20+ знаменитостей, которые неожиданно оказались чем-то большим, чем просто коллеги

У многих из нас при желании можно найти общих предков, но порой кровная связь оказывается неожиданностью. У звезд такое тоже бывает, и нередко в числе их родственников обнаруживаются другие знаменитости, а иногда и члены королевской семьи.

AdMe.ru узнал о неочевидных родственных связях известных людей, и некоторые открытия стали для нас сенсацией.

1. Джона Хилл и Бини Фелдштейн

Если вы видели ленты «Леди Берд», «Образование» или «Чем мы заняты в тени», то, как и мы, должны были заметить, что молодая актриса Бини Фелдштейн кого-то сильно напоминает. Если бы не фамилия, то мы сразу догадались бы, что Джона и Бини — брат и сестра. Оказывается, Джона просто использует псевдоним, чем и сбил всех с толку.

2. Блейк Лайвли и Робин Лайвли

Главная звезда горячо любимого зрителями сериала «Сплетница» и жена Райана Рейнольдса родилась в очень талантливой семье. Ее родители, 2 брата и 2 сестры — актеры. Самая известная из сестер, Робин, больше всего запомнилась поклонникам как обольстительница Лана из детектива «Твин Пикс». Но это точно не единственная ее крутая роль.

3. Джастин Бибер, Аврил Лавин и Райан Гослинг

Джастин опубликовал в своем инстаграме скриншот странички сайта, который специализируется на генеалогии. Оказалось, Райан Гослинг приходится ему одиннадцатиюродным братом, а Аврил Лавин — двенадцатиюродной сестрой. Молодому певцу такое родство явно пришлось по душе. «Это лучший день в моей жизни», — подписал он свой пост.

4. Тоби Себастьян и Флоренс Пью

Флоренс Пью сыграла главных героинь в нашумевшем триллере «Солнцестояние», в номинированной на «Оскар» драме «Маленькие женщины» и еще в нескольких менее популярных проектах. В феврале 2020 года на церемонии вручения «Оскара» люди узнали, что ее брат им тоже знаком. Себастьян исполнил роль Тристана Мартелла в «Игре престолов», а также снялся в фильмах «Особо опасна» и «Философы. Урок выживания».

5. Кейт Миддлтон и сестры Дакота и Эль Фэннинг

Историки выяснили, что родственником молодых красавиц Дакоты и Эль Фэннинг был Эдуард III, правивший Англией с 1327 по 1377 год. Таким образом, герцогиня Кембриджская приходится им кузиной.

6. Брюс Дерн и Лора Дерн

Судя по фамилиям, ничего удивительного в их родстве нет. Но все ли помнили имя этого актера? Он играл в множестве крутых картин («Омерзительная восьмерка», «Небраска», «Великий Гэтсби», «Арахисовый сокол» и др.), и его лицо наверняка всем знакомо. Однако то, что он отец замечательной Лоры Дерн, явно известно не каждому.

7. Джордж Клуни и Мигель Феррер

Если Джордж не нуждается в представлении, то его двоюродный брат по материнской линии наверняка знаком не всем. Мигель играл роли второго и третьего плана. Самая известная его работа — агент Альберт из культового сериала «Твин Пикс», ставший одним из ключевых героев 3-го сезона. К сожалению, актер скончался незадолго до премьеры.

8. Рэйф Файнс и принц Чарльз

Исполнитель многочисленных ролей тоже оказался благородных кровей. Помимо того, что он близкий родственник искателя приключений Ранульфа Файнса, Рэйф является восьмиюродным братом принца Чарльза.

9. Гвинет Пэлтроу и Кэтрин Мённиг

У знаменитой американской актрисы Гвинет Пэлтроу тоже нашлась кузина-артистка, но менее популярная, чем она сама. Кэтрин сыграла множество вторых ролей в таких проектах, как «Декстер», «Линкольн для адвоката», «Рэй Донован», и первых — в менее известных лентах.

10. Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли

Энди Макдауэлл, которая подарила нам множество ярких персонажей в 80-х и 90-х, воспитала не менее талантливую дочь. Наибольшее признание Маргарет получила, сыграв проблемного подростка в сериале «Оставленные». Но ее карьера только начинается. Недавно она снялась в фильме «Однажды в... Голливуде», а в 2021-м изобразит роман с Робертом Паттинсоном в драме «Звезды в полдень». В реальной жизни она встречается с Шайей Лабафом.