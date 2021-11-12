20+ знаменитостей, к которым в этом году залетел аист, да не с пустым клювом

Этот год осчастливил многих звезд не только новыми проектами, но и пополнениями в семействах. Так, 40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом, а 50-летняя Наоми Кэмпбелл — матерью. К семье чудо-женщины Галь Гадот присоединилась третья дочь, ну а Скарлетт Йоханссон второй раз познала радость материнства.

Мы в AdMe.ru разузнали, кого из знаменитостей 2021 год порадовал новоиспеченными членами семьи.

1. Маколей Калкин и Бренда Сонг

Главный ребенок 90-х Маколей Калкин впервые стал отцом в 40 лет. В апреле у него и его партнерши Бренды Сонг родился первенец. Он получил имя Дакота Сонг в честь ушедшей из жизни сестры актера.

2. Дэйв Маккэри и Эмма Стоун

Первые слухи о том, что актриса беременна, появились в январе, а в марте Эмма Стоун и Дэйв Маккэри впервые стали родителями. Они назвали ребенка Луизой Джин в честь прабабушки Эммы. Кстати, Джин — второе имя самой Эммы.

3. Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

В октябре 2020 года Скарлетт Йоханссон вышла замуж за комика Колина Джоста, а в августе 2021-го они стали родителями. От первого брака у актрисы дочь, а от нынешнего сын. Для комика этот ребенок стал первенцем. После появления на свет малыша Колин написал в своем инстаграме: «У нас родился cын. Его зовут Космо. Мы все его очень любим».

4. Роуз Лесли и Кит Харингтон

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемочной площадке «Игры престолов» и в 2011 году начали встречаться. Спустя 7 лет они официально оформили свои отношения, а в феврале 2021-го их запечатлели на прогулке с сыном, так они впервые стали родителями. Представитель Харингтона подтвердил факт рождения малыша и добавил, что пара «очень, очень счастлива».

5. Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Майкл Фассбендер и его партнерша по фильму «Свет в океане» Алисия Викандер начали встречаться в 2014 году, а в 2017-м поженились. В 2021 году у них родился малыш, который стал первенцем и для Алисии, и для Майкла. Его имя и пол не разглашаются.

6. Натали Дормер и Дэвид Оукс

Звезда «Игры престолов» Натали Дормер и актер Дэвид Оукс состоят в отношениях с 2018 года. В апреле 2021-го 39-летняя актриса заявила о том, что родила, хотя ребенок появился на свет еще в январе.

7. Галь Гадот и Ярон Версано

Галь Гадот может похвастаться не только долгим браком, ведь она в нем состоит уже 13 лет, но и тремя дочерьми. Малышка Даниэлла родилась в июне нынешнего года, об этом актриса поведала соответствующим постом в инстаграме.

8. Карди Би и Оффсет

Карди Би и рэпер Оффсет стали супругами в 2017 году. Спустя год певица родила дочь. На какое-то время пара разбежалась, но потом вновь возобновила отношения. Ну а в сентябре этого года Карди Би родила сына.

9. Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор

Новость о том, что Юэн Макгрегор и его коллега по сериалу «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд встречаются, появилась в октябре 2017 года. Пока эта парочка так и не зарегистрировала брак, но в июне нынешнего года обзавелась потомством в лице сына Лорри.

10. Летиция Каста и Луи Гаррель

43-летняя супермодель и 38-летний актер узаконили свои отношения в 2017 году. Спустя 4 года на свет появился их совместный сын Азель. Для него ребенок стал вторым (первая — удочеренная девочка Селин от предыдущего брака), для нее — четвертым.

11. Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей

Актерская пара Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей официально оформили свои отношения в ноябре 2013 года. Тогда же у них родилась дочь Отем Джеймс, через 2 года — сын Аттикус Джеймс. Ну а в сентябре 2021-го семья пополнилась малышом Эйданом Джеймсом.

12. Кирстен Данст и Джесси Племонс

Отношения между партнерами по сериалу «Фарго» завязались в 2016 году, а спустя год они уже обручились. В 2018 году родился их общий первенец Эннис Говард, ну а июнь 2021 года порадовал пару наследником Джеймсом Робертом.

13. Девон Мюррей и Шеннон Маккэфри Куинн

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Девон Мюррей и его возлюбленная Шеннон Маккэфри Куинн начали встречаться в конце 2018 года. В январе 2021-го Шеннон родила сына Купера Майкла, об этом актер сообщил на своей страничке в соцсети.

14. Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет. 18 мая она сама рассказала подписчикам об этом. Об отце ребенка ничего неизвестно, но ходят предположения о том, что модель воспользовалась услугами суррогатного материнства. Так, еще в 2017 году Черная пантера заявляла о том, что мечтает о ребенке и благодаря достижениям науки может позволить себе это в любой момент.