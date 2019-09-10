20+ запросов пользователей, которые очень хотели посмотреть фильм, но забыли, как он называется
Как часто у вас бывает, что вы хотите посмотреть фильм, но забыли, как он называется? В таких ситуациях мы обычно начинаем гуглить и вводим в поисковую строку краткое описание героев и сюжета. «Яндекс» изучил 30 млн таких запросов. По результатам исследования выяснилось, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют подруги и менты. В Турции — невесты и богатые парни. В Индии — братья и крокодилы. В китайских фильмах дерутся и летают, в советских — пьют и поют, в американских — худеют, переезжают и попадают в тюрьму. Из самых смешных запросов в «Яндексе» сделали постеры.
Мы в AdMe.ru отгадали все фильмы, которые пользователи искали чаще всего. Но вот один запрос оказался не по зубам ни нам, ни «Яндексу». Его вы найдете в конце статьи.
1.
В «Яндексе» фильм распознали как «Мстители: Финал». Эти же герои собирались в первой части «Мстителей», а также в «Эре Альтрона».
2.
«Начало».
3.
«Форрест Гамп».
4.
«Стражи Галактики».
5.
«Патруль времени».
6.
«Властелин колец».
7.
«Интерстеллар».
8.
«Сияние».
9.
«Исчезнувшая».
10.
«Волк с Уолл-стрит».
11.
«Загадочная история Бенджамина Баттона».
12.
«Большой куш».
13.
«Сплит».
14.
«Детективное агентство Дирка Джентли».
15.
«Прибытие».
16.
«Жизнь Пи».
17.
«Шоу Трумана».
18.
«Шапито-шоу».
19.
«Хатико: Самый верный друг».
20.
«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».
21.
«Армагеддон».
Один из запросов в «Яндексе» так и не отгадали: «Фильм, в котором змея молилась вместе с человеком». Может быть, вы знаете, что это за кино?
Фото на превью The Curious Case of Benjamin Button / Paramount Pictures