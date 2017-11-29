20 законов, которые помогут предсказать концовку фильма почти со 100%-ной вероятностью
В киноиндустрии всегда господствовали свои законы. Многие из них со временем превратились во всеми узнаваемые штампы, благодаря которым внимательные зрители теперь могут «предсказывать будущее».
AdMe.ru решил собрать в одном месте все знаменитые приемы кинематографа, при виде которых все время хочется повторять: «Точно!»
- Самый опасный предмет в доме — это зеркало. И это не потому, что оно может быть кривым и полнить. Дело в нечисти и маньяках, которые ну просто обожают в них отражаться. И лучше прямо за вашей спиной.
-
Звонок в фильмах — мечта любого ученика, ведь он всегда прерывает учителя в середине предложения на полусло...
-
Оставшись ночью в доме одна и услышав странный шум, героиня отправляется выяснять, в чем дело, надев самое соблазнительное нижнее белье. Нет, ну а что, вдруг это принц?
- Ваш телефон разрядился или перестал ловить сеть? Значит, где-то поблизости бродит маньяк-убийца.
- Любой человек может обезвредить бомбу. Все равно, какой провод перерезать, красный или синий, главное, нужно это сделать ровно за секунду до взрыва. Чтобы ее не пропустить, на всех взрывных устройствах имеется большое табло с таймером. Злодеи — заботливые люди.
- Если в фильме человек кашлянул, это, как правило, означает, что он смертельно и неизлечимо болен. И даже подорожник ему не поможет.
- В кино у вас есть все шансы выжить на любой войне и в любом бою. Главное, вы должны следовать одному непреложному правилу — ни при каких условиях никому не показывайте фотографию девушки, которая ждет вас дома.
- В каждом департаменте полиции для сотрудников проводят специальные тесты, которые помогают выбрать самого неподходящего напарника.
- «Может, поговорим?» Кто знает, какие мысли проносятся в голове у злодея, когда он, добравшись до заветной цели, вдруг начинает много болтать и объяснять свой коварный план. Это дарит герою уникальную возможность закончить монолог метким выстрелом. Хотя и герои тоже этим грешат.
- Как хорошо, что хотя бы в кино нет проблем с парковкой и герой всегда может оставить машину прямо перед нужным зданием.
- Машину, попавшую в аварию, срочно необходимо покинуть, так как она почти обязана взорваться и сгореть. Но после освобождения из стального плена совсем не обязательно торопиться. Вас не унесет взрывной волной и не ранит осколками, главное — гордо шагать вперед.
-
Вы мчитесь по дороге, пытаясь удрать от погони, пули разбивают заднее стекло, а лобовому хоть бы хны. Видимо, неведомая сила их сразу останавливает или делает плюшевыми.
-
Что лучше всего объединяет мужчину и женщину — общие интересы, любовь или брак? Неправильно, общий враг! Особенно если эти мужчина и женщина расстались. Ведь крепче всего дружится против кого-то. И когда пули свистят над головой, уже не до выяснения отношений.
-
Действительно, к чему проверять, правда ли умер злодей? И зачем тратить на него лишнюю пару пуль сейчас, если, скорее всего, вам придется убивать его еще раза три-четыре?
- Золотое правило: в нужный момент под рукой всегда оказывается бензопила.
© New Line Cinema © Platinum Dunes © Next Entertainment © Texas Chainsaw Productions © Vortex/Henkel/Hooper
- Обычно в кино женщины рожают сразу взрослых 10-килограммовых румяных малышей. Пупсик уверенно держит головку, смотрит по сторонам, агукает, разве что сам поесть не разогревает.
- Если у вас есть знакомый скептик, который говорит, что привидений, чудовищ, монстров и прочих ужасов не существует, значит, он скоро в них поверит, потому что его съедят.
-
Большинство людей на протяжении всей жизни собирают газетные вырезки и хранят их в альбоме в ожидании незнакомца, которого это заинтересует. Особенно если их близкие погибли в несчастном случае при загадочных обстоятельствах.
- Если вам захотелось потанцевать и бороться с этим желанием вы не в силах, устройте танцевальное шоу прямо на улице! Вы вдруг обнаружите, что всем людям вокруг знакомы ваши батманы и па, и они только и ждали шанса пуститься в пляс вместе с вами.
- Все предметы, излучающие радиацию, светятся зеленым светом. Ну любят они его.
А ведь это далеко не все. Пишите в комментариях, к каким киноштампам неравнодушны вы.
Фото на превью Dimension Films, Woods Entertainment, Imgur