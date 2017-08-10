20 женщин, которые абсолютно прекрасны в свои «за 40»

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Эти женщины восхищают миллионы. Их талант поражает, а красота, похоже, неподвластна времени. Им уже за 40, но они по-прежнему отлично выглядят и прекрасно себя чувствуют.

AdMe.ru восхищается этими красавицами, которые с годами стали только роскошнее.

Моника Беллуччи

Итальянская дива по-прежнему остается эталоном женственности и красоты. Удивительно, но актриса не сидит на диетах и стороной обходит фитнес-клубы. «Я слишком люблю себя. Поэтому не могу истязать себя спортом и голодом. Любите себя, и вам тоже не понадобятся ни подтяжки, ни косметические операции».

Хэлли Берри

С тех пор как она стала «Мисс США—1986», прошло уже более 20 лет. Несмотря на сахарный диабет и позднее материнство, актрисе удается выглядеть превосходно.

Мерил Стрип

Актриса никогда фанатично не относилась к собственной внешности. Стрип считает, что следует с умом подходить к своей красоте и здоровью. Главный секрет легендарной кинодивы — позитивный взгляд на мир и умеренность во всем.

Пенелопа Крус

«Я никогда не стремилась скрыть свой возраст. Когда я смотрю на актрис, которых я уважаю, то понимаю, что они никогда не стеснялись своих лет. Такие женщины, как Софи Лорен и Одри Хепберн, старели красиво».

Сальма Хайек

Как говорит сама Сальма, ухаживать за собой она научилась в раннем возрасте у своей бабушки, которая работала в парикмахерской и прививала внучке чувство прекрасного. «Она была алхимиком и волшебником в одном лице — именно от нее я узнала многие секреты красоты».

Рената Литвинова

«Порой смотрю на свои снимки и думаю: «Надо же! Как я красиво старею!» В свои годы лет она выглядит куда эффектнее многих двадцатилетних девушек.

Анджелина Джоли

Актриса неоднократно признавалась самой красивой женщиной планеты. Ее пухлые губы, отточенный носик и безупречные брови, как и образ в целом, продолжают восхищать по-прежнему.

Джулия Робертс

Пока все спорят, какую роль в безупречной красоте Джулии сыграла генетика, а какую филлеры и инъекции ботокса, сама актриса рассказывает о сбалансированном питании и активных физических нагрузках и считает, что главное в жизни — душевное равновесие.

Дженнифер Лопес

Лопес не устает доказывать, что она по-прежнему в идеальной форме. Певица регулярно демонстрирует обнаженное тело, выбирая откровенные наряды для публичных выходов.

Синди Кроуфорд

В то время как многие модели заканчивают свою карьеру в 25, супермодель 90-х до сих пор невероятно востребована.

Кейт Бланшетт

Высокая, стройная, с фарфоровой кожей. Неудивительно, что в 1999 году журнал People включил оскароносную актрису в список самых красивых женщин мира. Секретом своего чудесного восстановления она называла гены и радость материнства.

Гвинет Пэлтроу

«А вы знаете, я люблю свои морщины, и мне нравится то, как я выгляжу. Конечно же, иногда я впадаю в критицизм и начинаю переживать за то и за это, но на самом деле я стараюсь не замечать своих возможных недостатков. Я ценю свою жизнь и те годы, которые я прожила, а также ценю опыт, который получила».

Кармен Делль’Орефайс

Эта модель на пике популярности по сей день. Она, что удивительно, популярнее некоторых молодых моделей.

Ева Мендес

На всех фото актриса выглядит великолепно. Даже на фото без макияжа. Кстати, по словам самой Евы, ее абсолютно не заботит, как она выглядит на большом экране.

Ингеборге Дапкунайте

«В 50 быть в форме и выглядеть счастливой? Да, такое возможно! Главное — окружение близкими людьми и любимая работа».

Хайди Клум

Клум сохранила настолько соблазнительную фигуру, что нет ничего удивительного в том, что экс-супермодель, телеведущая и мать четверых детей встречается с 27-летним мужчиной.

Деми Мур

Всегда ухоженная и подтянутая, она совсем не выглядит на свой возраст. Секрет молодости Деми — бурная личная жизнь. Ее всегда больше интересовали мужчины, чем диеты.

Шарлиз Терон

Несмотря на свой возраст, Шарлиз продолжает строить активную творческую карьеру и подписывать многомиллионные контракты с ведущими косметическими брендами. Ее секрет — в активном образе жизни: она бегает по утрам и старается как можно больше ходить пешком.

Софи Лорен

Легенде итальянского кино Софи Лорен уже 82, а она до сих пор может позволить себе декольте и облегающие вечерние платья.