20+ закадровых фото, которые показывают, что на самом деле творится на съемочной площадке фильмов

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Съемки фильмов строго ограничены по времени, ведь каждый рабочий день обходится создателям в десятки, а то и сотни тысяч долларов. И никому не хочется тратить лишние деньги. Однако мастера Голливуда успевают не только отснять необходимый материал, но и слегка развлечься и сделать фото на память.

Мы в AdMe.ru заглянули «за кулисы» популярных фильмов и посмотрели на кино глазами съемочной группы. Вот как создается та самая магия.

«Елизавета: Золотой век»: Кейт Бланшетт в кадре и за кадром — просматривает отснятый материал

«Марсианин»: Красная планета до наложения спецэффектов

«Параллельные матери»: Педро Альмодовар снимает Пенелопу Крус

Вот как снимали гонку на автомобилях для нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Джессика Честейн на съемках байопика «Глаза Тэмми Фэй»

Закулисная работа над лентой «Джон Уик — 4»

Непростая работа у гримеров

«Круэлла»: Эмма Томпсон хороша даже на синем экране

Флоренс Пью слушает музыку в перерывах между съемками «Солнцестояния»

А здесь актриса отрабатывает трюки для фильма «Черная Вдова»

Во время работы над «Пиратами Карибского моря»

Режиссер Майкл Бэй держит зеленую «руку», имитирующую робота-трансформера

«Трансформеры: Эпоха истребления»: на что только не пойдешь, чтобы заполучить нужный кадр

И хотя большую часть «Ледяной дороги» снимали на природе, для некоторых сцен команда использовала зеленый экран

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»: кинематографисты знают, как из человека сделать гориллу

Брюс Уиллис на съемках «12 обезьян»

Съемочная группа фильма «Начало» меняет направление гравитации

Съемки «Аватара». Джеймс Кэмерон

Уиллем Дефо за кадром «Сиротского Бруклина»

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Лупита Нионго обсуждает что-то с режиссером фильма

Гример освежает загар Дайан Лейн на съемках «Правдивого кино»

Леонардо Ди Каприо на съемках «Волка с Уолл-стрит»

Ассистент поправляет костюм Клеопатры

Мэрилин Монро сама делает себе макияж для фильма «Леди из хора»