20 знаменитостей, которых на самом деле зовут совсем по-другому

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Звучное имя — это немаловажный шаг на пути «через тернии к звездам». Поэтому совершенно неудивительно, что многие из тех, кто к этим звездам добрался, сияют оттуда не под своим настоящим именем.

AdMe.ru изучил биографии многих знаменитостей, нашел тех, кто занимается творчеством под псевдонимами, и выяснил, почему. О многих вы, скорее всего, даже не догадывались.

Рианна — Робин Рианна Фенти (Robyn Rihanna Fenty)

Барбадосская певица выбрала свое второе имя в качестве сценического псевдонима, когда переехала в США.

Вуди Аллен — Аллан Стюарт Конигсберг (Allan Stewart Konigsberg)

Уже в подростковом возрасте Аллан Конигсберг писал пьесы, экспериментировал со сценариями и выступал со стендапами. Именно тогда ему и понадобился псевдоним. Посмотрим на данную историю с немного другой стороны: еще Аллан играл на кларнете, и его кумиром был джазовый кларнетист Вуди Герман. Вся эта история о разностороннем подростке соединяется тем, что именно имя кларнетиста и подошло для псевдонима стендапера.

Мила Кунис — Милена Марковна Кунис (Milena Markovna Kunis)

Здесь все просто: эмигрировав в США, украинка сократила свое имя, сделав его более «американским».

Брэд Питт — Уильям Брэдли Питт (William Bradley Pitt)

Актер также предпочел использовать в качестве псевдонима свое второе имя.

Джиджи Хадид — Джелена Нура Хадид (Jelena Noura Hadid)

Этот псевдоним был идеей мамы юной звезды — модели Иоланды Хадид.

Снуп Догг — Келвин Кордозар Бродус — младший (Calvin Cordozar Broadus, Jr.)

Мама звала маленького Келвина Кордозара Бродуса просто «Снупи» (англ. — «чрезмерно любопытный») за хитрый взгляд. Поэтому, когда юному Келвину Кордозару Бродусу, как любому уважающему себя рэперу, понадобился псевдоним, он начал записываться под именем Snoop Doggy Dogg в честь персонажа известного мультфильма.

Натали Портман — Нета-Ли Хершлаг (Neta-Lee Hershlag)

Для сцены актриса выбрала фамилию Портман — это девичья фамилия ее еврейско-русской бабушки.

Бруно Марс — Питер Джин Эрнандес (Peter Gene Hernandez)

Отец называл маленького Питера просто Бруно — в честь известного рестлера Бруно Саммартино, по причине их сходства в «пухлости» форм. Повзрослев, Бруно похудел, но теперь все ему говорили, что он странный, «будто с другой планеты». На что талантливый юноша лишь повторял: «Да, я с Марса». Так и родился псевдоним.

Ники Минаж — Оника Таня Мараж (Onika Tanya Maraj)

Эксцентричную рэпершу индо-африканского происхождения сократить столь экзотическое имя убедил генеральный директор бруклинского лейбла Dirty Money Entertainment.

Дженнифер Энистон — Дженнифер Линн Анастасакис (Jennifer Linn Anastassakis)

Дженнифер — дочь Янниса Анастасакиса, американского грека с острова Крит. Вся семья сократила свою фамилию до «Энистон» в качестве реверанса американской фонетике.

Джейми Фокс — Эрик Марлон Бишоп (Eric Marlon Bishop)

Юному Эрику Бишопу нужен был звучный псевдоним для стендап-выступлений. Так, благодаря заимствованию фамилии у легендарного комедианта Редда Фокса, на свет появился Джейми Фокс.

Майли Сайрус — Дестини Хоуп Сайрус (Destiny Hope Cyrus)

В детстве Дестини получила прозвище Майли (Miley, производное от англ. smiley — «улыбчивая»), что и стало впоследствии ее псевдонимом.

Деми Мур — Деметрия Джин Гайнс (Demetria Gene Guynes)

Тут все просто: Деми — сокращение от имени, Мур — фамилия первого мужа актрисы, музыканта Фредди Мура.

Джордж Майкл — Йоргос Кириакос Панайоту (Georgios Kyriacos Panayiotou)

Сын кипрского эмигранта Йоргос некогда слегка «обританил» свое имя до Джорджа, а в качестве второй части псевдонима выбрал имя Майкла Мортимера — отца его друга детства.

Хелен Миррен — Елена Лидия Миронова (Helen Lydia Mironoff)

Отец Хелен, русский эмигрант Василий Миронов, еще в детстве сменил имя дочери в целях ассимиляции в Великобритании.

Кэтти Перри — Кэтрин Элизабет Хадсон (Katheryn Elizabeth Hudson)

Певица взяла псевдоним, чтобы избежать возможной путаницы с актрисой Кейт Хадсон.

Нина Добрев — Николина Константинова Добрева (Nikolina Konstantinova Dobreva)

Нина Добрев — это ассимилированное в канадской культуре болгарское имя.

Майкл Китон — Майкл Джон Дуглас (Michael John Douglas)

Думается, если бы вас, начинающего актера, звали как другого, уже известного актера, вы бы тоже взяли псевдоним. Вот и Майкл взял фамилию комика Бастера Китона.

Блэк Чайна — Анджела Рене Уайт (Angela Renée White)

Никто не знает, почему скандально известная американская светская львица с фамилией Уайт (в переводе с англ. — «белый») взяла себе такое имя. Единственная кем-то когда-то услышанная история гласит, что однажды она повстречала в стриптиз-клубе парня с таким псевдонимом и просто решила его одолжить.

Элтон Джон — Реджинальд Кеннет Дуайт (Reginald Kenneth Dwight)

Музыкант позаимствовал имена у саксофониста Элтона Дина и певца Джона Болдри, которые играли с ним в одной группе под названием Bluesology.