у кого свои отношения со временем. Некоторые люди с годами так хорошеют, что, глядя на их старые фотографии, мы поверить не можем, что это один и тот же человек.
Мы в AdMe.ru очарованы такой трансформацией, поэтому хотим показать вам неожиданные фотографии из прошлого 20 роскошных знаменитых мужчин. Готовы поспорить, что вы будете в таком же восторге от этих сравнений, как и мы.
1. Дэвид Бекхэм
2. Крис Пайн
3. Криштиану Роналду
4. Орландо Блум
5. Пирс Броснан
6. Чарли Ханнэм
7. Роб Лоу
8. Стинг
9. Юэн Макгрегор
10. Александр Скарсгард
11. Брюс Уиллис
12. Хью Грант
13. Джефф Бриджес
14. Джон Бон Джови
15. Адам Левин
16. Морган Фримен
17. Иэн Сомерхолдер
18. Крис Эванс
19. Джон Хэмм
20. Марк Руффало
Какая пара фото, по-вашему, выглядит контрастнее всех? Как вы думаете, в целом мужчины становятся привлекательнее с годами?
Фото на превью John Peters / Manchester United / Getty Images, cristiano / Instagram
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