20+ занятных кадров из фильмов, на которых большинство зрителей ничего не заметили

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Многие режиссеры любят с помощью малозаметных деталей оставлять секретные послания зрителям. Такие моменты называют пасхалками, и обнаружить их в фильме для многих киноманов — ни с чем не сравнимое удовольствие. Благодаря глазастым фанатам кино мы можем рассказать, кто из героев мультфильма «Аладдин» (1992) попал в «Моану» (2016), или узнать, какую древнюю деталь использовали в качестве футуристичного планшета при съемках фильма «Бегущий по лезвию 2049».

AdMe.ru собрал 20+ пасхалок и просто занятных фактов о кино, после которых вам захочется взять попкорн и заново пересмотреть некоторые известные фильмы.

1. «Зверополис» (2016)

В мультфильме есть момент, когда зрителям показывают карту с прикрепленными к ней фотографиями. На висящем справа снимке изображен грустный волк, который сидит в парке на скамейке и ест бутерброд. Эта фотография — недвусмысленная пародия на популярное в интернете фото Киану Ривза.

2. «Челюсти» (1975), «Глубокое синее море» (1999)

В начале фильма «Глубокое синее море» один из главных героев выбрасывает на пирс номерной знак с теми же символами, которые были нанесены на знак, вытащенный из брюха акулы в ужастике «Челюсти».

3. «Тачки» (2006)

В этом мультфильме каньоны нарисованы в форме передних частей ретро-автомобилей: капота, решетки радиатора, крыльев.

4. «Как приручить дракона» (2010)

Анимация движений Беззубика была смоделирована на основе движений кошки одного из аниматоров.

5. «В погоне за счастьем» (2006)

В конце этого байопика мимо Криса Гарднера, которого играет Уилл Смит, проходит настоящий Крис Гарднер, о жизни которого и рассказывает фильм.

6. «Матрица» (1999)

В сцене, когда Нео подходит к двери, на отполированной ручке можно заметить камеру, которую облачили в пальто и галстук. Причем галстук расположен так, чтобы создавалось впечатление, будто это часть галстука Морфеуса.

7. «Гладиатор» (2000)

В одной из сцен можно заметить парня в джинсах, который прогуливался по съемочной площадке. Но, увидев движение кинокамеры, он вовремя спохватился и попятился назад. Этот момент отчетливо виден в фильме, и не улыбнуться тут невозможно.

8. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009)

В этом мультфильме есть сцена, когда с неба летят пироги и попадают в лица президентов, высеченных на горе Рашмор. И только Авраам Линкольн получает пирогом не в лицо, а в затылок — точно так же, как был убит. Конечно, не пирогом, а выстрелом из пистолета.

9. «Крестный отец» (1972)

В большинстве сцен, предшествующих чьей-либо смерти, можно увидеть апельсины. Таким образом, в фильме эти яркие фрукты являются предвестниками смерти.

10. «Вверх» (2009)

Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что многие вещи, принадлежащие Карлу, имеют квадратную форму. А вещи Элли — округлую.

11. «Чужой: Завет» (2017)

Фанаты знают, что кадры с компьютерным интерфейсом из фильма «Чужой» (1975) использовались в «Бегущем по лезвию» (1981). В результате чего создается ощущение, что действие обоих фильмов разворачивается в одной и той же вселенной. В фильме «Чужой: Завет» режиссер Ридли Скотт продолжил традицию.

12. «Человек-паук» (2002)

Чтобы снять всего одну сцену, для которой режиссер не хотел использовать компьютерные технологии CGI, потребовалось 156 дублей. Именно столько попыток понадобилось Тоби Магуайру, чтобы удачно словить продукты на поднос.

13. «Человек-паук» (2002)

В классе физики есть стена с портретами ученых. Среди них — портрет Брюса Беннера (внизу справа), известного ученого в области биохимии, ядерной физики и гамма-излучения во вселенной Marvel. Еще он способен превращаться в зеленого монстра — Халка.

14. «Моана» (2016)

В одной из сцен в мультфильме «Моана» жители острова расстилают ковер, который имеет такой уже узор, как и летающий ковер в «Аладдине».

15. «Тайна Коко» (2017)

В одной из сцен, когда Мигель уже находится в мире мертвых, на стене можно увидеть постер к мультфильму «Суперсемейка». Причем члены Суперсемейки тоже являются скелетами.

16. «Индеец-беглец» (1991), «Капитан Фантастик» (2016)

Красно-белая рубашка, используемая Вигго Мортенсеном в «Капитане Фантастике», та же, которую он носил 25 лет назад в фильме «Индеец-беглец».

17. «Мир Юрского периода» (2015)

В одной из сцен на заднем плане можно увидеть футболку с ти-рексом и фразой: «Я вернулся».

18. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Планшет, который герой Райана Гослинга использует в начале фильма, на самом деле является держателем пластины с камеры эпохи 1920-х годов.

19. «Лего. Фильм» (2014)

В мультфильме у астронавта в нижней части шлема есть трещина, которую он пытается зафиксировать клеем. Это была реальная проблема с оригинальной конструкцией деталек лего в виде шлема. Детям приходилось заклеивать трещину или оставлять шлем неизменным.

20. «Моана» (2016)

Один из членов банды пиратов Какамора окрашен как Бэймакс из «Города героев».

21. «Монстры против пришельцев» (2009)

У генерала на груди справа висит значок в форме головы Шрека.