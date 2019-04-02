20+ знаменитостей, которых мы никогда не увидим вместе (Жена Хью Джекмана просто гениальна)

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Часто творческим личностям приписывают сложность характера. Наверное, поэтому ссоры на съемочных и концертных площадках совсем не редкость. Большинство из этих конфликтов угасают так же быстро, как и возникают. Однако порой между двумя знаменитостями будто пробегает черная кошка, и тогда рядовой случай выливается в многолетнюю вражду.

AdMe.ru, подобно коту Леопольду, желает, чтобы все жили дружно, и особенно мы желаем этого героям нашей подборки.

1. Шэрон Стоун и Уильям Болдуин

После весьма успешного «Основного инстинкта» Шэрон Стоун пригласили сниматься в эротическом триллере «Щепка». Однако почти сразу работа на площадке не заладилась: исполнители главных ролей Шэрон и Уильям Болдуин то и дело ругались. Очевидцы говорили, что актриса буквально на каждом шагу цеплялась к коллеге, а однажды во время съемок поцелуя даже прикусила ему язык. После этого инцидента Болдуин неделю не мог нормально разговаривать.

2. Том Харди и Шарлиз Терон

Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» поразил зрителей всего мира накалом страстей. Неменьшие бури наблюдали создатели кино во время съемок. Исполнители главных ролей Шарлиз Терон и Том Харди невзлюбили друг друга с первого взгляда. Причиной неприязни актриса потом называла постоянную изоляцию и необходимость долгое время быть вместе. К тому же Харди известен своим вспыльчивым характером, с чем не хотела мириться Шарлиз. Впрочем, по словам актрисы, если бы они были друзьями, фильм получился бы в 10 раз хуже.

3. Линдси Лохан и Америка Феррера

Конфликт двух девушек возник еще в 2008 году. Создатели сериала «Дурнушка» пригласили Линдси Лохан сняться в 6 эпизодах шоу, однако в эфир вышло только 4. Приглашенная актриса с первых дней начала вести себя как обладательница главной роли. Она невзлюбила напарницу по съемочной площадке Америку Ферреру, отказывалась с ней сниматься в одних сценах, а еще, вопреки просьбам коллег, постоянно курила.

4. Дженнифер Лопес и Шон Комбс

Пафф Дэдди, он же Шон Комбс, отказался от места наставника в шоу American Idol, потому что не захотел видеться там со своей бывшей девушкой Дженнифер Лопес. Пара встречалась в конце 90-х и рассталась на недружественной ноте: певица посчитала рэпера слишком импульсивным, когда тот начал стрельбу в ночном клубе. С тех пор вот уже почти 20 лет Шон и Джей Ло стараются не видеться.

5. Хью Джекман и Анджелина Джоли

Росомахе и Ларе Крофт не суждено встретиться в одном фильме, а возможно, и в жизни. Дело в том, что жена Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс ревниво относится к напарницам супруга по работе, особенно выделяя Анджелину. В одном из интервью она как-то сказала, что восхищается красотой и талантом Джоли, однако предпочитает, чтобы роковая красотка держалась от ее мужа подальше. Джекман на вопросы журналистов отвечает шутливо: «Пока Деборра не работает с Брэдом Питтом, мы оба спокойны».

6. Тейлор Свифт и Канье Уэст

История вражды Тейлор Свифт и Канье Уэста берет свое начало в 2009 году. Тогда на церемонии MTV Video Music Awards рэпер вышел на сцену во время речи певицы и заявил, что этой награды достойна не она, а Бейонсе. Позже конфликт угас, артисты даже помирились на некоторое время, пока Уэст не выпустил сингл о том, что популярность Тейлор — его заслуга. Певица пришла в ужас от этого заявления. С тех пор о примирении более не говорит никто.

7. Ники Минаж и Мэрайя Кэри

Две певицы, а по совместительству наставницы шоу American Idol поругались на глазах у миллионов зрителей. Все начиналось с взаимных подколок, а закончилось отказом Ники Минаж работать с Мэрайей Кэри. Более того, в какой-то момент девушки начали угрожать друг другу. В частности, Минаж заявила, что если бы у нее было в руках оружие, то она выстрелила бы в оппонентку. К счастью, этого не произошло. Однако певицы отказались впредь работать вместе.

8. Брюс Уиллис и Кевин Смит

Голливудский режиссер Кевин Смит не скрывает своего отношения к Брюсу Уиллису. После съемок фильма «Двойной КОПец» он открыто отказывается работать с «крепким орешком», называя его душераздирающим и невыносимым. По словам создателя картины, актер работал спустя рукава, отказывался даже сфотографироваться для постера кино. При этом режиссер был давним поклонником творчества Уиллиса — и от этого ему еще печальнее.

9. Кайли Дженнер и Джордин Вудс

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер прилюдно отказалась от многолетней дружбы с Джордин Вудс. Виной тому послужила связь модели с мужем сестры Кайли, баскетболистом Тристаном Томпсоном. Ему, к слову, досталось за этот проступок от всей звездной семьи: каждый удалил его из друзей в социальных сетях. Избранница неверного супруга тоже не осталась без внимания. Ранее косметическая компания Кайли выпустила серию помад имени Джордин Вудс, теперь же эту продукцию можно приобрести со скидкой в 50 %. Джордин признается в своих интервью, что раскаивается в содеянном, и надеется вернуть расположение бывшей подруги.

10. Джей-Зи и Канье Уэст

Эти парни когда-то были самыми близкими друзьями в мире хип-хопа, годами сотрудничали и открыто поддерживали друг друга. Публика впервые начала сомневаться в том, все ли у рэперов хорошо, когда Джей-Зи и Бейонсе не смогли присутствовать на свадьбе Канье и Ким Кардашьян. Затем, в ноябре 2016 года, Уэст выступил с 17-минутной речью на концерте Saint Pablo Tour в Сакраменто, где неудачно пошутил, попросив Джей-Зи не убивать Дональда Трампа, так как он ему приятен. Ситуацию усложняют еще и частые упоминания СМИ о взаимной неприязни жен рэперов — певицы Бейонсе и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

11. Джулия Робертс и Стивен Спилберг

Сразу после выхода на экраны фильма «Красотка» Джулия Робертс приступила к работе над «Капитаном Крюком», где ей досталась роль феи Тинкер Белл. Правда, вела себя актриса на съемочной площадке совсем не волшебно. По воспоминаниям режиссера Стивена Спилберга, она постоянно балансировала на грани истерики и закатывала скандалы со всеми коллегами. СМИ тогда часто писали, что причиной такого поведения звезды могли стать запрещенные вещества и неурядицы в личной жизни.