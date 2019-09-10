20+ запросов пользователей, которые очень хотели посмотреть фильм, но забыли, как он называется

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Как часто у вас бывает, что вы хотите посмотреть фильм, но забыли, как он называется? В таких ситуациях мы обычно начинаем гуглить и вводим в поисковую строку краткое описание героев и сюжета. «Яндекс» изучил 30 млн таких запросов. По результатам исследования выяснилось, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют подруги и менты. В Турции — невесты и богатые парни. В Индии — братья и крокодилы. В китайских фильмах дерутся и летают, в советских — пьют и поют, в американских — худеют, переезжают и попадают в тюрьму. Из самых смешных запросов в «Яндексе» сделали постеры.

Мы в AdMe.ru отгадали все фильмы, которые пользователи искали чаще всего. Но вот один запрос оказался не по зубам ни нам, ни «Яндексу». Его вы найдете в конце статьи.

1.

В «Яндексе» фильм распознали как «Мстители: Финал». Эти же герои собирались в первой части «Мстителей», а также в «Эре Альтрона».

2.

«Начало».

3.

«Форрест Гамп».

4.

«Стражи Галактики».

5.

«Патруль времени».

6.

«Властелин колец».

7.

«Интерстеллар».

8.

«Сияние».

9.

«Исчезнувшая».

10.

«Волк с Уолл-стрит».

11.

«Загадочная история Бенджамина Баттона».

12.

«Большой куш».

13.

«Сплит».

14.

«Детективное агентство Дирка Джентли».

15.

«Прибытие».

16.

«Жизнь Пи».

17.

«Шоу Трумана».

18.

«Шапито-шоу».

19.

«Хатико: Самый верный друг».

20.

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

21.

«Армагеддон».

Один из запросов в «Яндексе» так и не отгадали: «Фильм, в котором змея молилась вместе с человеком». Может быть, вы знаете, что это за кино?