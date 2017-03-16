20 знаменитостей, которые выглядят как персонажи Диснея
Мы постоянно видим лица знаменитостей, но часто не замечаем, как сильно они напоминают некоторых популярных персонажей Диснея.
AdMe.ru нашел 20 звезд, которые доказали, что любимые герои и героини мультфильмов действительно живут среди нас.
Рапунцель и Аманда Сейфрид
Доктор Фасилье и Принс
Динь-Динь и Мишель Уильямс
Чеширский Кот и Ники Минаж
Принц Эрик и Мэтт Бомер
Фея-крестная и Бетти Уайт
Покахонтас и Ирен Бедард
Ариэль и Айла Фишер
Джинн и Робин Уильямс
Жасмин и Селена Гомес
Золушка и Анна-София Робб
Анна и Эльза и Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Злая королева и Меган Фокс
Аладдин и Зейн Малик
Мулан и Арден Чо
Прекрасный принц и Зак Эфрон
Шрам и Гэри Олдман
Урсула и Джун Шеннон
Тиана и Бейонсе
Белль и Энн Хэтэуэй
Фото на превью Walt Disney Studios, imgur
По материалам firerank