20 законов, которые помогут предсказать концовку фильма почти со 100%-ной вероятностью

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В киноиндустрии всегда господствовали свои законы. Многие из них со временем превратились во всеми узнаваемые штампы, благодаря которым внимательные зрители теперь могут «предсказывать будущее».

AdMe.ru решил собрать в одном месте все знаменитые приемы кинематографа, при виде которых все время хочется повторять: «Точно!»