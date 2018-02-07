20 закадровых снимков, которые вы не должны были видеть. Но их слили в сеть

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Показать, как на самом деле снимался фильм, — это практически уничтожить саму магию кино. Поэтому современные кинокомпании жестко карают членов съемочных групп, которые вдруг решили похвастаться в своем Instagram-аккаунте крутой фотографией с площадки. А вот бэкстейджи культовых фильмов прошлых лет благо сливать уже можно — никто никого спустя столько лет не уволит, да и за волшебный занавес после 15-го просмотра заглянуть жуть как хочется.

Поэтому AdMe.ru совершенно без зазрения совести нашел очередные любительские фото со съемочных площадок знаменитейших фильмов. Наслаждаемся!

Стивен Спилберг проверяет, все ли хорошо у заключенных Плашова из «Списка Шиндлера»

Вы боялись фильма «Челюсти»? Теперь официально можно не бояться. Это, кстати, опять Спилберг

Халк просто уточняет сценарий

Тот самый день на Тисовой улице

Дэнни Де Вито готовится к возвращению Бэтмена

А вот как на самом деле выглядела душа Марселласа Уоллеса из «Криминального чтива»

Семейный пиратский портрет (если что, внизу — это продюсер с режиссером)

Мартин Скорсезе учит Леонардо Ди Каприо быть под метаквалоном, «Волк с Уолл-стрит»

Все «Ублюдки» в сборе

Гримеры, которых потом номинируют на «Оскар» за «Выжившего»

А этих — на премию «Сатурн» за «Терминатора»

Сенсация: веселый Тим Бертон, веселый парикмахер с Флит-стрит!

Жан Рено любуется, как малышка Натали Портман прыгает на кровати меж съемок «Леона»

Легенды — что еще скажешь про героев и создателя «Списка Шиндлера»?

Это просто юный Ди Каприо на съемках. На фоне такого же юного Тоби Магуайра

Черный Тарантино напротив Черной Мамбы в белом

Режиссер кормит Ганнибала Лектера в перерыве между съемками «Молчания ягнят»

Бедняжки, радуются, пока живые. Съемки «Титаника»

Мамба и О-Рэн после фразы «Стоп. Снято!»

А вы, так же как кинопродюсеры, считаете, что выкладывать фотографии со съемок — это неуважение к зрителям и создателям?