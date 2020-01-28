20+ знаменитостей, которые мастерски влезли в чужой кадр и ничуть его не испортили

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Многие известные люди, несмотря на свой звездный статус, без зазрения совести позволяют себе влезать в чужие фотографии. И не важно, делают снимки их коллеги по цеху или обычные люди — этому искренне радуются абсолютно все. Ведь в итоге получаются настоящие фотобомбы, от просмотра которых лицо само собой расплывается в улыбке.

AdMe.ru узнал, кто из знаменитостей обожает «портить» друг другу снимки, и выяснил, что все они в этом деле хороши. Особенно Джаред Лето и Джордж Клуни. Кстати, в конце вы увидите фото 1853 года, которое, возможно, является самой первой в мире фотобомбой.

Марго Робби фотографируется для рекламы фильма «Однажды в... Голливуде». Брэд Питт решил помешать

«Несколько лет назад я делал семейный снимок, а получилась фотобомба с Дрейком»

Жизель Бюндхен решила влезть в кадр Энн Хэтэуэй

А тут уже Джаред Лето решил затмить Энн Хэтэуэй

Но Лупита Нионго отомстила за нее Джареду

Отгадайте, кто сделал из этого снимка фотобомбу?

«Киану Ривз на свадьбе моего сына»

Джордж Клуни «фотобомбит» Стивена Спилберга, Джессику Сайнфелд и Джерри Сайнфелда

Стивен Спилберг, впрочем, тоже не против повеселиться

Бейонсе не удержалась и показала язык на селфи актрисы Никки Бойер

Джейк Джилленхол засветился на селфи актрисы Эшли Парк

Николь Кидман удачно вписалась в кадр с Расселом Кроу и Мерил Стрип

Тот момент, когда ты пытаешься вести серьезный диалог, но твой агент и принц Гарри вовсе не серьезны

Сэмюэл Л. Джексон веселится за спиной Сальмы Хайек

Дженнифер Лопес делала селфи, а получилась фотобомба от Дженнифер Энистон и ее мужа Джастина Теру

Саймон Пегг решил затмить самого Тома Круза

Но и Том Круз любит «фотобомбить» чужие кадры

А Джастин Тимберлейк решил «испортить» фото Кейт Уинслет

Кэти Перри «фотобомбит» Орландо Блума

Рами Малек влез в фото Порши Даблдэй

Джейсон Момоа оказался в нужном месте в нужный час

Бонус: этот снимок сделан в Уэльсе в 1853 году и, вероятно, является самой первой фотобомбой

А вы любите «портить» чужие кадры? Есть в ваших фотоальбомах подобные снимки?