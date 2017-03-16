20 знаменитостей, которые выглядят как персонажи Диснея

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Мы постоянно видим лица знаменитостей, но часто не замечаем, как сильно они напоминают некоторых популярных персонажей Диснея.

AdMe.ru нашел 20 звезд, которые доказали, что любимые герои и героини мультфильмов действительно живут среди нас.